İzmir elektrik kesintisi 22-23-24 Eylül 2026 GEDİZ elektrik açıkladı

İzmir genelinde elektrik dağıtım hizmetini yürüten Gediz Elektrik Dağıtım A.Ş., yaz sonu bakım dönemi kapsamında kentin çeşitli noktalarında çalışma takvimini güncelledi. Planlı çalışmalar sebebiyle önümüzdeki günlerde bazı hane ve işyerlerinde elektrik kesintisi yaşanması bekleniyor. 22-23-24 Eylül 2026 İzmir elektrik kesintisi ilçe ve mahalleler duyuruldu. İşte 22-23-24 Eylül İzmir GEDİZ elektrik kesintisi ilçe ve mahalleri…

İZMİR GEDİZ ELEKTRİK KESİNTİSİ 22-23-24 EYLÜL 2026

22-23-24 Eylül tarihlerinde İzmir’de kesintiler Bayındır, Ödemiş, Buca, Karabağlar, Bergama, Bornova, Karaburun, Dikili, Karşıyaka, Kınık, Kiraz, Menemen, Seferihisar, Torbalı ve Bayraklı ilçelerini kapsıyor. Her ilçede farklı mahalle ve sokaklar, kendi çalışma takvimine göre kesintiden etkilenecek. İşte İzmir’de elektrik kesintisi yaşanacak ilçeler:

Bayındır

22 Eylül 2026 tarihinde saat 09.00 ile 17.00 arasında şebeke bakım çalışması nedeniyle Pınarlı mahallesine bağlı Eski İzmir Ödemiş Yolu, Güzelim Sokak, İzmir Ödemiş Yolu, Karaağaçlık Sokak, Köy Yolu, Uzunkır Sokak ve Yanık Çiftlik Sokak ile Zeytinova mahallesine bağlı Eski İzmir Ödemiş Yolu'nda elektrik kesintisi yaşanacaktır.

Aynı gün saat 09.30 ile 16.00 arasında yine şebeke bakım çalışması kapsamında Arıkbaşı, Çırpı Cami ve Mektep mahallelerine bağlı çok sayıda sokakta kesinti uygulanacaktır. Arıkbaşı mahallesinde Arıkbaşı Caddesi, Çırpı Havuzbaşı Caddesi, Huzur Sokak, İstasyon Yolu Sokak, Okul Sokak, Şehitlik Küme Evleri ve Yaşar Doğu Caddesi etkilenecektir. Çırpı Cami mahallesinde 1101. Sokak, Gazi Sokak, Kazım Karabekir Sokak, Kemal Sokak, Mustafa Kemal Atatürk Caddesi, Mustafa Sokak, Örentepe Caddesi ve Sanayi Sokak kesintiden etkilenecektir. Mektep mahallesinde ise 1001. Sokak, Alptekin Sokak, Çırpı Havuzbaşı Caddesi, Fevzi Çakmak Caddesi, İstasyon Yolu Sokak, Konut Sokak, Mithat Paşa Caddesi, Mızrak Sokak, Okul Sokak, Örentepe Caddesi, Şehit Oktay Ardıç Sokak, Toplu Konut Sokak, Vali Kazım Dirik Caddesi, Vidin Sokak ve Yaşar Doğu Caddesi'nde elektrik kesintisi olacaktır.

23 Eylül 2026 tarihinde saat 09.00 ile 17.00 arasında şebeke bakım çalışması nedeniyle Çırpı Cami mahallesine bağlı Canbazoğlu Sokak, Cansızlar Sokak, Eski Değirmen Sokak, Fevzi Çakmak Caddesi, Hacı Ahmet Caddesi, Hasan Ali Çıkmazı Sokak, Karababa Sokak, Mehmet Akyavaş Sokak, Saim Çavuş Sokak, Sakızlıoğlu Sokak, Şalioğlu Sokak ve Vali Kazım Dirik Caddesi'nde kesinti yaşanacaktır.

