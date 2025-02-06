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Malatya'da okullar tatil mi? 7 Şubat Cuma günü için valilikten açıklama bekleniyor

Editör: Hüseyin Bahçıvan / Kaynak: TGRT HABER
06 Şubat 2025 14:17 - Güncelleme : 06 Şubat 2025 14:53
Malatya&#039;da okullar tatil mi? 7 Şubat Cuma günü için valilikten açıklama bekleniyor

Malatya'da yarın (7 Ocak 2025 Cuma) okulların tatil olup olmayacağı gündem oldu. Bugün sabah erken saatlerde il genelinde kuvvetli kar yağışı başladı. MGM tarafından yapılan açıklamalara göre kar kalınlıkları bölgede 10-20 cm artması bekleniyor. Eğitim öğretim durumu ile ilgili ise henüz valilik bir açıklama yapmadı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) tarafından açıklanan bilgilere göre Malatya'da başlayan kar yağışı 8 Şubat Cumartesi gününe kadar devam edecek.

Öğrenciler ve velileri tarafından 7 Şubat 2025 Cuma günü okulların tatil olup olmayacağı ise merak ediliyor.

Malatya'da okullar tatil mi? 7 Şubat Cuma günü için valilikten açıklama bekleniyor - 1. Resim

MALATYA'DA YARIN OKULLAR TATİL Mİ?

Malatya Valiliği tarafından henüz 7 Şubat 2025 Cuma günü okulların tatil olup olmayacağı ile ilgili bir açıklama gelmedi.

MGM tarafından paylaşılan bilgilere göre kar kalınlarının bölgede 10-20 cm artması bekleniyor. Ayrıca buzlanma ve don olaylarına karşı ulaşımda aksamaların yaşanabileceği konusunda da vatandaşlar uyarıldı.

Malatya'da okullar tatil mi? 7 Şubat Cuma günü için valilikten açıklama bekleniyor - 2. Resim

Malatya'da kar yağışının 8 Şubat Cumartesi gününe kadar devam etmesi bekleniyor. 9 Şubat Pazar günü havanın parçalı bulutlu olacağı belirtilirken 10 Şubat Pazartesi günü ise tekrardan kar yağışı olacağı tahmin ediliyor.

Hava sıcaklıklarının ise 5 gün boyunca 2 derece ile -10 derece arasında olması bekleniyor.

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Kaynak: TGRT HABER

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