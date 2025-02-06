Malatya'da okullar tatil mi? 7 Şubat Cuma günü için valilikten açıklama bekleniyor

06 Şubat 2025 14:17 - Güncelleme : 06 Şubat 2025 14:53

Malatya'da yarın (7 Ocak 2025 Cuma) okulların tatil olup olmayacağı gündem oldu. Bugün sabah erken saatlerde il genelinde kuvvetli kar yağışı başladı. MGM tarafından yapılan açıklamalara göre kar kalınlıkları bölgede 10-20 cm artması bekleniyor. Eğitim öğretim durumu ile ilgili ise henüz valilik bir açıklama yapmadı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) tarafından açıklanan bilgilere göre Malatya'da başlayan kar yağışı 8 Şubat Cumartesi gününe kadar devam edecek.

Öğrenciler ve velileri tarafından 7 Şubat 2025 Cuma günü okulların tatil olup olmayacağı ise merak ediliyor.

MALATYA'DA YARIN OKULLAR TATİL Mİ?

Malatya Valiliği tarafından henüz 7 Şubat 2025 Cuma günü okulların tatil olup olmayacağı ile ilgili bir açıklama gelmedi.

MGM tarafından paylaşılan bilgilere göre kar kalınlarının bölgede 10-20 cm artması bekleniyor. Ayrıca buzlanma ve don olaylarına karşı ulaşımda aksamaların yaşanabileceği konusunda da vatandaşlar uyarıldı.

Malatya'da kar yağışının 8 Şubat Cumartesi gününe kadar devam etmesi bekleniyor. 9 Şubat Pazar günü havanın parçalı bulutlu olacağı belirtilirken 10 Şubat Pazartesi günü ise tekrardan kar yağışı olacağı tahmin ediliyor.

Hava sıcaklıklarının ise 5 gün boyunca 2 derece ile -10 derece arasında olması bekleniyor.