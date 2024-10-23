HMGS ve İYÖS sınav sonuçları için geri sayım başladı

23 Ekim 2024 13:19 - Güncelleme : 23 Ekim 2024 13:21

Hakim, avukat, savcı ve idari yargı hakimi olmak isteyen adayların katıldığı HMGS ve İYÖS sınavlarının sona ermesinin ardından gözler sınav sonuçlarına çevrildi.

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HMGS sınavına giren adaylar​ sonuçlarını heyecanla bekliyor. HMGS ve İYÖS sınavları yüzlük sistem üzerinden değerlendirilecek olup adaylardan 70 ve üzeri puana sahip olanlar başarılı sayılacak.

HMGS SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) internet sitesinde yayınlanan takvime göre; HMGS sınav sonuçları 24 Ekim Perşembe günü erişime açılacak.

İYÖS SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

İdari Yargı Ön Sınavı (İYÖS) sonuçları 24 Ekim Perşembe günü erişime açılacak.

HMGS SINAV SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?

HMGS sınav sonuçları ÖSYM internet sitesi üzerinden 24 Ekim Perşembe günü erişime açılacak.

HAKİM OLMAK İÇİN KAÇ PUAN GEREKİR, İDARİ YARGI ÖN SINAVINDA BAŞARI NOTU KAÇ?

Adli ve idari yargıda hakim, savcı yardımcılığı, avukatlık stajı ve noterlik stajına başlamak isteyen Siyasal ve İdari Bilimler iktisat ve maliye bölümü mezunlarının katıldığı HMGS ve İYÖS sınavında 70 ve üzeri puan alan adaylar başarılı sayılıyor.