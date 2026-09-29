Fenerbahçe Bayern Münih basketbol hangi kanalda? Euroleague maçı başlıyor

Fenerbahçe Tarfin Erkek Basketbol Takımı, Avrupa Ligi'nin 2. haftasında Alman ekibi Bayern Münih'i konuk edecek. Sezonun ilk haftasında Virtus Bologna'yı 78-68 mağlup eden sarı-lacivertliler, ikinci hafta mücadelesinde Bayern Münih karşısında parkeye çıkacak. Fenerbahçe Bayern maçı hangi kanalda? Ayrıntılar…

FENERBAHÇE BAYERN MÜNİH BASKETBOL MAÇI HANGİ KANALDA?

Fenerbahçe Bayern Münih basketbol maçı S Sport ve S Sport Plus'tan canlı yayınlanacak. Karşılaşma, Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda saat 20.45'te başlayacak. S Sport yayınlarını izlemek için aktif bir abonelik veya ilgili spor paketine erişimi olanlar Fenerbahçe Bayern Münih basketbol maçını canlı izleyebilecek.

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FENERBAHÇE BAYERN MÜNİH BASKETBOL TAKIMLARI ARASINDA MAÇLAR

Fenerbahçe ile Bayern Münih, Avrupa Ligi'nde 20. kez karşı karşıya gelecek. İki takım arasında Kasım 2014'ten bu yana oynanan 19 karşılaşmada Fenerbahçe'nin 15, Bayern Münih'in ise 4 galibiyeti bulunuyor. Taraflar arasındaki mücadelelerde sarı-lacivertli ekip 15 kez sahadan galip ayrıldı.

Geçen sezon normal sezonda oynanan iki karşılaşmada ise takımlar birer galibiyet aldı. Fenerbahçe, kendi sahasında Bayern Münih'i 88-73 mağlup ederken, Alman temsilcisi sahasında oynanan karşılaşmayı 85-76 kazandı. İki takımın 20. randevusu Ülker Spor ve Etkinlik Salonu'nda oynanacak.

Fenerbahçe Tarfin, Avrupa Ligi'nin ilk haftasında İtalyan temsilcisi Virtus Bologna'yı 78-68 yenerek sezona galibiyetle başladı. Bayern Münih de ilk hafta mücadelesinde Hapoel IBI karşısında 86-84'lük skorla galip geldi. Sarı-lacivertli takım, Bayern Münih karşılaşmasının ardından Avrupa Ligi'nde ikinci maçını tamamlamış olacak.