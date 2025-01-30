Galatasaray yenerse, yenilirse, berabere kalırsa ne olur? İlk 8 ve play-off ihtimalleri

Editör: Hüseyin Bahçıvan / Kaynak: TGRT HABER

30 Ocak 2025 08:58 - Güncelleme : 30 Ocak 2025 09:13

UEFA Avrupa Ligi maçları kapsamında Galatasaray bugün deplasmanda Ajax ile karşı karşıya gelecek. Galatasaray'ın karşılaşmadan galibiyet, beraberlik veya mağlubiyet ile ayrılması durumunda olacak olan senaryolar gündem oldu. Galatasaray'ın ilk 8 ve 24 durumu merak edildi.

Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi'nde oynadığı 7 maçın, 3'ünde galibiyet ve 4'ünde beraberlik alarak 13 puan topladı. Sarı-kırmızılılar ligde 9. sırada yer alıyor. Temsilcimiz bugün Hollanda'da Ajax deplasmanına çıkacak Karşılaşmada Galatasaray'ın kazanması, yenilmesi veya berabere kalması durumunda meydana gelebilecek senaryolar taraftarlar tarafından araştırılıyor. GALATASARAY AJAX YENERSE NE OLUR? Galatasaray, Ajax'ı yenerse 3 puan alacak ve Avrupa Ligi'nde toplam puanını 16'ya çıkaracak. Bu durumda sarı-kırmızılılar yüzde 99 ihtimalle ilk 8'de olmayı garantileyecek. Galatasaray ilk 8'de yer alırsa play-off etabından otomatik olarak geçerek son 16 turunda rakibini bekleyecek. GALATASARAY AJAX'A YENİLİRSE NE OLUR? Galatasaray'ın Ajax'a yenilmesi durumunda ise ilk 8 durumu ciddi anlamda tehlikeye düşecek. Sarı-kırmızılılar Hollanda deplasmanında puan alamazsa ilk 8'de yer almayacak. Temsilcimiz yenilmesi durumunda ilk 24'te yer alacak ve play-off etabına geçecek. GALATASARAY AJAX'LA BERABERE KALIRSA NE OLUR? Sarı-kırmızılıların Ajax ile berabere kaldığı senaryoda ise yüzde 20 ihtimalle ilk 8'de yer alacak. Galatasaray'ın bu senaryoda ilk 8 ihtimali rakiplerinin performansına bağlı olacak. Sarı-kırmızılıların bütün bu senaryoların hepsinde elenme ihtimali bulunmuyor. Bu sayede Galatasaray kesin olarak UEFA Avrupa Ligi'nin bir sonraki aşamasına geçecek. İlgili Haberler Ajax hangi ülkenin takımı? Galatasaray ile Avrupa Ligi'nde sahaya çıkacak Galatasaray, Ajax maçının kamp kadrosunu açıkladı! Son Dakika | Galatasaray Hahim Ziyech ile sözleşmeyi karşılıklı olarak fesh etti!