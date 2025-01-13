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Simon Kjaer kimdir? Fenerbahçeli eski stoper futbolu bıraktı

Editör: Erdem Avşar / Kaynak: TGRT Haber
13 Ocak 2025 16:50 - Güncelleme : 13 Ocak 2025 16:54
Simon Kjaer kimdir? Fenerbahçeli eski stoper futbolu bıraktı

Fenerbahçe'nin eski stoperlerinden Simon Kjaer, 35 yaşında profesyonel futbolculuk hayatının sona erdirdiğini duyurdu. Simon Kjaer’in kariyeri araştırma konusu oldu.

Bir dönem Fenerbahçe'de forma giyen ve son olarak Milan'da top koşturan Simon Kjaer, profesyonel futbolculuk kariyerini bitirdiğini açıkladı.

Simon Kjaer kimdir? Fenerbahçeli eski stoper futbolu bıraktı - 1. Resim

SİMON KJAER KİMDİR?

Simon Kjaer 26 Mart 1989 tarihinde Danimarka'da dünyaya geldi.

2010 senesinde Wolfsburg'a transfer oldu.

Fransa'nın köklü kulüplerinden Lille'de oynadı.

Ardından 2015 senesinde ise Fenerbahçe'ye transfer oldu.

Devamında Sevilla, Atalanta ve Milan formaları giyen Kjaer, toplamda 532 karşılaşmada görev yaptı.

Simon Kjaer kimdir? Fenerbahçeli eski stoper futbolu bıraktı - 2. Resim

FENERBAHÇE'DE NE ZAMAN OYNADI?

Simon Kjaer, 2015-2017 yılları arasında Fenerbahçe'de forma giymişti.

Danimarkalı stoper, Sarı lacivertli takımda 88 maça çıkarken 5 gol, 1 asistlik skor katkısı sağşamıştı.

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Kaynak: TGRT Haber
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