Marco Rubio kimdir? ABD'nin yeni dışişleri bakanı olması bekleniyor

12 Kasım 2024 20:54 - Güncelleme : 12 Kasım 2024 21:14

Trump’ın seçimleri kazanmasının ardından ABD’nin yeni Dışişleri Bakanı olmasına kesin gözüyle bakılan Marco Rubio merak konusu oldu. Marco Rubio’nun Türkiye tutumu ilişkilerin gidişatını etkileyecek.

ABD’de geçtiğimiz hafta yapılan seçimleri kazanan Donald Trump, Beyaz Saray'a dönmeye hazırlanıyor.

Seçimlerin ardından Trump'ın dışişleri bakanlığına Florida Senatörü Marco Rubio’yu atayacağı iddia edildi.

MARCO RUBİO KİMDİR?

Marco Rubio, 2010 yılında ilk kez Senato'ya seçildi. Önceki dönemde Trump, Rubio’yu “Küçük Marco” diye küçümsemiş ve Marco Rubio da ona sert bir şekilde yanıt vermişti.

Gayri resmi dış politika danışmanı olarak Donald Trump'a hizmet vermesinin yanı sıra Rubio, Trump'a 2020’de Biden ile yapacağı ilk münazaraya hazırlanmasında yardımcı oldu.

ABD’NİN TÜRKİYE TUTUMU NE OLUR?

Rubio'nun dışişleri bakanı olması halinde ana soru, ABD’nin diğer ülkelere müdahalelerinden vazgeçip Çin’e odaklanıp odaklanmayacağı.

ABD’nin Çin’e karşı daha agresif bir politika izlemesi gerektiğini en açık savunan senatörlerden biri olan Rubio.

Öte yandan ABD ve Türkiye arasındaki ilişkilerin, Trump'ın ikinci kez seçilmesi ile yeni bir dönemece gireceği beklentisi hakim.

Suriye'nin kuzeyindeki ABD askeri varlığının sonlandırabileceği sinyali ve Ankara'nın ekonomik konularda iş birliğinin derinleşmesi konusundaki beklentileri mevcut.