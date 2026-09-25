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Editor
 | TGRT Haber
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
25.09.2026
saat ikonu 20:42
|
GÜNCELLEME:
25.09.2026
saat ikonu 20:45

Kenan Yıldız neden yok, neden oynamıyor? Fransa maç kadrosunda yer almadı

Kenan Yıldız neden oynamıyor milli takımda neden yok merak edildi. A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar A Ligi 1. Grup'taki ilk maçında Fransa ile karşılaşırken gözler maç kadrosunda yer almayan Kenan Yıldız'a çevrildi. Kocaeli Stadı'nda oynanacak mücadele öncesinde milli futbolcunun neden kadroda bulunmadığı ve Fransa karşısında neden forma giyemeyeceği merak konusu oldu. Kenan Yıldız neden milli takımda kadroda yok, sakat mı? İşte Kenan Yıldız’ın oynamamasının nedeni…

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Editor
 TGRT Haber
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Kenan Yıldız neden yok, neden oynamıyor? Fransa maç kadrosunda yer almadı
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
25.09.2026
saat ikonu 20:42
|
GÜNCELLEME:
25.09.2026
saat ikonu 20:45

, 1. Grup'taki ilk maçında bugün 'de ile karşı karşıya gelecek. Saat 21.45'te başlayacak mücadele Kocaeli Stadı'nda oynanacak ve karşılaşmayı Almanya Futbol Federasyonundan Felix Zwayer yönetecek. niye yok? İşte ayrıntılar…

Kenan Yıldız neden yok, neden oynamıyor? Fransa maç kadrosunda yer almadı

TÜRKİYE FRANSA MAÇI İLK 11’LER

Türkiye Fransa maçı 11’leri açıklandı:

Türkiye 11: Uğurcan, Zeki, Merih, Abdülkerim, Ferdi, Salih, İsmail, Oğuz, Arda, Can, Barış Alper.

Fransa 11: Maignan, Kounde, Lacroix, Upamecano, Truffert, Rabiot, Kone, Cherki, Olise, Mbappe, Dembele.

Kenan Yıldız neden yok, neden oynamıyor? Fransa maç kadrosunda yer almadı

KENAN YILDIZ NEDEN YOK, NEDEN OYNAMIYOR?

Kenan Yıldız, A Milli Futbol Takımı'nın Fransa ile oynayacağı UEFA Uluslar A Ligi karşılaşmasında sakatlığı nedeniyle forma giyemeyecek. Juventus forması giyen genç futbolcu, sezonun başında Serie A'da oynanan Frosinone maçında sol ayağına aldığı darbenin ardından yapılan kontrollerde sol ayağının beşinci metatars kemiğinin tabanında kırık tespit edilmesi nedeniyle tedavi sürecine girdi. Juventus, 31 Ağustos 2026 tarihinde yaptığı resmi açıklamayla Yıldız'ın söz konusu kırık nedeniyle ameliyat edildiğini duyurdu.

Kenan Yıldız neden yok, neden oynamıyor? Fransa maç kadrosunda yer almadı

Kenan Yıldız'ın ameliyatı Almanya'daki bir klinikte, kulüp doktorunun da katılımıyla gerçekleştirildi ve operasyonun ardından rehabilitasyon süreci başladı. İtalyan basınında ve kulüp kaynaklarında iyileşme süresinin yaklaşık 2,5 ila 3 ay sürebileceği belirtilirken, bu nedenle milli futbolcunun eylül ve ekim aylarında oynanacak milli maçlarda forma giymesi mümkün olmayacak. Yıldız, Fransa karşılaşmasının yanı sıra İtalya ve Belçika maçlarında da A Milli Futbol Takımı'nın kadrosunda yer alamayacak.

Kenan Yıldız neden yok, neden oynamıyor? Fransa maç kadrosunda yer almadı

Türkiye’nin UEFA Uluslar Ligi maç takvimi şöyledir:

25 Eylül: Türkiye-Fransa  

28 Eylül: Türkiye-İtalya 

2 Ekim: Belçika-Türkiye 

5 Ekim: İtalya-Türkiye 

12 Kasım: Türkiye-Belçika 

15 Kasım: Fransa-Türkiye

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#fransa
#Kocaeli
#Kenan Yıldız
#A Milli Futbol Takımı
#Uefa Uluslar A Ligi
#Aktüel
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