Gebze Belediyesi, üniversiteye kayıt yaptıran öğrencilere 5 bin TL destek veriyor

04 Eylül 2024 11:48 - Güncelleme : 04 Eylül 2024 11:56

YKS tercih sonuçlarının açıklanmasının ardından öğrenciler kayıt işlemlerini gerçekleştirdi. Ek tercihlerin de tamamlanmasıyla beraber sonuçlar tamamen netleşecekken Gebze Belediyesi'nden öğrencileri sevindiren haber geldi.

Üniversiteye kayıt yaptıran öğrencilere 5 bin TL ödemesi ne zaman verilecek gündemde yer alıyor.

GEBZE BELEDİYESİ 5 BİN TL DESTEK ÖDEME BAŞVURULARI NE ZAMAN?

Gebze Belediyesi'nin bu ay gerçekleştirdiği meclis toplantısında kayıt yaptıran öğrencilere 5 bin TL ödeme önerisi oy birliği ile kabul edildi.

Gebze Belediye Başkanı Zinnur Büyükgöz'ün yönetiminde yapılan meclis toplantısında bir önceki ayın toplantısına dair kararların özetlerinin oylanması ve yoklama ile başlarken üniversiteye kayıt yaptıracak olanlar için 5 bin TL ödeme de konuşuldu.

Zinnur Büyükgöz'ün seçim vaatlerinden bir tanesi olan 5 bin TL ödeme ile ilgili şu sözleri söyledi:

"Gebze'de ikamet eden ve ilk defa devlet üniversitesine kayıt yaptıran öğrencilere nakdi destek yardımı yapacağımızı daha önce sözlü olarak ifade etmiştik. Kayıtların tamamlanmasıyla birlikte öğrencilerin de başvuru talepleri bizlere ulaşmaya başladı. Bizimde kararını almamız gerekiyor. Şimdiden hayırlı olsun"