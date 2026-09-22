Haysiyet dizisiyle ekranlara gelecek olan Melis Özçimen, hayatı ve kariyeriyle gündemdeki yerini alıyor. Hayranları ve sevenleri tarafından yoğun ilgi gören Melis Özçimen, merak ediliyor. Peki, Melis Özçimen kimdir? Melis Özçimen kaç yaşında? Melis Özçimen sevgilisi kimdir? Melis Özçimen aslen nereli, hangi dizilerde oynadı? sorularını sizin için araştırdık. İşte detaylar…

MELİS ÖZÇİMEN KİMDİR?

Melis Özçimen, 5 Eylül tarihinde İzmir’de dünyaya geldi. Eğitim hayatını İzmir’de başlayan Melis Özçimen ilkokul, ortaokul ve lise eğitimini burada başarıyla tamamladı. Sosyal medyadaki popülerliği ile adından söz ettiren Özçimen, yayınladığı içeriklerle yoğun ilgi görüyor.

Sosyal medya da ‘Hürrem’ taklidiyle çok sayı da kişilere hitap eden Melis Özçimen, popülerliğinin yanı sıra oyunculuk sektöründe de adından sıklıkla söz ettiriyor. Kariyerine oyunculuk alanında yön vermek isteyen Melis Özçimen bu alanda eğitimlerini alarak başarılı işlere de imza atmıştır.

Sosyal medya fenomenliğinden oyunculuğa uzanan kariyer yolculuğun da şimdilerde Haysiyet dizisinde rol alarak gündeme geliyor. Gençlerin de ilgisini çeken Melis Özçimen başarılı kariyeriyle takip edilen isimlerden biri oluyor.

MELİS ÖZÇİMEN KAÇ YAŞINDA?

Başarılı oyunculuğu ile dikkatleri üzerine çeken Melis Özçimen, 5 Eylül tarihinde dünyaya gelmiştir. Şimdilerde 2026 yılı itibariyle 28 yaşında olan Melis Özçimen, oyunculuk kariyeri için Serap Matyaş Bilen’den 10 ay boyunca birebir eğitim aldı.

Sosyal medyadaki içerikleriyle gündeme gelen Özçimen, oyunculuğu yanı sıra da paylaşımlarına da devam ediyor. Öyle ki hayranları tarafından paylaşımları yoğun ilgi görüyor.

MELİS ÖZÇİMEN SEVGİLİSİ KİMDİR?

Kariyerinin dışında da özel hayatıyla gündeme gelen Melis Özçimen’in sevgilisinin olup olmadığı merak konusu oldu. Melis Özçimen’in sosyal medyasına bakıldığında özel hayatında birinin olduğuna dair doğrulanmış bir bilgi bulunmuyor.

Ancak son paylaşımında yüzü buğulanmış bir kişinin olduğu görülüyor. Çoğunlukla işiyle ilgili paylaşımlar yapan Melis Özçimen, özel hayatıyla ilgili bilgiler pek fazla paylaşmıyor.

MELİS ÖZÇİMEN ASLEN NERELİ, HANGİ DİZİLERDE OYNADI?

Melis Özçimen’in aslen nereli olduğuna dair kamuoyunda net bir bilgi yok. Sadece İzmir’de dünyaya geldiği bilinen ismin, İzmirli olduğu biliniyor.

Başarılı isim şimdilerde Kanal D’nin yeni dizisi Haysiyet’te Gülsüm karakterini oynayarak ekranlara geliyor. Hayranları tarafından yoğun ilgi gören Melis Özçimen, oynadığı yapımlarla da mera konusu oluyor.

Melis Özçimen, Zembilli, Çakallarla Dans 7, Kader Oyunları, Etkileyici ve Hiç gibi yapımlarda yer aldığı biliniyor.