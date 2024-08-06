Filenin Sultanları Çin maçı sonucu belli oldu! Türkiye, Çin'i 3-2 mağlup ederek yarı finale yükseldi

06 Ağustos 2024 12:21 - Güncelleme : 06 Ağustos 2024 12:28

Olimpiyat Oyunları 6 Ağustos voleybol takvimine göre Filenin Sultanları, Çin ile çeyrek finale çıkıyor

Olimpiyat Oyunları 6 Ağustos voleybol takvimine göre Filenin Sultanları, Çin ile çeyrek finale çıkıyor

Türkiye 6 Ağustos günü Olimpiyat Oyunları'nda Çin ile karşı karşıya geldi. Heyecanlı mücadele yakından takip edilirken Türkiye voleybol maçı bitti mi araştırılıyorken sonuç belli oldu.

TÜRKİYE - ÇİN VOLEYBOL MAÇI BİTTİ Mİ, KAÇ KAÇ?

Bugün 10.00'da başlayan Filenin Sultanları karşılaşması sona erdi.

İlk set 25 - 23 biterken ikinci set 21 - 25 olarak sonlandı. 3. sette sonuç 24 - 26 olurken 4. sette 25 - 21 skor elde edildi. 5. sette ise 15-12 skor elde ederek yarı finale yükseldik.

Filenin Sultanları organizasyonda C Grubu'nda yer alırken 2 galibiyet ve 1 mağlubiyet alırken grubu ikinci olarak tamamlayarak çeyrek finale çıktı.

Olimpiyat Oyunları'nda 3 altın, 2 bronz ve 1 gümüş madalya kazanan Çin, A Grubu'nda yer alırken Fransa'yı mağlup etmesiyle beraber çeyrek finale çıktı.

FİLENİN SULTANLARI ÇİN MAÇI SONUCU?

A Milli Kadın Voleybol Takımımız çeyrek finalde Çin ile karşılaşırken mücadele sonlandı.

Türkiye, İtalya ile Sırbistan mücadelesini galibi ile yarı finalde karşılaşacak. Set sonuçları şöyle:

set: 23-25 2. set: 25-22 3. set: 26-24 4. set: 21-25 5. set: 15-12

FİLENİN SULTANLARI YARI FİNAL RAKİBİ KİM?

Kadın voleybol takımımız Çin'i mağlup ederek yarı finalde İtalya-Sırbistan karşılaşmasının galibi ile eşleşecek.