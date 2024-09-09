Telegram yakındaki kişiler özelliği 2024 yılında kaldırıldı

Editör: Hüseyin Bahçıvan / Kaynak: TGRT HABER

09 Eylül 2024 17:01 - Güncelleme : 09 Eylül 2024 17:02

Dünyanın en popüler mesajlaşma uygulamalarından biri olan Telegram'da yakındaki kişiler adlı bir özellik bulunuyordu. Gizlilik ve güvenlik endişelerine sebep olan Telegram yakındaki kişiler özelliğinin kaldırılıp kaldırılmadığı kullanıcılar tarafından merak edildi.

Mesajlaşma uygulaması Telegram geçtiğimiz günlerde CEO'su Pavel Durov'un Fransa'da gözaltına alınması ile gündeme gelmişti. Şimdi ise uygulama "Yakındaki Kişiler" özelliği ile gündem oldu. Kullanıcılar tarafından Telegram yakındaki kişiler özelliğinin kaldırılıp kaldırılmadığı araştırılmaya başlandı. TELEGRAM YAKINDAKİ KİŞİLER KALKTI MI? Telegram'ın yakındaki kişiler özelliği kullanıcıların GPS konumlarını takip ederek yakında olan diğer kullanıcıları ve grupların keşfedilmesine olanak sağlıyordu. Bu özellik sayesinde kullanıcılar yakınlarda bulunan kişiler ile iletişim kurup, tanışabiliyordu. Gizlilik ve güvenlik endişelerine sebep olan yakındaki kişiler özelliği CEO Durov'un Twitter hesabından yaptığı paylaşımda yer alan ifadelere göre uygulamadan kaldırıldı. Uygulamaya yakındaki kişiler özelliğinin yerine meşru işletmelerin yer aldığı "yakındaki işletmeler" özelliği getirilecek. İlgili Haberler Telegram'ın sahibi Pavel Durov için şartlı olarak serbest bırakıldı Pavel Durov'un gözaltına alınması sonrası Telegram'da büyük değişiklik! Bildirim sistemi yenileniyor