Aynı gün, aynı saatlerde Çırpı Cami mahallesine bağlı Çam Hasan Caddesi, Fevzi Çakmak Caddesi, Hacı Ahmet Caddesi ve Nizamoğlu Sokak ile İbrahimçavuş mahallesine bağlı Çam Hasan Caddesi, Fevzi Çakmak Caddesi, Hacı Ahmet Caddesi ve Mahmut İsmail Sokak'ta da kesinti uygulanacaktır.

Yine 23 Eylül 2026 tarihinde saat 09.00 ile 17.00 arasında Çırpı Cami mahallesine bağlı Erçolak Sokak, Fevzi Çakmak Caddesi, Kuloğlu Sokak, Mehmet Akyavaş Sokak ve Vali Kazım Dirik Caddesi ile İbrahimçavuş mahallesine bağlı 451. Sokak, Abdi Yalçın Caddesi, Arap Hasan Sokak, Çam Hasan Caddesi, Canbazoğlu Sokak, Fevzi Çakmak Caddesi, Kasapoğlu Sokak ve Musluoğlu Sokak'ta elektrik kesintisi olacaktır.

Aynı tarihte, aynı saat aralığında İbrahimçavuş mahallesine bağlı Abdi Yalçın Caddesi, Bayburt Sokak, Çakır Osman Çıkmazı Sokak, Çam Hasan Caddesi, Canbazoğlu Sokak, Hacı Hasan Sokak, Hacı Hüseyin Caddesi, Hasan Örs Sokak, Kasapoğlu Sokak, Necati Uza Caddesi, Nihat Yalçın Sokak ve Özece Sokak'ta da kesinti yaşanacaktır.

Yine 23 Eylül 2026 saat 09.00 ile 17.00 arasında Çırpı Cami mahallesine bağlı Abdi Yalçın Caddesi, Çınar Çıkmazı Sokak, Erçolak Sokak, Hasan Adanır Sokak, Kazım Karabekir Sokak, Kuloğlu Sokak, Lonca Civarı Sokak, Murat Hoca Sokak, Sanayi Sokak ve Vali Kazım Dirik Caddesi kesintiden etkilenecektir.

Aynı gün ve saatte Arıkbaşı mahallesine bağlı Çırpı Havuzbaşı Caddesi ve Yaşar Doğu Caddesi ile Mektep mahallesine bağlı 1001. Sokak, Çırpı Havuzbaşı Caddesi, İstasyon Yolu Sokak, Konut Sokak, Mithat Paşa Caddesi, Okul Sokak, Şehit Oktay Ardıç Sokak, Toplu Konut Sokak, Vali Kazım Dirik Caddesi, Vidin Sokak ve Yaşar Doğu Caddesi'nde kesinti uygulanacaktır.

22, 23 ve 24 Eylül 2026 tarihlerinde saat 09.30 ile 17.30 arasında şebeke yenileme ve kapasite artışı çalışması nedeniyle Yeşilova mahallesine bağlı Gönül Sokak, Yeşilova Cami Sokak, Yeşilova Hacı Hüseyin Sokak ve Yeşilova Park Sokak'ta üç gün boyunca elektrik kesintisi yaşanacaktır.

22 Eylül 2026 tarihinde saat 09.00 ile 17.00 arasında şebeke yenileme ve kapasite artışı çalışması kapsamında Atatürk mahallesine bağlı Armağan Sokak, Çamlık Sokak, Çınar Sokak, Fırıncı Sokak, Gül Çıkmazı Sokak, Hamidiye Sokak, İnönü Caddesi, Kazım Dirik Caddesi ve Şehit Eray Dağlı Sokak; Cumhuriyet mahallesine bağlı 801. Sokak, Alibey Sokak, Asma Sokak, Bahçe Sokak, Demirci Sokak, İnönü Caddesi, Mehtap Sokak, Ömerbey Sokak, Sabribey Sokak ve Tepe Sokak; ayrıca Yeşilova mahallesine bağlı İnönü Caddesi'nde kesinti olacaktır.

