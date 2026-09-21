83 yaşındaki usta oyuncu Şerif Sezer, 27. Sadri Alışık Tiyatro ve Sinema Oyuncu Ödülleri gecesine kızıyla birlikte katıldı. Ödül töreninin kırmızı halısında röportaj verdiği sırada fenalaşan Sezer’e kızı müdahale etti. Röportajı yarıda kesen kızı, annesine yardımcı olarak alandan çıkardı. Şerif Sezer’in yaşadığı rahatsızlığın nedeni ve son sağlık durumu hakkında ise henüz bir açıklama yapılmadı.

Özetle

HABERİN ÖZETİ 83 yaşındaki usta oyuncu Şerif Sezer ödül töreninde fenalaştı! Kızı röportajı yarıda kesti Usta oyuncu Şerif Sezer, kızıyla birlikte katıldığı 27. Sadri Alışık Tiyatro ve Sinema Oyuncu Ödülleri'nin kırmızı halısında röportaj verdiği sırada fenalaştı. Tören, 21 Eylül akşamı Atatürk Kültür Merkezi'nde düzenlendi. 83 yaşındaki Şerif Sezer'in fenalaştığını fark eden kızı müdahale ederek röportajı yarıda kesti. Kızının yardımıyla kırmızı halı alanından çıkarılan Sezer, törenden ayrıldı. Usta oyuncunun rahatsızlığının nedeni ve son sağlık durumu hakkında henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

83 YAŞINDAKİ USTA OYUNCU ŞERİF SEZER ÖDÜL TÖRENİNDE FENALAŞTI

Türk sineması ve televizyonunun usta isimlerinden Şerif Sezer, 27. Sadri Alışık Tiyatro ve Sinema Oyuncu Ödülleri’ne kızıyla birlikte katıldı. 21 Eylül akşamı Atatürk Kültür Merkezi’nde düzenlenen törende kırmızı halıya çıkan 83 yaşındaki oyuncu, kameralara poz verdikten sonra röportaj için mikrofonların karşısına geçti. Ancak röportaj henüz başlamadan Sezer’in yanında bulunan kızı, annesinde bir terslik olduğunu fark etti.

Kızının müdahalesiyle röportaj yarıda kesilirken, fenalaştığı görülen Şerif Sezer kırmızı halıdan çıkarıldı. Yaşanan kısa süreli telaş çevrede bulunan kameralar tarafından da görüntülendi. Sezer’in rahatsızlığının nedenine ilişkin henüz bir açıklama yapılmadı. Usta oyuncunun son sağlık durumuyla ilgili de resmi bir bilgi paylaşılmadı.

ŞERİF SEZER’İN KIZI RÖPORTAJI YARIDA KESTİ

Şerif Sezer’in kırmızı halıda verdiği röportaj sırasında yanında bulunan kızı, annesinin iyi olmadığını fark etti. Röportajın ilerleyen dakikalarında Sezer’in fenalaşması üzerine kızı hemen müdahale ederek konuşmayı yarıda kesti.

Kızının yardımıyla kırmızı halı alanından ayrılan usta oyuncu, yaşanan kısa süreli rahatsızlığın ardından törenden ayrıldı. O anlarda çevrede bulunan kameralar da yaşananları kaydetti. Sezer’in neden fenalaştığı ve sağlık durumunun nasıl olduğu konusunda ise henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

Şerif Sezer’in törende yaşadığı rahatsızlığın ardından gözler usta oyuncunun sağlık durumuyla ilgili yapılacak açıklamaya çevrildi. Sezer’in son durumu ve yaşadığı rahatsızlığın nedenine ilişkin yeni bir bilgi paylaşılması halinde gelişmelerin netlik kazanması bekleniyor.