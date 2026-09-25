Alina Habba, son dönemde adı ABD siyasetinde ve hukuk dünyasında sıkça duyulan isimlerden biri. Donald Trump’ın hukuk ekibinde görev almasıyla tanınan Habba, kariyerindeki önemli görevlerle de dikkat çekti. ABD’deki çalışmalarıyla adından söz ettiren Habba’nın özel hayatı da merak konusu oldu. Peki Alina Habba kimdir, kaç yaşında ve aslen nereli? İşte Alina Habba’nın hayatı, eğitimi ve kariyerine dair merak edilenler...

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HABERİN ÖZETİ Alina Habba kimdir? Alina Habba kaç yaşında? Alina Habba aslen nereli? Bu haber metninde Amerikalı avukat Alina Habba'nın hayatı, kökeni, eğitimi ve hukuk kariyerindeki önemli görevleri anlatılmaktadır. 25 Mart 1984 doğumlu olan Habba, New Jersey'de doğmuş olup ailesi 1980'lerin başında Irak'tan ABD'ye göç eden Keldani Katolik bir kökene sahiptir. Lehigh Üniversitesi'nde siyaset bilimi eğitimi alan Habba, 2010 yılında Widener University Commonwealth Law School'dan hukuk diploması almıştır. Özellikle Donald Trump'ın hukuk ekibinde görev almasıyla kamuoyunda geniş çapta tanınmıştır. 2025 yılında New Jersey Bölgesi ABD Savcılığı görevini üstlenmiştir. Aralık 2025'te ABD Başsavcısı için kıdemli danışman olarak görevlendirildiği açıklanmıştır.

ALİNA HABBA KİMDİR?

Alina Habba, Amerikalı bir avukat ve hukuk alanında tanınan bir isimdir. Özellikle Donald Trump'ın hukuk ekibinde görev almasıyla kamuoyunda daha geniş bir şekilde tanınan Habba, 2025 yılında New Jersey Bölgesi ABD Savcılığı görevini üstlendi. ABD Adalet Bakanlığı kayıtlarında Habba'nın 2025 yılında New Jersey Bölgesi Savcısı olarak görev yaptığı görülüyor.

Habba'nın hukuk kariyerinin yanı sıra Trump yönetimindeki görevleri de kariyerinin önemli bölümünü oluşturuyor. Aralık 2025'te ise ABD Başsavcısı için kıdemli danışman olarak görevlendirildiği açıklandı.

ALİNA HABBA KAÇ YAŞINDA?

Alina Habba 25 Mart 1984 doğumlu. 2026 yılı itibarıyla 42 yaşında olan Habba, ABD'nin New Jersey eyaletinde dünyaya geldi. Hukuk eğitiminin ardından avukatlık kariyerine başlayan Habba, özellikle Donald Trump'ın hukuk ekibinde yer almasıyla tanındı.

ALİNA HABBA ASLEN NERELİ?

Alina Habba, ABD'nin New Jersey eyaletindeki Summit kentinde dünyaya geldi. Ancak ailesinin kökeni Irak'a dayanıyor. Habba'nın anne ve babası, 1980'lerin başında Irak'tan ABD'ye göç eden Keldani Katolik bir aileden geliyor. Habba da iki kardeşiyle birlikte New Jersey'de büyüdü.

Habba'nın babası Saad F. Habba, gastroenteroloji uzmanı olarak biliniyor. Alina Habba ise Lehigh Üniversitesi'nde siyaset bilimi eğitimi aldıktan sonra hukuk eğitimi gördü ve 2010 yılında Widener University Commonwealth Law School'dan hukuk diplomasını aldı.

ALİNA HABBA NE İŞ YAPIYOR?

Alina Habba, mesleği avukatlık olan bir hukukçudur. Özellikle Donald Trump'ın hukuk ekibinde görev almasıyla tanınan Habba, özel hukuk kariyerinin ardından ABD Adalet Bakanlığı bünyesinde de görev aldı. Habba, 2025 yılında New Jersey Bölgesi ABD Savcılığı görevini üstlendi. Aralık 2025'te ise ABD Başsavcısı için kıdemli danışman olarak görevlendirildi.