24 Eylül 2026 tarihinde saat 12.00 ile 15.00 arasında üçüncü şahıs talebiyle planlı çalışma nedeniyle Hisarlık mahallesine bağlı Başyayla Sokak ve Hisarlık Sokak'ta elektrik kesintisi yaşanacaktır.

Ödemiş

22 Eylül 2026 tarihinde saat 09.00 ile 17.00 arasında şebeke bakım çalışması nedeniyle Artıcak mahallesine bağlı Artıcak Subatan Yaylası Küme Evleri, Artıcak Yaylası Küme Evleri, Çobanlar Yaylası Küme Evleri ve Subatan mevkii ile Çobanlar mahallesine bağlı Ayvacık Küme Evleri ve Çobanlar Yaylası Küme Evleri'nde kesinti yaşanacaktır.

Aynı gün saat 10.00 ile 17.00 arasında şebeke bakım çalışması nedeniyle Gölcük mahallesine bağlı Başöğretmen Atatürk Caddesi, İnönü mahallesi ve Süleyman Demirel mahallesine bağlı çok sayıda sokak (1024, 1037, 1039, 1044, 1049, 1050, 1051, 1052, 1058, 1059, 1063, 1066, 1069 ve 1073. Sokaklar ile Şehit Adnan Menderes Bulvarı, Şehit İsmail Hakkı Bulur Sokak ve Şoförler Kooperatifi Küme Evleri) kesintiden etkilenecektir.

22 ve 23 Eylül 2026 tarihlerinde saat 09.15 ile 17.15 arasında şebeke yenileme ve kapasite artışı çalışması nedeniyle Bülbüller, Kerpiçlik, Kızılca, Köseler, Süleymanlar ve Veliler mahallelerinde iki gün boyunca kesinti yaşanacaktır. Bu kapsamda Bülbüller Küme Evleri ve Bülbüller Yolu, Değirmen Mevkii, Keller ve Kerpiçlik Küme Evleri, Kızılca Küme Evleri, Süleymanlar Küme Evleri ile Veliler Köyü İç Yolu ve Veliler Küme Evleri etkilenecektir.

23 Eylül 2026 tarihinde saat 09.00 ile 17.00 arasında şebeke bakım çalışması nedeniyle Gölcük ve Tekke mahallelerine bağlı çok geniş bir sokak listesi kesintiden etkilenecektir. Gölcük mahallesinde Akyüz, Ayar, Aysun, Başakın, Baygın, Bayram, Belediye, Bengisu, Bozkurt, Büyükoluk, Çavdar, Cesur, Cevizli, Çiçek, Çifte Cevizler, Dağ, Demirel, Dostlar, Duyal, Eren Dede, Geyik, Göl, Gönül, Hacı Köse, İlkbahar, İpek, Islak, İsmet İnönü, Karakaş, Karakaya, Kaymak, Kestane, Kızılcık, Kurt, Kuzey, Mavigöl, Mehmet Selim Kiraz, Müezzin Muharrem, Müezzinler, Mustafa Kemal Atatürk, Ödemiş Gölcük Yolu, Öncü, Örselli, Özkan, Sabahattin Şenocak, Sazlı, Selim, Sevinç, Şimşek, Site, Sönmez, Şükrü Saracoğlu, Tilkili, Turan, Yakamoz, Yamanlar, Yaylalı, Yücel ve Yüksel sokak ile cadde ve bulvarları; Tekke mahallesinde ise Çepni Kırı Küme Evleri ve Çifte Cevizler Sokak etkilenecektir.

