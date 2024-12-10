Survivor 2025 ne zaman başlayacak? Acun Ilıcalı’nın açıklamalarının ardından gündem oldu

10 Aralık 2024 19:51 - Güncelleme : 10 Aralık 2024 20:05

Acun Ilıcalı’nın Survivor için seçme yaptıklarını açıklamasının ardından ekranların sevilen yarışmasının başlayacağı tarih merak konusu oldu.

TV8’in sevilen yarışma programı Survivor​ 2025’in ne zaman başlayacağı Google arama motorlarında en çok arananlar listesine girdi.

Masterchef Türkiye’de finale yaklaşılmasıyla birlikte Survivor 2025’in tarihi de merak konusu oldu.

SURVİVOR 2025​ NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

2025 Survivor'ın ne zamana başlayacağına dair henüz net bir açıklama yapılmadı.

Ancak, TV8'in bir diğer bir ilgi gören yarışması MasterChef Türkiye​ final yaptıktan sonra başlayacağı tahmin ediliyor.

Survivor 2024 1 Ocak 2024 tarihinde başlamıştı. Survivor 2025'in de yine ocak ayının başlarında başlaması bekleniyor.

ACUN ILICALI​ NE DEDİ?

Acun Ilıcalı en son yaptığı açıklamada, Survivor seçmeleri ve toplantı yaptıklarını dile getirmişti.

Hülya Avşar'ın programına katılan TV8’in patronu Acun Ilıcalı, "Survivor seçmesi yaptık. 12'de başladık gece 2'de bitti. 2'de toplantıya başladık 4'te bitti." ifadelerini kullanmıştı.