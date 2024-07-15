Milli basketbolcumuz Adem Bona, NBA takımı Sixers ile kontrat imzaladı

15 Temmuz 2024 19:13 - Güncelleme : 15 Temmuz 2024 19:18

NBA Draft'ında 2. tur 41. sıradan seçilen Adem Bona, Philadelphia Sixers ile sözleşme imzaladı.

Shams Charania'nın haberine göre Sixers, 21 yaşındaki basketbolcu ile 4 yıl 8 milyon dolarlık bir çaylak kontratı imzalama konusunda anlaşmaya vardı.

Türkiye Basketbol Milli Takımı'nın alt yaş gruplarında forma giyen Adem Bona, NBA Yaz Ligi'nde 6.3 sayı, 6 ribaund ve 4 blokla oynadı.