24 Eylül 2026 tarihinde saat 09.00 ile 17.00 arasında şebeke bakım çalışması nedeniyle Ertuğrul, Mescitli, Ovakent ve Türkönü mahallelerinde kesinti yaşanacaktır. Ertuğrul mahallesinde Camiönü Küme Evleri, Ertuğrulköy Köyü İç Yolu, Ertuğrulköy Köyü Yolu, Şirinyer Küme Evleri ve Yeşil Tepe Küme Evleri; Mescitli mahallesinde Mescitli Küme Evleri; Türkönü mahallesinde ise Yeşil Tepe Küme Evleri etkilenecektir.

Aynı gün saat 09.00 ile 09.30 arasında ve ayrıca saat 16.30 ile 17.00 arasında şebeke bakım çalışması kapsamında Ertuğrul, Gereli, Kışla, Kurucuova, Mescitli, Ovakent ve Türkönü mahallelerinde kısa süreli kesintiler yaşanacaktır. Bu kapsamda Camiönü Küme Evleri, Ertuğrulköy Köyü İç Yolu ve Yolu, Şirinyer Küme Evleri, Yeşil Tepe Küme Evleri, Gereli Küme Evleri, Almanlı Küme Evleri, Kiraz Yolu Caddesi, Kurucuova Küme Evleri, Yazlı Kuyu Küme Evleri ve Mescitli Küme Evleri etkilenecektir.

Yine 24 Eylül 2026 tarihinde saat 09.00 ile 17.00 arasında şebeke bakım çalışması nedeniyle Çamyayla mahallesine bağlı Çamyayla Küme Evleri, Soğukpınar Küme Evleri, Yeşil Dere Küme Evleri ve Yeşil Kır Küme Evleri'nde elektrik kesintisi yaşanacaktır.

Buca

22 Eylül 2026 tarihinde saat 09.00 ile 13.00 arasında ve saat 13.00 ile 17.00 arasında ağaç kesimi çalışması nedeniyle İnönü mahallesine bağlı çok sayıda ara sokakta (672, 677, 689 numaralı sokakların çeşitli ara kolları ile 670, 671, 673, 674, 675, 676 ve 678 numaralı sokaklar dahil) günün her iki yarısında da kesintiler uygulanacaktır. Ayrıca aynı gün öğleden sonra Mustafa Kemal mahallesine bağlı Gazeteci Yazar İsmail Sivri Bulvarı ile Göksu mahallesine bağlı 687 ve 688 numaralı sokaklarda da kesinti yaşanacaktır.

23 Eylül 2026 tarihinde saat 09.00 ile 13.00 arasında ve saat 13.00 ile 17.00 arasında yine ağaç kesimi çalışması nedeniyle İnönü mahallesine bağlı 672, 676, 677, 682, 685 ve 689 numaralı sokakların çeşitli ara kolları ile Osman Serdengeçti Caddesi ve Gazeteci Yazar İsmail Sivri Bulvarı'nda, ayrıca Göksu mahallesine bağlı 668 ve 682 numaralı sokaklarda kesintiler yaşanacaktır.

24 Eylül 2026 tarihinde saat 09.00 ile 13.00 arasında ve saat 13.00 ile 17.00 arasında ağaç kesimi çalışması nedeniyle Güven, Yiğitler, Hürriyet, Barış, Dicle ve Ufuk mahallelerine bağlı çok sayıda sokakta kesinti uygulanacaktır. Bu kapsamda Güven mahallesinde 382 ile 402 arasındaki çeşitli sokaklar ve Menderes ile Onat caddeleri, Hürriyet mahallesinde 457, 459 ve 463/1. Sokaklar, Barış ve Dicle mahallelerinde 152, 359, 360, 361, 363, 365, 367, 854 ile 882 arasındaki çeşitli sokaklar ve İstiklal Caddesi, Ufuk mahallesinde ise 1010, 1012, 869 ve 872. Sokaklar ile İstiklal Caddesi etkilenecektir.

Yine 24 Eylül 2026 tarihinde saat 09.00 ile 14.00 arasında şebeke bakım çalışması nedeniyle Zafer mahallesine bağlı 206/5. ve 293/14. Sokaklar'da kesinti yaşanacaktır.

