Yapay zekanın karnı acıktı: Kapatılan 3 nükleer santral geri açılıyor

MİCROSOFT'TAN 20 YILLIK DEV ANLAŞMA

İkinci proje ise ABD'nin nükleer enerji tarihinde önemli bir yere sahip olan Three Mile Island tesisini kapsıyor. Pennsylvania eyaletindeki santralin 1 numaralı ünitesi, 2019 yılında ekonomik nedenlerle kapatılmıştı. Aynı tesisin 2 numaralı ünitesinde ise 1979 yılında ABD tarihinin en ciddi nükleer kazalarından biri yaşanmış, reaktörün çekirdeğinde kısmi erime meydana gelmişti.

Yeniden çalıştırılması planlanan 1 numaralı ünitenin söz konusu kazayla bağlantısı bulunmuyor. Crane Clean Energy Center adıyla yeniden hizmete girmesi hedeflenen tesisin 835 megawatt elektrik üretmesi bekleniyor.

Santralin işletmecisi Constellation Energy, projeye toplam 1,6 milyar dolar yatırım yapmayı planlıyor. ABD Enerji Bakanlığı da şirketin çalışmalarını desteklemek amacıyla 1 milyar dolarlık kredi sağladı. Projenin arkasındaki en önemli ticari destekçilerden biri ise Microsoft. Teknoloji devi, santralde üretilecek elektriği 20 yıl boyunca satın almak üzere anlaşma yaptı.

Böylece yıllar önce ekonomik nedenlerle kapatılan tesis, bu kez teknoloji dünyasının büyüyen elektrik ihtiyacını karşılamak için yeniden devreye alınacak.