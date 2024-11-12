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Marco Rubio kimdir? ABD'nin yeni dışişleri bakanı olması bekleniyor

Editör: Erdem Avşar / Kaynak: TGRT Haber
12 Kasım 2024 20:54 - Güncelleme : 12 Kasım 2024 21:14
Marco Rubio kimdir? ABD&#039;nin yeni dışişleri bakanı olması bekleniyor

Trump’ın seçimleri kazanmasının ardından ABD’nin yeni Dışişleri Bakanı olmasına kesin gözüyle bakılan Marco Rubio merak konusu oldu. Marco Rubio’nun Türkiye tutumu ilişkilerin gidişatını etkileyecek.

ABD’de geçtiğimiz hafta yapılan seçimleri kazanan Donald Trump, Beyaz Saray'a dönmeye hazırlanıyor.

Seçimlerin ardından Trump'ın dışişleri bakanlığına Florida Senatörü Marco Rubio’yu atayacağı iddia edildi.

Marco Rubio kimdir? ABD'nin yeni dışişleri bakanı olması bekleniyor - 1. Resim

MARCO RUBİO KİMDİR?

Marco Rubio, 2010 yılında ilk kez Senato'ya seçildi. Önceki dönemde Trump, Rubio’yu “Küçük Marco” diye küçümsemiş ve Marco Rubio da ona sert bir şekilde yanıt vermişti.

Gayri resmi dış politika danışmanı olarak Donald Trump'a hizmet vermesinin yanı sıra Rubio, Trump'a 2020’de Biden ile yapacağı ilk münazaraya hazırlanmasında yardımcı oldu.

Marco Rubio kimdir? ABD'nin yeni dışişleri bakanı olması bekleniyor - 2. Resim

ABD’NİN TÜRKİYE TUTUMU NE OLUR?

Rubio'nun dışişleri bakanı olması halinde ana soru, ABD’nin diğer ülkelere müdahalelerinden vazgeçip Çin’e odaklanıp odaklanmayacağı.

ABD’nin Çin’e karşı daha agresif bir politika izlemesi gerektiğini en açık savunan senatörlerden biri olan Rubio.

Öte yandan ABD ve Türkiye arasındaki ilişkilerin, Trump'ın ikinci kez seçilmesi ile yeni bir dönemece gireceği beklentisi hakim.

Suriye'nin kuzeyindeki ABD askeri varlığının sonlandırabileceği sinyali ve Ankara'nın ekonomik konularda iş birliğinin derinleşmesi konusundaki beklentileri mevcut.

Sıkça Sorulan Sorular
FETÖ firarisi Enes Kanter'le görüşen Rubio Ankara yönetimini sert bir dille eleştirmişti

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Kaynak: TGRT Haber

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