Aynı gün saat 09.00 ile 17.00 arasında şebeke yenileme ve kapasite artışı çalışması nedeniyle 29 Ekim mahallesine bağlı 2134'ten 2252'ye kadar çeşitli sokaklar ile Gazi Feyzullah Uslu Sokak, Hasan Saka Sokak, Mehmet Çavuş Sokak, Orta Tepe Sokak ve Şehit Nurettin Gök Sokak; ayrıca Kaynaklar Merkez mahallesine bağlı 2049. Sokak, Camialtı Sokak ve Şehit Er Arif Serçe Sokak'ta elektrik kesintisi yaşanacaktır.

Karabağlar

23 Eylül 2026 tarihinde saat 09.00 ile 17.00 arasında şebeke bakım çalışması nedeniyle Günaltay mahallesine bağlı 3760, 4714 ile 4718 arası, 4720, 4722, 4723, 4724, 4725 ve 4862. Sokaklar'da kesinti yaşanacaktır.

22 Eylül 2026 tarihinde saat 13.00 ile 17.00 arasında ağaç kesimi çalışması nedeniyle Aydın mahallesine bağlı 4332. Sokak'ta kesinti olacaktır.

Aynı gün saat 08.00 ile 12.00 arasında ve saat 13.00 ile 17.00 arasında ağaç kesimi çalışması nedeniyle Maliyeciler, Salih Omurtak, Şehitler, Esenyalı, Metin Oktay, Poligon ve Adnan Süvari mahallelerine bağlı 52 ve 108 numaralı sokakların çok sayıda ara kolunda kesintiler yaşanacaktır. Ayrıca 9638, 9640 ve 9656. Sokaklar ile İhsan Alyanak Bulvarı da etkilenecektir.

23 Eylül 2026 tarihinde saat 08.00 ile 12.00 arasında ve saat 13.00 ile 17.00 arasında yine ağaç kesimi çalışması nedeniyle Adnan Süvari ve Esenyalı mahallelerine bağlı 108 ve 119 numaralı sokakların çeşitli ara kolları, Adnan Süvari Parkı İçi Yolu ve Polat Caddesi'nde kesinti yaşanacaktır. Aynı zaman diliminde Metin Oktay mahallesine bağlı 108. Sokağın ara kolları da etkilenecektir.

24 Eylül 2026 tarihinde saat 09.30 ile 17.00 arasında şebeke bakım çalışması nedeniyle Basın Sitesi mahallesinde elektrik kesintisi yaşanacaktır.

Aynı gün saat 08.00 ile 12.00 arasında ve saat 13.00 ile 17.00 arasında ağaç kesimi çalışması nedeniyle İhsan Alyanak, Yunus Emre, Abdi İpekçi, Maliyeciler, Salih Omurtak, Şehitler, Adnan Süvari, Esenyalı, Metin Oktay ve Vatan mahallelerine bağlı çok sayıda sokakta kesintiler uygulanacaktır.

Bergama

24 Eylül 2026 tarihinde saat 09.00 ile 13.00 arasında şebeke bakım çalışması nedeniyle Atmaca, Selçuk ve Zafer mahallelerinde kesinti yaşanacaktır. Atmaca mahallesinde 1, 2 ve 3. Yeni Sokaklar, 701, 704 ve 705. Sokaklar, Akıncılar Caddesi, Çıban Dede Sokak, Çulha Sokak, Hacı İlyas Caddesi ve Mescit Caddesi, Kışla Caddesi, Laleli Camii Sokak, Müsella Bayırı ve Yolu Küme Evleri ile Tiyelti Caddesi; Selçuk mahallesinde Asklepion Otoparkı İçi Yolu, Müsella Bayırı ve Yolu Küme Evleri, Tiyelti Köyü Yolu ve Uzunyol Üstü Küme Evleri; Zafer mahallesinde ise Akıncılar Caddesi, Dikili Sultan Caddesi, Galenos Caddesi, Kışla Yolu Sokak ve Selimiye Caddesi etkilenecektir.

