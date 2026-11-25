AVRUPA’NIN YENİ KURALLARI BYD’Yİ HAREKETE GEÇİRDİ

BYD’nin Fransa hamlesi, Avrupa Birliği’nin hazırladığı “Made in Europe” düzenlemesi öncesinde geldi. Yeni kuralların, elektrikli otomobillerin teşviklerden yararlanabilmesi ve kamu alımlarına dahil edilebilmesi için yerel üretim ve parça kullanımına yönelik şartlar getirmesi öngörülüyor. Bu durum, Çin’den Avrupa’ya otomobil ihraç eden markaları birlik sınırları içerisinde üretim yapabilecekleri tesisler aramaya yöneltiyor.

Şarj edilebilir hibrit otomobillerin ithalatına yönelik kısıtlamalar da BYD için yerel üretimin önemini artırıyor. Schmidt Automotive Research’ten Mathias Schmidt’e göre, Hambach gibi halihazırda faaliyette olan bir fabrikanın satın alınması, BYD’nin Avrupa’daki bayilerine araç tedarikini sürdürmesi açısından hızlı bir çözüm olabilir.