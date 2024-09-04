Süper Lig ikinci transfer sezonu 13 Ocak 2025 tarihinde başlayacak

04 Eylül 2024 08:54 - Güncelleme : 04 Eylül 2024 09:06

Benfica'ya transfer olan Kerem Aktürkoğlu: "Sonuna kadar savaşacağım"

Benfica'ya transfer olan Kerem Aktürkoğlu: "Sonuna kadar savaşacağım"

Trendyol Süper Lig'in 2024-2025 sezonunun ilk transfer dönemi 13 Eylül tarihinde sona erecek.

Transfer sezonunun sona ermesine sayılı günler kala takımlar çalışmalara hız verdi.

Galatasaray dünyanın en iyi forvetleri arasında gösterilen Victor Osimhen'i, Beşiktaş Benfica'dan Joao Mario'yu kadrosuna katarken Fenerbahçe ise Boca Juniors'tan Cristian Medina için çalışmalar yapıyor.

İkinci transfer döneminin ne zaman başlayacağı ise taraftarlar tarafından araştırılan konular arasında yer alıyor.

İKİNCİ TRASNFER SEZONU NE ZAMAN BAŞLIYOR?

Trendyol Süper Lig'in 2024-2025 sezonunun ikinci transfer dönemi 13 Ocak 2025 tarihinde başlayacak.

11 Şubat 2025 tarihine kadar sürecek olan süreçte takımlar eksikleri tamamlamaya çalışacak.

SÜPER LİG İLK YARI NE ZAMAN BİTİYOR?

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) tarafından açıklanan bilgilere göre ligin ilk yarısı 20, 21, 22, 23 Aralık tarihlerinde oynanacak olan 17. hafta karşılaşmalarının ardından sona erecek.

İkinci yarı ise 3, 4, 5, 6 Ocak 2025 tarihinde düzenlenecek 18. hafta karşılaşmaları ile başlayacak.