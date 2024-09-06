İŞKUR 20 sözleşmeli personel alımı yapacak

06 Eylül 2024 11:28 - Güncelleme : 06 Eylül 2024 11:31

İŞKUR internet sitesinde yayınlanan ilana göre; Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü 20 sözleşmeli bilişim personeli istihdamı yapacak.

Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü’nün sözleşmeli personel alımı açıklamasında KPSS ve YDS puanlarının dikkate alınarak en yüksek puana sahip olan adayların istihdam edileceği belirtildi.

İŞKUR HANGİ KADROLARDA PERSONEL ALIMI YAPACAK?

Fakültelerin dört yıllık Bilgisayar Mühendisliği, Yazılım Mühendisliği, Elektrik Mühendisliği, Elektronik Mühendisliği, Elektrik ve Elektronik Mühendisliği ve Endüstri Mühendisliği bölümlerinden ya da bunlara denkliği Yükseköğretim Kurulunca kabul edilmiş yurt dışındaki yükseköğretim kurumlarından mezun olan bilişim uzmanı istihdamı kadroları şu şekildedir;

Kıdemli Siber Güvenlik Uzmanı,

Ağ ve Güvenlik Uzmanı,

Kıdemli İş Zekası Uzmanı,

Kıdemli Veri Tabanı Uzmanı,

Yazılım Uzmanı,

Mobil Yazılım Uzmanı.

İŞKUR SÖZLEŞMELİ PERSONEL ALIMINDA ŞARTLAR NELER?

Türkiye İş Kurumu Genel Müdürlüğü’nün sözleşmeli personel alımı açıklamada;

“Genel Müdürlüğümüz Bilgi İşlem Dairesi Başkanlığı emrinde istihdam edilmek üzere, 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin Ek 6. maddesi ile Kamu Kurum ve Kuruluşlarının Büyük Ölçekli Bilgi İşlem Birimlerinde Sözleşmeli Bilişim Personeli İstihdamına İlişkin Esas ve Usuller Hakkında Yönetmeliğin 8. maddesi uyarınca 2023 veya 2024 yıllarında yapılan KPSS P3 puanının yüzde yetmişi ile geçerli yabancı dil puanının (İngilizce dilinde Yabancı Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavından (YDS) veya bu dilde yapılan diğer yabancı dil sınavlarından alınan ve Yükseköğretim Kurulunca kabul edilen (YDS) dengi puan) yüzde otuzunun toplamı esas alınarak yapılacak sıralamaya göre en yüksek puan alan adaydan başlanarak (KPSS puanı olmayan veya belge ibraz etmeyen adayın KPSS puanı 70 olarak dikkate alınacak olup, yabancı dil puanına ilişkin belge ibraz etmeyenlerin yabancı dil puanı 0 (sıfır) olarak hesaplanacaktır.

Ayrıca bu sıralamaya göre son sıradaki adayla aynı puanı alan adaylar da sınava katılmaya hak kazanacaklardır. Alım yapılacak sözleşmeli personel pozisyonunun 10 (on) katı aday Kurumumuz tarafından gerçekleştirilecek sözlü ve/veya uygulamalı sınava çağırılacak olup sözlü ve/veya uygulamalı sınav başarı sırasına göre yapılacak yerleştirme ile 20 (Yirmi) Sözleşmeli Bilişim Personeli alınacaktır.

Adaylar ilan edilen pozisyonlardan sadece bir tanesi için başvuru yapabileceklerdir.” ifadeleri yer aldı.

İŞKUR İŞ BAŞVURUSU NASIL YAPILIR?

İŞKUR personel alımı başvuruları e-Devlet üzerinden Türkiye İş Kurumu -Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım hizmeti veya Kariyer Kapısı internet adresinden alınacak.

İŞKUR PERSONEL ALIMI BAŞVURU TARİHLERİ

İŞKUR Genel Müdürlüğü bünyesinde yapılan 20 sözleşmeli bilişim personeli başvuruları; 9 Eylül Pazartesi saat 10.00 itibarıyla başlayacak olup 23 Eylül Pazartesi günü sona erecek.