Bornova

22 ve 23 Eylül 2026 tarihlerinde saat 09.30 ile 15.30 arasında ve saat 10.00 ile 16.00 arasında şebeke yenileme ve kapasite artışı çalışması nedeniyle Mevlana mahallesine bağlı 1700, 1701, 1710, 1711 ve 1776 numaralı sokakların çeşitli ara kollarında iki gün boyunca kesintiler yaşanacaktır.

22 Eylül 2026 tarihinde saat 10.00 ile 12.00 arasında Erzene mahallesine bağlı 113/30, 124/1. Sokaklar ve Park İçi Yolu'nda şebeke yenileme ve kapasite artışı çalışması nedeniyle kesinti olacaktır.

23 Eylül 2026 tarihinde saat 10.00 ile 16.00 arasında Naldöken mahallesine bağlı 1201'den 1273'e kadar çeşitli sokaklar ile Ankara Caddesi ve İnönü Caddesi'nde şebeke yenileme ve kapasite artışı çalışması yapılacaktır.

24 Eylül 2026 tarihinde saat 10.00 ile 16.00 arasında Kızılay mahallesine bağlı 477'den 481'e kadar çeşitli sokaklarda aynı çalışma nedeniyle elektrik kesintisi yaşanacaktır.

Karaburun

22 Eylül 2026 tarihinde saat 10.00 ile 15.00 arasında şebeke bakım çalışması nedeniyle Merkez mahallesine bağlı 1196'dan 1264'e kadar çeşitli sokaklar, Çayıriçi Sokak, Kuyucak Caddesi ve Poyraz sokaklarında kesinti yaşanacaktır.

24 Eylül 2026 tarihinde saat 09.00 ile 17.00 arasında Tepeboz mahallesine bağlı Tepeboz Küme Evleri'nde şebeke bakım çalışması nedeniyle kesinti olacaktır.

Dikili

22, 23 ve 24 Eylül 2026 tarihlerinde saat 09.00 ile 15.00 arasında ağaç kesimi çalışması nedeniyle Çandarlı mahallesinde üç gün boyunca farklı sokak gruplarında kesintiler yaşanacaktır. Bu kapsamda 105'ten 175'e kadar ve 1030'dan 1050'ye kadar çeşitli sokaklar, Alkor 2. Sokak, Bakırkuyu Sokak, Çandarlı numaralı sokaklar, Çandarlı Fener Sokak, Denizköy Çandarlı Yolu Sokak, Fazlı Güleç Caddesi, Gönendiş Sokak, Köroğlu Sokak, Namık Kemal Caddesi, Orta Sokak, Sahil Evleri Caddesi, Selim Sokak, Stad Caddesi, Sucu Hafız Caddesi, Tahirağa Sokak, Taksim Sokak, Talat Emmi Caddesi, Uzun Sokak, Yeni Caddesi ve Yeni Yol Sokak etkilenecektir.

Karşıyaka

22 Eylül 2026 tarihinde saat 09.00 ile 15.00 arasında şebeke bakım çalışması nedeniyle Atakent mahallesine bağlı Aşık Veysel Sokak, Bostanlı mahallesine bağlı 6345'ten 6355'e kadar çeşitli sokaklar ile Caher Dudayev Bulvarı ve Nazan Öncel Caddesi, ayrıca Yalı mahallesine bağlı Nazan Öncel Caddesi'nde kesinti yaşanacaktır.

23 Eylül 2026 tarihinde saat 09.00 ile 12.00 arasında ağaç kesimi çalışması nedeniyle İmbatlı ve Örnekköy mahallelerine bağlı 1825, 1847, 6065, 6070, 7450'den 7458'e kadar çeşitli sokaklar ve Girne Bulvarı'nda kesinti uygulanacaktır.

