Fransa Milli Futbol Takımı oyuncuları aslen nereli? İşte Fransız futbolcuların kökenleri

Türkiye A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar A Ligi 1. Grup'taki ilk maçında bugün Kocaeli'de Fransa ile karşı karşıya gelecek. Kocaeli Stadı'nda saat 21.45'te başlayacak karşılaşmada Fransa'nın kadrosunda yer alan futbolcular sahaya çıkacak. Fransa Milli Futbol Takımı oyuncuları asıl ülkeleri, aslen nereliler? İşte detaylar…

FRANSA MİLLİ FUTBOL TAKIMI OYUNCULARI ASLEN NERELİ?

Fransa Milli Futbol Takımı'nın kadrosunda Fransa'nın farklı kentlerinde ve Fransız denizaşırı topraklarında doğan futbolcular bulunuyor. Oyuncuların aile geçmişlerinde ise Afrika, Kuzey Afrika, Karayipler ve Avrupa'nın farklı bölgelerine uzanan kökenler yer alıyor.

Mike Maignan: Cayenne, Fransız Guyanası doğumlu olan Mike Maignan'ın babası Guadeloupe, annesi ise Haiti kökenli. Ailesinin geçmişi Karayipler ve Afrikalı-Karayip kökenlerle bağlantılı.

Guillaume Restes: Toulouse, Fransa doğumlu Guillaume Restes'in annesi Fildişi Sahili kökenli.

Jean Butez: Lille, Fransa doğumlu Jean Butez'in Kuzey Fransa, Picardie ve Nord bölgesiyle bağlantılı tipik Fransız kökenli bir aile geçmişi bulunuyor.

Dayot Upamecano: Evreux, Fransa doğumlu Upamecano'nun babası Guinea-Bissau'nun Jeta Adası kökenli, annesi ise Senegal kökenli.

Jeremy Jacquet: Fransa doğumlu Jeremy Jacquet'in ayrıntılı aile kökeni yaygın kaynaklarda net olarak bilinmiyor. Genel olarak Fransız ve Avrupalı bir profile sahip.

Leny Yoro: Saint-Maurice/Paris banliyöleri doğumlu Leny Yoro'nun babası Fildişi Sahili kökenli eski futbolcu Alain Yoro, annesi ise Kuzey Fransız kökenli.

Maxence Lacroix: Villeneuve-Saint-Georges, Fransa doğumlu Maxence Lacroix'nın baba tarafı Guadeloupe, anne tarafı ise Madagaskar kökenli.

Pierre Kalulu: Lyon doğumlu Pierre Kalulu'nun ebeveynleri Demokratik Kongo Cumhuriyeti kökenli.

Adrien Truffert: Liege, Belçika doğumlu olan ve Fransa'da büyüyen Adrien Truffert, Fransız kökenli bir aile geçmişine sahip.

Jules Kounde: Paris doğumlu Jules Kounde'nin babası Benin, annesi ise Fransız kökenli.

Manu Kone: Colombes, Fransa doğumlu Manu Kone'nin ebeveynleri Fildişi Sahili kökenli.

Eduardo Camavinga: Cabinda, Angola'daki bir mülteci kampında doğan Camavinga, küçük yaşta Fransa'ya geldi. Ebeveynleri Kongo kökenli.

Andy Diouf: Fransa doğumlu Andy Diouf, ailesi bakımından Senegal ve Afrika kökenleriyle bağlantılı.

Lucas Da Cunha: Fransa doğumlu Lucas Da Cunha'nın Portekiz, İtalyan veya Avrupa kökenleriyle bağlantısı bulunuyor. Aile geçmişine ilişkin ayrıntılı kamu bilgisi sınırlı.

Adrien Rabiot: Saint-Maurice, Fransa doğumlu Adrien Rabiot, klasik Fransız ve metropolitan kökenli bir aile geçmişine sahip.

Rayan Cherki: Lyon doğumlu Rayan Cherki'nin annesi Cezayir'in Biskra bölgesi kökenli. Babası ise İtalyan-Cezayir karışımı bir aile geçmişine sahip.

Bradley Barcola: Villeurbanne/Lyon doğumlu Bradley Barcola'nın babası Togo kökenli.

Michael Olise: Londra, İngiltere doğumlu Michael Olise'nin babası Nijeryalı-İngiliz, annesi ise Fransız-Cezayir kökenli.

Desire Doue: Angers, Fransa doğumlu Desire Doue'nin ebeveynleri Fildişi Sahili kökenli. Kardeşi Guéla Doué ise Fildişi Sahili'ni temsil ediyor.

Maghnes Akliouche: Tremblay-en-France doğumlu Maghnes Akliouche'un ebeveynleri Cezayir'in Kabylie ve Bouira bölgesi kökenli.

Kylian Mbappe: Paris/Bondy doğumlu Kylian Mbappe'nin babası Kamerun, annesi ise Cezayir kökenli.

Ousmane Dembele: Vernon, Fransa doğumlu Ousmane Dembele'nin babası Mali, annesi ise Moritanya-Senegal kökenli.

Esteban Lepaul: Fransa doğumlu Esteban Lepaul, Fransız ve Avrupalı kökenli bir aile geçmişine sahip.

Fransa Milli Futbol Takımı kadrosundaki oyuncuların büyük bölümü Fransa'da doğup Fransız kültüründe yetişmiş durumda. Aile geçmişlerinde ise Mali, Fildişi Sahili, Kamerun, Kongo, Benin, Guinea-Bissau, Togo ve Senegal gibi Batı ve Orta Afrika ülkelerinin yanı sıra Cezayir, Guadeloupe, Fransız Guyanası ve Haiti gibi bölgelerle bağlantılar bulunuyor.

DEMBELE, OLİSE, MBAPPE ASLEN NERELİ?

Ousmane Dembele, Vernon, Fransa doğumlu. Babası Mali, annesi ise Moritanya-Senegal kökenli olan futbolcunun aile geçmişi Batı Afrika ile bağlantılı. Michael Olise ise Londra, İngiltere doğumlu ve babası Nijeryalı-İngiliz, annesi Fransız-Cezayir kökenli.

Kylian Mbappe, Paris/Bondy doğumlu bir futbolcu olarak Fransa'da yetişti. Babası Kamerun, annesi ise Cezayir kökenli olan Mbappe'nin aile geçmişi Afrika'nın iki farklı bölgesiyle bağlantılı.