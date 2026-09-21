Türkiye Fransa maçı hangi kanalda? Şifresiz izlemek için frekans bilgileri!

A Milli Futbol Takımı, 2026-2027 UEFA Uluslar A Ligi 1. Grup'ta çıkacağı ilk mücadelede Fransa'nın konuğu olacak. Kocaeli Stadyumu'nda oynanacak karşılaşmayla birlikte milli takımın Fransa, İtalya ve Belçika'yı içeren zorlu grup mesaisi başlayacak. Türkiye Fransa hangi kanalda, nerede yayınlanacak? İşte Türkiye Fransa maçını veren kanal detayları…

TÜRKİYE FRANSA MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA?

A Milli Futbol Takımı'nın 2026-2027 UEFA Uluslar A Ligi 1. Grup'taki ilk mücadelesi 25 Eylül Cuma günü oynanacak. Fransa ile Kocaeli Stadyumu'nda karşı karşıya gelecek olan milli takımın maçı saat 21.45'te başlayacak. Grupta Fransa'nın yanı sıra İtalya ve Belçika ile de mücadele edecek olan Bizim Çocuklar, sezona güçlü rakiplerle başlayacak. Kocaeli'de oynanacak karşılaşma, milli takımın grup mesaisindeki ilk sınavı olması nedeniyle taraftarların gündeminde yer alıyor.

Türkiye'nin 2026-2027 UEFA Uluslar A Ligi 1. Grup'taki tam fikstürü şu şekilde sıralanıyor:

25 Eylül 2026 tarihinde saat 21.45'te Türkiye-Fransa,

28 Eylül 2026 tarihinde saat 21.45'te Türkiye-İtalya,

2 Ekim 2026 tarihinde saat 21.45'te Belçika-Türkiye,

5 Ekim 2026 tarihinde saat 21.45'te İtalya-Türkiye,

12 Kasım 2026 tarihinde saat 20.00'de Türkiye-Belçika,

15 Kasım 2026 tarihinde saat 22.45'te Fransa-Türkiye karşılaşmaları oynanacak.

Yaklaşık iki aya yayılan bu programda milli takım, hem kendi sahasında hem deplasmanda güçlü rakiplerle art arda mücadele edecek.

A MİLLİ TAKIM ADAY KADRO

KALECİLER: Altay Bayındır, Muhammed Şengezer, Okan Kocuk, Uğurcan Çakır

DEFANS: Abdülkerim Bardakcı, Adil Demirbağ, Emirhan Topçu, Eren Elmalı, Ferdi Kadıoğlu, Merih Demiral, Ozan Kabak, Samet Akaydın, Zeki Çelik

ORTA SAHA: Bartuğ Elmaz, Demir Ege Tıknaz, İsmail Yüksek, Melih Kabasakal, Orkun Kökçü, Salih Özcan

FORVET: Aral Şimşir, Arda Güler, Barış Alper Yılmaz, Can Uzun, Deniz Gül, İlhan Fakılı, İrfan Can Kahveci, Kerem Aktürkoğlu, Oğuz Aydın, Yunus Akgün

TÜRKİYE FRANSA MAÇI HANGİ KANALDA?

Türkiye ile Fransa arasında oynanacak Uluslar Ligi mücadelesi ATV ekranlarından naklen yayınlanacak. Kocaeli Stadyumu'nda saat 21.45'te başlayacak karşılaşma, şifresiz olarak izleyiciyle buluşacak ve milli takımın grup açılış maçı geniş bir kitle tarafından ekran başından takip edilebilecek.

ATV'nin karşılaşmayı şifresiz olarak ekrana getirmesiyle birlikte futbolseverler, milli takımın Fransa sınavını herhangi bir ücret ödemeden izleyebilecek. Uydu üzerinden yayın takip eden taraftarların karşılaşmayı sorunsuz görüntüleyebilmesi için alıcı cihazlarındaki kanal taramasını güncel frekans bilgileriyle yenilemesi gerekiyor. Kanalın HD yayınlarının yeni uydu değerleriyle ekranlara gelecek olması nedeniyle bu güncellemenin maç öncesinde yapılması öneriliyor.

ŞİFRESİZ İZLEME BİLGİLERİ

atv'nin HD yayınları yeni uydu değerleriyle ekranlara gelmeye başlıyor. Bu nedenle kanalı uydudan izleyen taraftarların, alıcı cihazlarına yeni frekans bilgilerini girerek kanal taraması yapması gerekiyor. Uzaktan kumandada yer alan "MENÜ" ya da "SETUP" tuşuna basıldıktan sonra cihazın marka ve modeline göre "KANAL ARAMA", "MANUEL ARAMA", "KANAL EKLEME" ya da "EL İLE ARAMA" seçeneklerinden biri ekrana geliyor. Açılan pencerede ise "TP FREKANSI", "ALIŞ FREKANSI", "FREKANS" ya da "UYDU FREKANSI" alanına yeni frekans değeri giriliyor.

Frekans bilgisinin ardından "SEMBOL ORANI" ya da "SYMBOL RATE" alanına 27500 değeri, "POLARİZASYON" ya da "POL" alanına ise yatay (H) seçeneği giriliyor. FEC değerinin sorulduğu cihazlarda bu alana 3/4 yazılması gerekiyor; bu seçeneğin bulunmadığı alıcılarda ise herhangi bir ek işlem yapılmasına gerek kalmıyor. Tüm bu adımların ardından "OK" tuşuyla ayarlar kaydedilip "ARAMA BAŞLAT" ya da "TP ARA" seçeneğiyle tarama başlatılıyor; işlem tamamlandığında yeni kanal listenin en sonuna ekleniyor. atv'nin güncel uydu parametreleri şu şekilde sıralanıyor: Frekans 12207 MHz, Symbol Rate 27500, FEC 3/4, Polarizasyon Yatay (Horizontal), Modülasyon Tipi DVB-S2 8PSK.