Kınık

22 Eylül 2026 tarihinde saat 09.00 ile 14.00 arasında, saat 14.10 ile 15.10 arasında ve saat 15.30 ile 18.30 arasında şebeke bakım çalışması nedeniyle Osmaniye ve Yeni mahallelerinde gün boyunca farklı saatlerde kesintiler yaşanacaktır. Bu kapsamda Akhisar Bergama Yolu, Keremenli ve Ortaokul Küme Evleri, Şehit Halil Balya Caddesi, 210. Sokak, Kırcalar Küme Evleri, Umut Sokak ile 103. Sokak, Çağlar, Çınar, Filiz, İğde, Mezarlıkyolu ve Selvi sokakları, ayrıca 1. ve 2. Taban Sokak, Bakır Sokak, Delez Yolu Sokak, Dere Sokak, Eski Fabrika Caddesi, Hoca Ahmet Yesevi Caddesi, Karacalar Sokak, Kırcılar Sokak, Sakarya Sokak, Tepe Sokak ve Uzun Sokak etkilenecektir.

23 Eylül 2026 tarihinde saat 10.00 ile 13.00 arasında ve saat 14.00 ile 18.00 arasında şebeke bakım çalışması nedeniyle Fatih, Kocaömer, Türkcedit ve Işıklar mahallelerinde kesinti yaşanacaktır. Bu kapsamda Şehit Er Hakan Sağınç Caddesi, Medeniyet Caddesi, Koca Çınarlar Küme Evleri ile Çiftçi Küme Evleri, Işıklar Caddesi, Işıklar Köyü, Kalaycı Düzü Küme Evleri ve Okulyolu Küme Evleri etkilenecektir.

24 Eylül 2026 tarihinde saat 09.00 ile 14.00 arasında ve saat 14.30 ile 18.00 arasında şebeke bakım çalışması nedeniyle Osmaniye ve Poyracık mahallelerinde kesinti uygulanacaktır. Bu kapsamda Toplu Konut Küme Evleri Sokak ile Açelya, Akıncılar, Aslı, Ceren, Çınarlı sokakları, Dumlupınar Caddesi, Hilal Sokak, Kadıncık Küme Evleri, Kazım Karabekir Caddesi, Köseler, Kuyu Sokak, Mehmet Akif Ersoy Caddesi, Poykın Sokak, Soma Caddesi, Türkmen Sokak, Zafertepe Caddesi, Bahçeli Sokak, Cami Sokak, Göl Sokak, Kırca Sokak, Köşk Sokak ve Sedir Küme Evleri etkilenecektir.

25 Eylül 2026 tarihinde saat 09.00 ile 10.00 arasında şebeke bakım çalışması nedeniyle Karadere mahallesine bağlı Dereboyu, Eğitim, Emek ve Koru Küme Evleri ile Karadere Köyü İç Yolu'nda kesinti yaşanacaktır.

Kiraz

22 Eylül 2026 tarihinde saat 09.30 ile 17.30 arasında ağaç kesimi çalışması nedeniyle Çömlekçi mahallesine bağlı Çömlekçi Köyü İç Yolu, Ova Küme Evleri, Sergiyeri Küme Evleri, Akar Küme Evleri ve Çömlekçi Küme Evleri'nde kesinti yaşanacaktır.

23 Eylül 2026 tarihinde saat 09.40 ile 17.40 arasında ve saat 10.30 ile 18.30 arasında ağaç kesimi çalışması nedeniyle Çayağzı ve Karaburç mahallelerine bağlı Çalı Tarla ve Tekke Küme Evleri, Çayağzı Merkez Sokak ile Bağarası Küme Evleri'nde kesinti olacaktır.

