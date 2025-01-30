Fenerbahçe maçı hangi kanalda izlenir? Midtjylland maçını şifresiz izleyecek olanların gündeminde

30 Ocak 2025 18:28 - Güncelleme : 30 Ocak 2025 15:39

Fenerbahçe Midtjylland maçını canlı izlemek isteyenler yayınlandığı kanalı araştırmaya başladı. Avrupa Ligi'nde FB bu akşam 23.00'te Midtjylland ile karşılaşacak. Müsabaka canlı ve şifresiz olarak yayınlanacak.

Fenerbahçe Midtjylland müsabakasına saatler kaldı. Heyecanla beklenen maça kısa süre kalmasıyla beraber yayınlandığı kanal da gündeme geldi.

Futbolseverler Avrupa Ligi'nde oynanan müsabakaları canlı olarak takip edebiliyor.

FENERBAHÇE MAÇINI HANGİ KANAL VERİYOR?

Avrupa Ligi'nde sarı lacivertli ekip 9 puanla 23. sırada yer alıyor. Danimarka ekibi Midtjylland ile müsabakası 23.00'te başlayacak ve TRT Spor ekranından şifresiz olarak yayınlanacak. Bugün Beşiktaş ve Galatasaray'ın da müsabakaları aynı saatte oynanacak.

FB MAÇI CANLI İZLE NEREDEN?

UEFA Avrupa Ligi'nde oynanacak olan Fenerbahçe Midtjylland müsabakası canlı olarak yayınlanacak. Birçok taraftarın nefeslerini tutarak beklediği müsabaka 23.00'te başlayacak ve TRT Spor kanalından yayınlanacak.

Takip etmek isteyenler TRT Spor üzerinden izleyebilecek.

FENERBAHÇE MİDTJYLLAND MAÇI YEDEKLER

Müsabakada ilk 11 ve yedekler henüz açıklanmadı. Maça yaklaşık 1 saat kala kadro açıklanacak.

Karşılaşmada muhtemel 11 şöyle:

Midtjylland: Lössl, Mbabu, Diao, Bech, Jensen, Castillo, Andersson, Sorensen, Osorio, Aral Şimşir, Buksa

Fenerbahçe: İrfan Can Eğribayat, Djiku, Çağlar Söyüncü, Yusuf Akçiçek, Mert Hakan Yandaş, Fred, İsmail Yüksek, Szymanski, İrfan Can Kahveci, Tadic, En-Nesyri