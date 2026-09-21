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Magazin
Avatar
Editor
 | Merve Kaya
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
21.09.2026
saat ikonu 21:19
|
GÜNCELLEME:
21.09.2026
saat ikonu 21:22

83 yaşındaki usta oyuncu Şerif Sezer ödül töreninde fenalaştı! Kızı röportajı yarıda kesti

83 yaşındaki usta oyuncu Şerif Sezer, 27. Sadri Alışık Tiyatro ve Sinema Oyuncu Ödülleri töreninde fenalaştı. Kızıyla birlikte katıldığı törende kırmızı halıda röportaj verdiği sırada rahatsızlanan Sezer’in röportajı kızı tarafından yarıda kesildi. Usta oyuncunun sağlık durumuyla ilgili henüz bir açıklama yapılmadı.

Avatar
Editor
 Merve Kaya
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83 yaşındaki usta oyuncu Şerif Sezer ödül töreninde fenalaştı! Kızı röportajı yarıda kesti
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
21.09.2026
saat ikonu 21:19
|
GÜNCELLEME:
21.09.2026
saat ikonu 21:22

83 yaşındaki usta oyuncu Şerif Sezer, 27. Sadri Alışık Tiyatro ve Sinema Oyuncu Ödülleri gecesine kızıyla birlikte katıldı. Ödül töreninin kırmızı halısında röportaj verdiği sırada fenalaşan Sezer’e kızı müdahale etti. Röportajı yarıda kesen kızı, annesine yardımcı olarak alandan çıkardı. Şerif Sezer’in yaşadığı rahatsızlığın nedeni ve son sağlık durumu hakkında ise henüz bir açıklama yapılmadı.

HABERİN ÖZETİ

83 yaşındaki usta oyuncu Şerif Sezer ödül töreninde fenalaştı! Kızı röportajı yarıda kesti

Bilgi Okunma süresi 19 saniyeye düşürüldü.
Usta oyuncu Şerif Sezer, kızıyla birlikte katıldığı 27. Sadri Alışık Tiyatro ve Sinema Oyuncu Ödülleri'nin kırmızı halısında röportaj verdiği sırada fenalaştı.
Tören, 21 Eylül akşamı Atatürk Kültür Merkezi'nde düzenlendi.
83 yaşındaki Şerif Sezer'in fenalaştığını fark eden kızı müdahale ederek röportajı yarıda kesti.
Kızının yardımıyla kırmızı halı alanından çıkarılan Sezer, törenden ayrıldı.
Usta oyuncunun rahatsızlığının nedeni ve son sağlık durumu hakkında henüz resmi bir açıklama yapılmadı.
Bilgi Okunma süresi 19 saniyeye düşürüldü.

83 YAŞINDAKİ USTA OYUNCU ŞERİF SEZER ÖDÜL TÖRENİNDE FENALAŞTI

Türk sineması ve televizyonunun usta isimlerinden Şerif Sezer, 27. Sadri Alışık Tiyatro ve Sinema Oyuncu Ödülleri’ne kızıyla birlikte katıldı. 21 Eylül akşamı Atatürk Kültür Merkezi’nde düzenlenen törende kırmızı halıya çıkan 83 yaşındaki oyuncu, kameralara poz verdikten sonra röportaj için mikrofonların karşısına geçti. Ancak röportaj henüz başlamadan Sezer’in yanında bulunan kızı, annesinde bir terslik olduğunu fark etti.

83 yaşındaki usta oyuncu Şerif Sezer ödül töreninde fenalaştı! Kızı röportajı yarıda kesti

Kızının müdahalesiyle röportaj yarıda kesilirken, fenalaştığı görülen Şerif Sezer kırmızı halıdan çıkarıldı. Yaşanan kısa süreli telaş çevrede bulunan kameralar tarafından da görüntülendi. Sezer’in rahatsızlığının nedenine ilişkin henüz bir açıklama yapılmadı. Usta oyuncunun son sağlık durumuyla ilgili de resmi bir bilgi paylaşılmadı.

83 yaşındaki usta oyuncu Şerif Sezer ödül töreninde fenalaştı! Kızı röportajı yarıda kesti

ŞERİF SEZER’İN KIZI RÖPORTAJI YARIDA KESTİ

Şerif Sezer’in kırmızı halıda verdiği röportaj sırasında yanında bulunan kızı, annesinin iyi olmadığını fark etti. Röportajın ilerleyen dakikalarında Sezer’in fenalaşması üzerine kızı hemen müdahale ederek konuşmayı yarıda kesti.

83 yaşındaki usta oyuncu Şerif Sezer ödül töreninde fenalaştı! Kızı röportajı yarıda kesti

Kızının yardımıyla kırmızı halı alanından ayrılan usta oyuncu, yaşanan kısa süreli rahatsızlığın ardından törenden ayrıldı. O anlarda çevrede bulunan kameralar da yaşananları kaydetti. Sezer’in neden fenalaştığı ve sağlık durumunun nasıl olduğu konusunda ise henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

83 yaşındaki usta oyuncu Şerif Sezer ödül töreninde fenalaştı! Kızı röportajı yarıda kesti

Şerif Sezer’in törende yaşadığı rahatsızlığın ardından gözler usta oyuncunun sağlık durumuyla ilgili yapılacak açıklamaya çevrildi. Sezer’in son durumu ve yaşadığı rahatsızlığın nedenine ilişkin yeni bir bilgi paylaşılması halinde gelişmelerin netlik kazanması bekleniyor.

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#Atatürk kültür merkezi
#Şerif Sezer
#Sadri Alışık Tiyatro Ve Sinema Oyuncu Ödülleri
#Magazin
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