22 Eylül 2026 tarihinde saat 10.30 ile 13.00 arasında kademe ayarı çalışması nedeniyle Arkacılar, Aydoğdu, Başaran, Çanakçı, Ceritler, Çömlekçi, İstiklal, Karaburç, Sarısu, Şemsiler, Suludere, Umurcalı, Uzunköy ve Yeniköy mahalleleri dahil olmak üzere çok sayıda köy ve küme evinde geniş kapsamlı bir kesinti yaşanacaktır.

Menemen

24 Eylül 2026 tarihinde saat 10.00 ile 13.00 arasında üçüncü şahıs talebiyle planlı çalışma nedeniyle Camiikebir, Kesik, Musabey ve Yıldırım mahallelerinde kesinti yaşanacaktır. Bu kapsamda 313. Sokak, 3003'ten 3046'ya kadar çeşitli sokaklar, Harta Düzü Mevkii Küme Evleri, Maltepe Yolu Sokak, Seyrek Yolu Sokak, Ümit Caddesi, 300'den 311'e kadar çeşitli sokaklar, Bıyıklı Kuyu Mevki Yolu, 35/17 ve 35/9. Sokaklar ile Çanakkale Asfaltı Caddesi etkilenecektir.

Seferihisar

22 Eylül 2026 tarihinde saat 09.00 ile 17.00 arasında üçüncü şahıs talebiyle planlı çalışma nedeniyle Cumhuriyet mahallesine bağlı 5220'den 5388'e kadar çeşitli sokaklar ile Kuşadası Seferihisar Yolu Caddesi'nde kesinti yaşanacaktır.

23 Eylül 2026 tarihinde saat 09.00 ile 13.00 arasında ve saat 13.00 ile 17.00 arasında yine üçüncü şahıs talebiyle planlı çalışma nedeniyle Atatürk mahallesine bağlı 5502'den 5723'e kadar çeşitli sokaklar ve Kuşadası Seferihisar Yolu Caddesi'nde kesinti olacaktır.

23 ve 24 Eylül 2026 tarihlerinde saat 09.00 ile 17.00 arasında şebeke bakım çalışması nedeniyle Düzce mahallesinde iki gün boyunca kesinti yaşanacaktır.

23 Eylül 2026 tarihinde saat 10.30 ile 18.30 arasında üçüncü şahıs talebiyle planlı çalışma nedeniyle Düzce mahallesine bağlı 4101'den 4127'ye kadar çeşitli sokaklar ve İzmir Caddesi ile Ulamış mahallesine bağlı İzmir Seferihisar Yolu'nda kesinti yaşanacaktır.

24 Eylül 2026 tarihinde saat 10.00 ile 17.30 arasında yine üçüncü şahıs talebiyle planlı çalışma nedeniyle Turgut mahallesine bağlı Araplar, Bozyer Küme Evleri, Cami Sokak, Çiçek Sokak, Çıkmaz Sokak, Demokrasi Meydanı, Depo Sokak, Ege Sokak, Eğitim Sokak, Gazi Paşa Sokak, Pınar Sokak, Tepe Sokak ve Yakıcılar Sokak ile Ulamış mahallesine bağlı 1432/5. Sokak'ta kesinti yaşanacaktır.

Torbalı

24 Eylül 2026 tarihinde saat 09.00 ile 17.00 arasında şebeke bakım çalışması nedeniyle 19 Mayıs mahallesine bağlı 8528. Sokak, Pamukyazı mahallesine bağlı 2000'den 2013'e ve 7402'den 7434'e kadar çeşitli sokaklar, 8. Cadde, Pamukyazı 1. ve 2. Küme Evleri, ayrıca Subaşı mahallesinde elektrik kesintisi yaşanacaktır.

Bayraklı

22 Eylül 2026 tarihinde saat 09.00 ile 15.00 arasında üçüncü şahıs talebiyle planlı çalışma nedeniyle Osmangazi mahallesine bağlı 593. Sokak ile 603, 603/1 ve 603/2. Sokaklar'da elektrik kesintisi yaşanacaktır.