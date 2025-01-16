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Zübük filmi yeniden mi çekiliyor? Zübük filmini başrolünde Ali Sunal’ın oynayacağı açıklandı

Editör: Erdem Avşar / Kaynak: TGRT Haber
16 Ocak 2025 22:20 - Güncelleme : 16 Ocak 2025 22:21
Zübük filmi yeniden mi çekiliyor? Zübük filmini başrolünde Ali Sunal’ın oynayacağı açıklandı

Kemal Sunal'ın başrolünde yer aldığı 'Zübük' filmi, Ezel Akay'ın yönetmenliğinde yeniden çekilecek. Yeni çekilecek filmin başrolünde yer alacak isim de belli oldu.

Zübük filmini yeniden çekeceğini açıklayan ünlü yönetmen Ezel Akay, yeni filmin başrol oyuncusunu da duyurdu.

Zübük filmi yeniden mi çekiliyor? Zübük filmini başrolünde Ali Sunal’ın oynayacağı açıklandı - 1. Resim

ZÜBÜK FİLMİ YENİDEN Mİ ÇEKİLİYOR?

Ali İle Aramızda programına konuk olan Ezel Akay, Kartal Tibet'in yönettiği, Atıf Yılmaz'ın senaryosunu kaleme aldığı ve Kemal Sunal'ın başrol olduğu Zübük filmini yeniden çekeceklerini açıkladı.

Filmin evrensel bir film olduğunu dile getiren ünlü yönetmen proje için çok heyecanlı olduklarını dile getirdi.

Zübük filmi yeniden mi çekiliyor? Zübük filmini başrolünde Ali Sunal’ın oynayacağı açıklandı - 2. Resim

ZÜBÜK FİLMİ BAŞROLÜ KİM?

Ezel Akay, yeni çekilecek Zübük filminin başrolünün ise Ali Sunal​ olacağını dile getirdi.

Yıllar önce de bu rolü teklif ettiğini ama Ali Sunal'ın "Babamın oynadığı rolleri oynayamam" diyerek teklifi geri çevirdiğini anlatan Ezel Akay, bu karara saygı gösterse de zamanla Sunal'ı ikna etmeyi başardığını dile getirdi.

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Kaynak: TGRT Haber
ali sunal

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Ayşe16 Ocak 2025 22:23

Vay be, bu filmi izlemek için artık beklemem gerekmiyecek. Eski hikayeyi seviyordum zaten, yeni versiyonda da güzelsin diye umuyom.

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