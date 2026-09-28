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Editor
 | TGRT Haber
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
28.09.2026
saat ikonu 23:30
|
GÜNCELLEME:
28.09.2026
saat ikonu 23:37

Montella istifa etti mi, kovuldu mu? İtalya maçında tepkiler arttı

Montella istifa etti mi son dakika basın toplantısı açıklamaları ne dedi İtalya maçı sonrası yakından takip ediliyor. Bir diğer merak edilen konular ise Montella’nın maaşı ve tazminatı oldu. A Milli Futbol Takımı'nın UEFA Uluslar A Ligi 1. Grup'taki ikinci maçında İtalya karşısında 26. dakikada 3-0 geriye düşmesi sonrası Bursa Stadyumu'ndaki tribünlerden Vincenzo Montella'ya tepki geldi. Mücadele sırasında İtalyan teknik adam aleyhine "Montella istifa" sloganları atılırken, karşılaşmanın ardından Montella'nın geleceği ve istifa edip etmediği merak konusu oldu. Montella istifa etti mi, tazminatı ve maaşı ne kadar? İşte Montella’nın sözleşme süresi ve tazminatı ile ilgili detaylar…

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Editor
 TGRT Haber
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Montella istifa etti mi, kovuldu mu? İtalya maçında tepkiler arttı
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
28.09.2026
saat ikonu 23:30
|
GÜNCELLEME:
28.09.2026
saat ikonu 23:37

, UEFA Uluslar A Ligi 1. Grup'taki ikinci maçında 'da ile karşı karşıya geldi. Karşılaşmanın ilk bölümünde kalesinde üç gol gören ay-yıldızlı ekipte teknik direktör 'ya tribünlerden tepki geldi. Montella tazminatı, maaşı ne kadar? İşte Montella istifa açıklaması ile ilgili ayrıntılar…

HABERİN ÖZETİ

Montella istifa etti mi, kovuldu mu? İtalya maçında tepkiler arttı

Bilgi Okunma süresi 35 saniyeye düşürüldü.
A Milli Futbol Takımı'nın İtalya karşısında aldığı farklı mağlubiyetin ardından teknik direktör Vincenzo Montella'ya tribünlerden istifa tepkisi yükseldi.
Montella istifa mi etti, A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar A Ligi 1. Grup'taki ikinci maçında İtalya'ya karşı Bursa'da mücadele etti.
Montella istifa mi etti! Karşılaşmanın ilk bölümünde kalesinde üç gol gören ay-yıldızlı ekibe ve teknik direktör Vincenzo Montella'ya tribünlerden tepki geldi.
Tribünlerden 'Montella istifa' sloganları atıldı.
Montella istifa mi etti? Vincenzo Montella'dan şu ana kadar alınmış bir istifa kararı veya yapılmış bir istifa açıklaması bulunmuyor.
Montella'nın sözleşmesi 31 Temmuz 2028'de sona eriyor.
Montella'nın görevden ayrılması veya TFF tarafından gönderilmesi halinde, sözleşmesinin kalan bölümüne ilişkin tazminat alabileceği iddia ediliyor.
Montella'nın yıllık maaşının 2,2 milyon euro olduğu iddialar arasında yer alıyor.
Bilgi Okunma süresi 35 saniyeye düşürüldü.

MONTELLA İSTİFA ETTİ Mİ?

A Milli Futbol Takımı'nın İtalya ile Bursa'da oynadığı karşılaşmada tribünlerin Vincenzo Montella'ya yönelik tepkisi, skorun 3-0'a gelmesinin ardından arttı. Mücadelenin 26. dakikasında İtalya'nın üçüncü golü bulmasının ardından Bursa Stadyumu'nu dolduran taraftarlar, İtalyan teknik adam aleyhine "Montella istifa" sloganları attı.

Montella istifa etti mi, kovuldu mu? İtalya maçında tepkiler arttı

Karşılaşmanın başında oyunun kontrolünü elinde tutan İtalya, geliştirdiği etkili ataklarla A Milli Takım savunmasını zorladı. İtalyanlar maçın 26. dakikasında skoru 3-0'a getirmesi sonrasında tribünlerden Montella'nın oyun ve saha içindeki tercihlerine yönelik tepkiler yükseldi.

Montella istifa etti mi, kovuldu mu? İtalya maçında tepkiler arttı

Vincenzo Montella tarafından şu ana kadar alınmış bir istifa kararı ya da yapılmış bir istifa açıklaması bulunmuyor. Montella'nın karşılaşmanın ardından yapacağı açıklamalar yakından takip edilirken, A Milli Takım'ın başındaki görevine ilişkin yeni bir karar açıklanmış değil.

MONTELLA SÖZLEŞMESİ NE ZAMAN BİTİYOR, TAZMİNATI NE KADAR?

Vincenzo Montella'nın Türkiye A Milli Futbol Takımı ile olan sözleşmesi 31 Temmuz 2028 tarihinde sona eriyor. İtalyan teknik adam, milli takımın başında şimdiye kadar 37 maça çıkarken bu karşılaşmalarda 21 galibiyet, 5 beraberlik ve 1 mağlubiyet yaşadı.

Montella istifa etti mi, kovuldu mu? İtalya maçında tepkiler arttı

Montella'nın görevinden ayrılması ya da Türkiye Futbol Federasyonu tarafından yolların ayrılması halinde sözleşmesinin kalan bölümüne ilişkin tazminat konusu da merak ediliyor. Montella'nın TFF tarafından gönderilmesi durumunda 31 Temmuz 2028'e kadar olan maaşını tazminat olarak alabileceği iddia ediliyor.

Vincenzo Montella'nın yıllık maaşının ise 2,2 milyon euro olduğu iddialar arasında.

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ETİKETLER
#bursa
#İtalya
#vincenzo montella
#A Milli Futbol Takımı
#UEFA Uluslar Ligi
#Aktüel
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