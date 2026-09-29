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Aktüel
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Editor
 | TGRT Haber
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
29.09.2026
saat ikonu 20:20
|
GÜNCELLEME:
29.09.2026
saat ikonu 20:21

Fenerbahçe Bayern Münih basketbol hangi kanalda? Euroleague maçı başlıyor

Fenerbahçe basketbol maçı hangi kanalda Bayern Münih maçı öncesi kanal bilgileri açıklandı. Fenerbahçe Tarfin Erkek Basketbol Takımı, Avrupa Ligi'nin 2. haftasında Bayern Münih ile karşı karşıya gelecek. Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda oynanacak mücadelede sarı-lacivertli ekip, sezonun ilk haftasında aldığı Virtus Bologna galibiyetinin ardından ikinci maçını da kazanmak için sahaya çıkacak. Bayern Münih ise ilk haftada Hapoel IBI'yi 86-84 mağlup etti. Fenerbahçe Bayern Münih basket maçı hangi kanalda? İşte Fenerbahçe Euroleague maçı detayları…

Avatar
Editor
 TGRT Haber
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Fenerbahçe Bayern Münih basketbol hangi kanalda? Euroleague maçı başlıyor
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
29.09.2026
saat ikonu 20:20
|
GÜNCELLEME:
29.09.2026
saat ikonu 20:21

Tarfin Erkek Basketbol Takımı, 'nin 2. haftasında Alman ekibi 'i konuk edecek. Sezonun ilk haftasında Virtus Bologna'yı 78-68 mağlup eden sarı-lacivertliler, ikinci hafta mücadelesinde Bayern Münih karşısında parkeye çıkacak. Fenerbahçe Bayern maçı hangi kanalda? Ayrıntılar…

FENERBAHÇE BAYERN MÜNİH BASKETBOL MAÇI HANGİ KANALDA?

Fenerbahçe Bayern Münih basketbol maçı S Sport ve S Sport Plus'tan canlı yayınlanacak. Karşılaşma, 'nda saat 20.45'te başlayacak. S Sport yayınlarını izlemek için aktif bir abonelik veya ilgili spor paketine erişimi olanlar Fenerbahçe Bayern Münih basketbol maçını canlı izleyebilecek.

Fenerbahçe Bayern Münih basketbol hangi kanalda? Euroleague maçı başlıyor

S Sport ve S Sport Plus yayınları için ücretsiz ve yasal bir giriş noktası bulunmuyor. İnternette yer alan "S Sport canlı izle şifresiz" başlıklı siteler veya IPTV bağlantıları, telif hakkı ihlali yapan korsan yayın kaynakları olabilir. Bu kaynaklarda telif hakkı ihlalinin yanı sıra kötü amaçlı yazılım, kişisel veya finansal bilgilerin ele geçirilmesi ve sahte ödeme sayfalarına yönlendirilme gibi güvenlik riskleri de bulunabiliyor.

Fenerbahçe Bayern Münih basketbol hangi kanalda? Euroleague maçı başlıyor

S Sport yayınlarına D-Smart, Tivibu veya Turkcell TV+ gibi dijital TV ve uydu platformlarının spor paketleri üzerinden erişim sağlanıp sağlanamadığı ilgili operatörlerin güncel kanallarından kontrol edilebilir. Platformlardaki anlaşmalar zaman içinde değişebildiği için güncel kanal ve paket bilgilerinin doğrudan operatörlerden teyit edilmesi gerekiyor. Alternatif olarak S Sport Plus'ın resmi web sitesi veya mobil uygulaması üzerinden üyelik oluşturularak canlı spor yayınlarına erişilebiliyor.

Fenerbahçe Bayern Münih basketbol hangi kanalda? Euroleague maçı başlıyor

FENERBAHÇE BAYERN MÜNİH BASKETBOL TAKIMLARI ARASINDA MAÇLAR

Fenerbahçe ile Bayern Münih, Avrupa Ligi'nde 20. kez karşı karşıya gelecek. İki takım arasında Kasım 2014'ten bu yana oynanan 19 karşılaşmada Fenerbahçe'nin 15, Bayern Münih'in ise 4 galibiyeti bulunuyor. Taraflar arasındaki mücadelelerde sarı-lacivertli ekip 15 kez sahadan galip ayrıldı.

Fenerbahçe Bayern Münih basketbol hangi kanalda? Euroleague maçı başlıyor

Geçen sezon normal sezonda oynanan iki karşılaşmada ise takımlar birer galibiyet aldı. Fenerbahçe, kendi sahasında Bayern Münih'i 88-73 mağlup ederken, Alman temsilcisi sahasında oynanan karşılaşmayı 85-76 kazandı. İki takımın 20. randevusu Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda oynanacak.

Fenerbahçe Tarfin, Avrupa Ligi'nin ilk haftasında İtalyan temsilcisi Virtus Bologna'yı 78-68 yenerek sezona galibiyetle başladı. Bayern Münih de ilk hafta mücadelesinde Hapoel IBI karşısında 86-84'lük skorla galip geldi. Sarı-lacivertli takım, Bayern Münih karşılaşmasının ardından Avrupa Ligi'nde ikinci maçını tamamlamış olacak.

 

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#fenerbahçe
#avrupa ligi
#bayern münih
#Ülker Spor Ve Etkinlik Salonu
#S Sport
#Aktüel
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