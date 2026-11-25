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İstanbul
Avrupa’daki büyüme planlarına hız veren BYD, rotasını bu kez Fransa’ya çevirdi. Çinli otomotiv üreticisi, Ineos Automotive’e ait Hambach fabrikasını satın almak için görüşmelere başladığını duyurdu. Ineos’un 2020 yılında Mercedes-Benz’den devraldığı fabrikada 900’e yakın kişi çalışıyor. Henüz kesinleşmiş bir anlaşma bulunmazken sürecin çalışan temsilcileriyle yapılacak görüşmelere bağlı olduğu belirtildi. Satın alma bedeli ve tesiste hangi BYD modellerinin üretileceği ise açıklanmadı.
BYD’nin Fransa hamlesi, Avrupa Birliği’nin hazırladığı “Made in Europe” düzenlemesi öncesinde geldi. Yeni kuralların, elektrikli otomobillerin teşviklerden yararlanabilmesi ve kamu alımlarına dahil edilebilmesi için yerel üretim ve parça kullanımına yönelik şartlar getirmesi öngörülüyor. Bu durum, Çin’den Avrupa’ya otomobil ihraç eden markaları birlik sınırları içerisinde üretim yapabilecekleri tesisler aramaya yöneltiyor.
Şarj edilebilir hibrit otomobillerin ithalatına yönelik kısıtlamalar da BYD için yerel üretimin önemini artırıyor. Schmidt Automotive Research’ten Mathias Schmidt’e göre, Hambach gibi halihazırda faaliyette olan bir fabrikanın satın alınması, BYD’nin Avrupa’daki bayilerine araç tedarikini sürdürmesi açısından hızlı bir çözüm olabilir.
BYD Başkan Yardımcısı Stella Li, planlanan yatırımın şirketin Fransa’ya duyduğu güveni ve Avrupa’daki büyüme hedeflerini yansıttığını ifade etti. Öte yandan Çinli üreticinin Macaristan’da kurduğu yeni fabrikada da 2027’nin başında seri üretime geçilmesi bekleniyor.
Hambach fabrikasının mevcut sahibi Ineos ise üretimini en büyük pazarı olan ABD’ye taşımayı planlıyor. Grenadier’in küresel satışlarının yüzde 70’ini gerçekleştirdiği ABD’de farklı fabrika seçeneklerini değerlendiren şirket, önümüzdeki aylarda yer seçimini tamamlamayı ve 2028’de üretime başlamayı hedefliyor.