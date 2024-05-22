X (eski adıyla Twitter) Türkiye'de ofis açtı, artık bir temsilci var

22 May 2024 19:15 - Güncelleme : 22 May 2024 19:18

Twitter resmen tarihe karıştı: Artık site adresi de X oldu

Twitter resmen tarihe karıştı: Artık site adresi de X oldu

Sosyal medya platformu X, Türkiye'de ofis açarak bir temsilci atadı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, yaptığı açıklamada, X'in Türkiye'de temsilcilik açması gerektiğini vurgulamış ve aksi halde platformun bant genişliğinin daraltılabileceğini ifade etmişti.

Bakan Uraloğlu, "X, temsilcilik açmasaydı bant daraltma cezasıyla karşı karşıya kalacaktı. Bu durum, platformun Türkiye'deki erişimini ciddi şekilde kısıtlayabilirdi" dedi.

Bu gelişme, Türkiye'nin sosyal medya platformlarına yönelik düzenlemelerinin bir parçası olarak değerlendiriliyor.

Tüm büyük sosyal medya platformlarının temsilci bulundurması zorunluluğu, yerel kullanıcıların haklarını koruma ve düzenlemelere uyum sağlama amacı taşıyor.

X'in Türkiye'de ofis açarak temsilci ataması, platformun bu sebep ile Türkiye'ye adım attığının en büyük göstergesi.