Havayolu şirketlerinin overbooking vurgunu! Tazminat ödememek için her yolu deniyorlar

26 Temmuz 2024 16:12 - Güncelleme : 26 Temmuz 2024 16:19

Dünyaca ünlü havayolu markası, overbooking ile yolcularını mağdur etmeye devam ediyor. Sosyal medyada artan yolcu şikayetleri üzerine, teknik aksaklıkları bahane ederek büyük vurgun yapmaya çalışan uçak şirketlerinin oyunları hakkında TÜKONFED (Tüketici Konfederasyonu) Hukuk Komisyonu Üyesi Avukat Recep Alper Yılmazlar, tgrthaber.com'un özel haber şefi Zehra Maslak'a konuştu.

HAVAYOLU ŞİRKETLERİNİN BÜYÜK VURGUNU!

Geçtiğimiz günlerde dünya çapında yaşanan Microsoft'taki kesinti uçak firmalarında aksaklıklara neden oldu. Bunun üzerine uçuşlarda bir günlük ertelenmeler yaşandı. Ancak hava yolu şirketleri bu erteleme planıyla ertesi gün uçuşu olan birçok yolcuyu mağduriyet etti.

Dünya markası olarak bilinen uçak firmasının, sadece küresel kriz sürecinde değil öncesinde de sıklıkla planlamalarda hatalar yaptığı ortaya çıktı.

Sosyal medya üzerinde mağdur olan yolcular isyan etti. Konuya dair yaşanılan mağduriyetlerin kanunen boyutunu ise Avukat Recep Alper Yılmazlar, açıkladı.

OVERBOOKİNG NEDİR?

Overbook denilen uygulama yolcu mağduriyetlerini hat safhaya çıkardı. Overbook; havayolları şirketlerinin yüzde 10 oranında fazladan bilet satışı yaptıkları bir uygulamadır. Uygulama genellikle son dakikada uçuş planını değiştirecek yolcular yerine alternatif yolculara sunulan bir imkandır.

Fakat dünya çapında marka olarak geçen hava yolu şirketi adeta bu uygulama üzerinden büyük vurgular yapmasıyla yolcular haklarını aramaya başladı.

Uçuş saatinde havalimanında olan yolcular, uçuşların tam saatinde gerçekleşmesine rağmen uçağa alınmayarak farklı bir saatteki saat dilimine aktarıldı.

OVERBOOKİNG TAZMİNATI ALMAK İÇİN NE YAPILMALI?

Kanunen bu duruma neden olan havayolu şirketi yolcuya tazminat ödemek zorunda. Yılmazlar, kanunda yer alan bu hakla ilgili, "Sivil Havacılık Genel Müdürlüğünce, Avrupa Birliğinin 11/2/2004 tarihli ve (EC) 261/2004 sayılı Tüzüğüne paralel olarak hazırlanan ve yürürlükte olan Havayolu ile Seyahat Eden Yolcuların Haklarına Dair Yönetmelik (Shy-Yolcu) ile bu gibi durumlar için yolculara tanınmış çeşitli haklar vardır. Koltuk sayısından fazla bilet satışı olduğunda ve yine koltuk sayısından fazla yolcu uçuş için hazır olduğunda ortada çözümü gereken bir sorun var demektir. Bu gibi durumlarda havayolu şirketleri yolcularına çeşitli teklifler götürerek gönüllü olarak uçuştan feragat etmek isteyenleri tespitle koltuk ve yolcu sayısını tutturmaya çalışırlar. Nitekim yönetmelikte de bu yöndedir. Yeterli gönüllü çıkmazsa havayolu işletmecisince belirlenen yolcular uçağa kabul edilmemektedir. Bu durumda da yolcuların zararlarını ilgili işletmeye yönetme ve tazminat alma hakları mevcuttur" ifadelerini kullandı.

KANUNLARI BAHANE EDEREK, YOLCULARIN YASAL HAKLARI MANİPÜLE EDİYORLAR

Yılmazlar, Yolcuları önce mağdur eden akabinde tazminat ödeyeceklerini kabul etmelerine rağmen teknik aksaklık, olumsuz hava muhalefetleri bahanelerini sıralayarak mail yoluyla tazminat ödemekten vazgeçen hava yolu şirketlerine dava açılabileceğini söyledi.

Hava yolu firmasının tazminat ödememesi durumunda yolcuların yasal haklarını da sıralayan Yılmazlar, şu açıklama da bulundu:

"2024 yılı için 104.000-TL’yi aşmayan uyuşmazlıklar için Tüketici Hakem Heyetlerine müracaat edilmesi gerekmektedir. Tüketici Hakem Heyetlerinin manevi tazminata hükmedip hükmedemeyeceği tartışmalı olsa da maddi ve manevi zararlar birlikte talep edildiğinde ve toplam miktar 104.000-TL’yi geçmediği takdirde Tüketici Hakem Heyetlerinin manevi tazminata da hükmedebileceğine dair görüş ağırlıktadır. Bundan başka talebin dayanaktan yoksun olmadığı hallerde yolcuların manevi tazminat haklarının olduğu kabul edilmektedir. Yine söz konusu mağdur tüketici olduğunda, uyuşmazlık miktarı 104.000-TL’yi geçiyorsa bu kez öncelikle dava şartı arabuluculuk yolunun tüketilmesi ve akabinde dava yoluna müracaat edilmesi gerekecektir."

UÇUŞU İPTAL EDİLEN YOLCULARIN YASAL HAKLARI NELER?

Havayolu şirketleri yolcuları mağdur etmeleri durumunda yurt içi yolcuya 100 euro, yurt dışı yolcuya ise 200 euro vermek zorunda. Bu yasal haklar aynı zamanda Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı sitesinde yer alıyor.

Bakanlık sitesinde yer alan haklar arasında: uçuşu kendi iradesi dışında iptal edilen yolculara hava yolu şirketinin ikram, haberleşme, ulaşım ve konaklama sağlamak zorunda olduğu yer aldı. Öte yandan havayolu şirketinin yolcuya koşulsuz tazminat ödemesi zorunludur.