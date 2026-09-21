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Editor
 | Gonca Işık
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
21.09.2026
saat ikonu 21:35
|
GÜNCELLEME:
21.09.2026
saat ikonu 21:40

Şerif Sezer kimdir, kaç yaşında? Şerif Sezer'in kızı kim?

Sadri Alışık Tiyatro ve Sinema Oyuncu Ödülleri gecesinde rahatsızlanan başarılı oyuncu Şerif Sezer kimdir, kaç yaşında soruları merak edildi. Ünlü oyuncu röportaj esnasında rahatsızlanırken, kızı konuşmayı yarıda kesti.

Avatar
Editor
 Gonca Işık
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Şerif Sezer kimdir, kaç yaşında? Şerif Sezer'in kızı kim?
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
21.09.2026
saat ikonu 21:35
|
GÜNCELLEME:
21.09.2026
saat ikonu 21:40

Türk sinema ve dizi oyuncusu olan Şerif Sezer, birçok projede yer alarak adından söz ettirmeyi başaran usta oyunculardan biridir. Ödül töreninde röportaj esnasında fenalaşmasının ardından hayatına dair bilgiler merak edildi.

ŞERİF SEZER KİMDİR, KAÇ YAŞINDA?

Devlet Tiyatroları oyuncusu olarak tiyatro yapan isim, 1980 yapımı Bir Günün Hikâyesi adlı filmle sinema oyunculuğuna adım attı. Doğulu ve köylü kadınlarını canlandırdığı projelerle adından söz ettiren Şerif Sezer, 12 Aralık 1946 tarihinde Bursa'da doğdu. 2002 yılında Asmalı Konak dizisinde Ali Hamzaoğlu'nun kız kardeşi "Kader" rolü ile adından söz ettirdi.

Şerif Sezer kimdir, kaç yaşında? Şerif Sezer'in kızı kim?

ŞERİF SEZER'İN KIZI KİM?

filmi 1982 yılında Cannes Film Festivali'nde Altın Palmiye ödülünü almıştı. Aynı yıl Erden Kıral'ın Hakkari'de Bir Mevsim filminde oynayan Sezer'in filmi, Berlin Film Festivali'nde Gümüş Ayı'yla ödüllendirildi. Ardından 5 sene filmlerde yer almayan Sezer'in bu süreçte Deniz adından kızı dünyaya geldi. Kızı, 1986 yılında doğdu.

Şerif Sezer kimdir, kaç yaşında? Şerif Sezer'in kızı kim?

ŞERİF SEZER FİLMLERİ VE TV DİZİLERİ

Filmler

Bir Günün Hikayesi (1981)
Yol (1981)
Hakkâri'de Bir Mevsim (1982)
Her Şeye Rağmen (1987)
Av Zamanı (1988)
Hamam (1997)
O da Beni Seviyor (2001)
Mustafa Hakkında Her Şey (2003)
Kayıp Aşklar (2004)
Babam ve Oğlum (2005)
Deli Deli Olma (2009)
Güneşi Gördüm (2009)
Devrimden Sonra (2011)
Yangın Var (2011)
Toprağa Uzanan Eller (2013)
Kuzu (2014)
Memleket (2015)
İstanbul Kırmızısı (2016)
Çocuklar Sana Emanet (2018)
Kızım Gibi Kokuyorsun (2019)
Başkan (2024)
Portekiz Aşkı (2026)

Şerif Sezer kimdir, kaç yaşında? Şerif Sezer'in kızı kim?

ŞERİF SEZER'İN OYNADIĞI TV DİZİLERİ

Asmalı Konak (2002-2003)
Çemberimde Gül Oya (2004-2005)
Beyaz Gelincik (2005-2007)
Kabuslar Evi (2006)
Yersiz Yurtsuz (2007)
Sınıf (2008)
Kül ve Ateş (2009)
Ateşe Yürümek (2010)
Lale Devri (2010)
Hanımeli Sokağı (2010)
Anneler ile Kızları (2011)
Karagül (2013-2016)
Benim Adım Melek (2019-2021)
Yüzleşme (2019)
Yalı Çapkını (2022-2025)
Çarpıntı (2025)

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ETİKETLER
#asmalı konak
#Şerif Sezer
#yol
#Bir Günün Hikayesi
#Hakkari'de Bir Mevsim
#Biyografi
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