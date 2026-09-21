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Aktüel
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Editor
 | TGRT Haber
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
21.09.2026
saat ikonu 23:20
|
GÜNCELLEME:
21.09.2026
saat ikonu 23:22

Milli ara ne zaman bitiyor, kaç gün sürecek? Milliler 4 maç oynayacak

Milli ara bitiş tarihi belli oldu. Trendyol Süper Lig ve Avrupa liglerinde mücadele sürerken, futbolseverlerin gündemine bir kez daha A Milli Futbol Takımı'nın maçları girdi. UEFA Uluslar A Ligi 1. Grup'ta Fransa, İtalya ve Belçika ile karşı karşıya gelecek olan Türkiye'nin fikstürü netleşirken, kulüp liglerini takip eden taraftarlar sahaların yeniden ne zaman hareketleneceğini araştırıyor. A Milli Takım'ın Kocaeli Stadyumu'nda oynayacağı ilk maçla başlayacak yoğun tempo, futbolseverlerin merakla takip ettiği milli ara sürecini de beraberinde getirdi. Milli ara ne zaman bitiyor? İşte millilerin maç takvimi…

Avatar
Editor
 TGRT Haber
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Milli ara ne zaman bitiyor, kaç gün sürecek? Milliler 4 maç oynayacak
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
21.09.2026
saat ikonu 23:20
|
GÜNCELLEME:
21.09.2026
saat ikonu 23:22

, 2026-2027 sezonu 1. Grup kapsamında sırasıyla , ve ile dört karşılaşma oynayacak. Kulüp liglerinde oynanan maçlara bu karşılaşmalar nedeniyle ara verilmesiyle birlikte, milli ara takvimi futbolseverlerin en çok araştırdığı konular arasına girdi. Milli ara ne zaman bitiyor, kaç gün sürecek? İşte detaylar…

MİLLİ ARA NE ZAMAN BİTİYOR?

Türkiye Futbol Federasyonu'nun belirlediği takvime göre, Trendyol Süper Lig ve Avrupa'nın önde gelen liglerinde oynanan kulüp maçlarına 21 Eylül 2026 tarihi itibarıyla ara verildi. Bu tarihten sonra kulüp takımları oyuncularını milli takımlarının kadrolarına gönderdi ve lig maçları bir süreliğine takvimden çıkarıldı. Milli ara döneminin bitiş tarihi ise 6 Ekim 2026 olacak.

Milli ara ne zaman bitiyor, kaç gün sürecek? Milliler 4 maç oynayacak

21 Eylül'de başlayıp 6 Ekim'e kadar sürecek olan milli ara, toplamda 16 günlük bir zaman dilimini kapsıyor. Bu süre zarfında Süper Lig'de ve Avrupa'nın büyük liglerinde herhangi bir kulüp maçı oynanmayacak, tüm dikkatler millî takım karşılaşmalarına çevrilecek. Söz konusu 16 günlük dönem, A Milli Futbol Takımı'nın UEFA Uluslar A Ligi 1. Grup'ta oynayacağı dört maçı da içine alıyor. bu maçların ikisi iç sahada, ikisi ise deplasmanda oynanacak.

Milli ara ne zaman bitiyor, kaç gün sürecek? Milliler 4 maç oynayacak

Milli aranın 6 Ekim'de sona ermesinin ardından Trendyol Süper Lig'de ve Avrupa liglerinde kulüp maçları yeniden başlayacak. A Milli Futbol Takımı'nın Uluslar Ligi'ndeki mücadelesi ise Ekim ayında tamamlanmayacak. Kasım ayında oynanacak iki karşılaşmayla birlikte grup aşaması sona erecek. Bu nedenle taraftarların takvimine Ekim ayındaki milli aranın yanı sıra Kasım ayındaki tarihler de girdi.

Milli ara ne zaman bitiyor, kaç gün sürecek? Milliler 4 maç oynayacak

MİLLİ MAÇLAR NE ZAMAN?

A Milli Futbol Takımı'nın UEFA Uluslar A Ligi 1. Grup'taki ilk sınavı 25 Eylül Cuma günü Fransa karşısında olacak. Kocaeli Stadyumu'nda saat 21.45'te başlayacak karşılaşma, ATV ekranlarından canlı ve şifresiz olarak yayınlanacak. Grup kapsamındaki ikinci karşılaşma ise 28 Eylül'de yine iç sahada İtalya ile oynanacak ve bu maçın başlama saati de 21.45 olarak açıklandı.

Milli ara ne zaman bitiyor, kaç gün sürecek? Milliler 4 maç oynayacak

Fransa ve İtalya ile oynanacak iç saha maçlarının ardından A Milli Takım, Ekim ayında deplasman güzergahına çıkacak. 2 Ekim'de Belçika ile karşılaşacak olan milli takım, 5 Ekim'de ise İtalya'nın konuğu olacak. Her iki müsabaka da saat 21.45'te başlayacak. Bu iki deplasman maçıyla birlikte A Milli Futbol Takımı'nın Eylül-Ekim döneminde oynayacağı dört karşılaşma da tamamlanmış olacak.

UEFA Uluslar A Ligi 1. Grup'taki mücadele Kasım ayında da sürecek. A Milli Futbol Takımı, 12 Kasım'da saat 20.00'de Belçika'yı ağırlayacak, 15 Kasım'da ise saat 22.45'te Fransa'ya konuk olacak. Bu iki karşılaşmayla birlikte Türkiye'nin Fransa, İtalya ve Belçika ile oynayacağı toplam altı maçlık program tamamlanmış olacak.

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#fransa
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#Belçika
#A Milli Futbol Takımı
#Uefa Uluslar A Ligi
#Aktüel
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