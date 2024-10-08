Galatasaray'a 4 basketbolcudan sakatlık haberi!

08 Ekim 2024 21:21 - Güncelleme : 08 Ekim 2024 21:25

Sarı-kırmızılı takımda sakatlıkları bulunan oyunculardan Can Korkmaz, Sadık Emir Kabaca, David Efianayi ve Buğrahan Tuncer'in sağlık durumuyla bilgiler açıklandı.

Young Boys teknik direktörü Rahmen ile yollar ayrıldı!

Young Boys teknik direktörü Rahmen ile yollar ayrıldı!

Galatasaray​'ın yaptığı açıklamada, Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi'nin ilk hafta maçında Türk Telekom karşılaşmasında sol ön diz çapraz bağları koparak sahayı terk eden Can Korkmaz'ın ameliyat edileceği açıklandı.

Aynı karşılaşmada sağ arka adalesinde yırtık tespit edilen David Efianayi'nin 2-3 hafta sonra yeniden takımdaki yerini alacağı bildirilirken sol ayak bileğini burkarak sakatlanan Sadık Emir Kabaca'nın da gelecek haftadan itibaren antrenmanlara başlayacağı belirtildi.

Ayrıca sezon hazırlıkları kapsamında sürdürülen kamp çalışmalarında sağ arka adalesinde yırtık oluşan Buğrahan Tuncer​'in de gelecek haftadan itibaren takıma katılacağı kaydedildi.