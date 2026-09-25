Kenan Yıldız neden yok, neden oynamıyor? Fransa maç kadrosunda yer almadı

A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar A Ligi 1. Grup'taki ilk maçında bugün Kocaeli'de Fransa ile karşı karşıya gelecek. Saat 21.45'te başlayacak mücadele Kocaeli Stadı'nda oynanacak ve karşılaşmayı Almanya Futbol Federasyonundan Felix Zwayer yönetecek. Kenan Yıldız niye yok? İşte ayrıntılar…

TÜRKİYE FRANSA MAÇI İLK 11’LER

Türkiye Fransa maçı 11’leri açıklandı:

Türkiye 11: Uğurcan, Zeki, Merih, Abdülkerim, Ferdi, Salih, İsmail, Oğuz, Arda, Can, Barış Alper.

Fransa 11: Maignan, Kounde, Lacroix, Upamecano, Truffert, Rabiot, Kone, Cherki, Olise, Mbappe, Dembele.

KENAN YILDIZ NEDEN YOK, NEDEN OYNAMIYOR?

Kenan Yıldız, A Milli Futbol Takımı'nın Fransa ile oynayacağı UEFA Uluslar A Ligi karşılaşmasında sakatlığı nedeniyle forma giyemeyecek. Juventus forması giyen genç futbolcu, sezonun başında Serie A'da oynanan Frosinone maçında sol ayağına aldığı darbenin ardından yapılan kontrollerde sol ayağının beşinci metatars kemiğinin tabanında kırık tespit edilmesi nedeniyle tedavi sürecine girdi. Juventus, 31 Ağustos 2026 tarihinde yaptığı resmi açıklamayla Yıldız'ın söz konusu kırık nedeniyle ameliyat edildiğini duyurdu.

Kenan Yıldız'ın ameliyatı Almanya'daki bir klinikte, kulüp doktorunun da katılımıyla gerçekleştirildi ve operasyonun ardından rehabilitasyon süreci başladı. İtalyan basınında ve kulüp kaynaklarında iyileşme süresinin yaklaşık 2,5 ila 3 ay sürebileceği belirtilirken, bu nedenle milli futbolcunun eylül ve ekim aylarında oynanacak milli maçlarda forma giymesi mümkün olmayacak. Yıldız, Fransa karşılaşmasının yanı sıra İtalya ve Belçika maçlarında da A Milli Futbol Takımı'nın kadrosunda yer alamayacak.

Türkiye’nin UEFA Uluslar Ligi maç takvimi şöyledir:

25 Eylül: Türkiye-Fransa

28 Eylül: Türkiye-İtalya

2 Ekim: Belçika-Türkiye

5 Ekim: İtalya-Türkiye

12 Kasım: Türkiye-Belçika

15 Kasım: Fransa-Türkiye