Filenin Sultanları Çin maçı sonucu belli oldu! Türkiye, Çin'i 3-2 mağlup ederek yarı finale yükseldi
Olimpiyat Oyunları'nda Türkiye ile Çin karşı karşıya gelirken maçta eşitlik olmasından dolayı 5. final setine gidilirken karşılaşma sonlandı. Filenin Sultanları'nın voleybol maçı biterken kaç kaç bitti, kim kazandı merak edilirken Türkiye - Çin voleybol maçının sonucu belli oldu.
Türkiye 6 Ağustos günü Olimpiyat Oyunları'nda Çin ile karşı karşıya geldi. Heyecanlı mücadele yakından takip edilirken Türkiye voleybol maçı bitti mi araştırılıyorken sonuç belli oldu.
TÜRKİYE - ÇİN VOLEYBOL MAÇI BİTTİ Mİ, KAÇ KAÇ?
Bugün 10.00'da başlayan Filenin Sultanları karşılaşması sona erdi.
İlk set 25 - 23 biterken ikinci set 21 - 25 olarak sonlandı. 3. sette sonuç 24 - 26 olurken 4. sette 25 - 21 skor elde edildi. 5. sette ise 15-12 skor elde ederek yarı finale yükseldik.
Filenin Sultanları organizasyonda C Grubu'nda yer alırken 2 galibiyet ve 1 mağlubiyet alırken grubu ikinci olarak tamamlayarak çeyrek finale çıktı.
Olimpiyat Oyunları'nda 3 altın, 2 bronz ve 1 gümüş madalya kazanan Çin, A Grubu'nda yer alırken Fransa'yı mağlup etmesiyle beraber çeyrek finale çıktı.
FİLENİN SULTANLARI ÇİN MAÇI SONUCU?
A Milli Kadın Voleybol Takımımız çeyrek finalde Çin ile karşılaşırken mücadele sonlandı.
Türkiye, İtalya ile Sırbistan mücadelesini galibi ile yarı finalde karşılaşacak. Set sonuçları şöyle:
- set: 23-25
- 2. set: 25-22
- 3. set: 26-24
- 4. set: 21-25
- 5. set: 15-12
FİLENİN SULTANLARI YARI FİNAL RAKİBİ KİM?
Kadın voleybol takımımız Çin'i mağlup ederek yarı finalde İtalya-Sırbistan karşılaşmasının galibi ile eşleşecek.