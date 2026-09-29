Tuğçe Yakar kimdir, kaç yaşında? Fenomen Tuğçe Yakar'ın mesleği nedir?

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İstanbul
Instagram'da yaptığı paylaşımlar ile adından söz ettiren fenomen Tuğçe Yakar kısa süre içerisinde gündeme yerleşti. İçerikleri beğeni toplayan Tuğçe Yakar'ın mesleği ve hayatına dair bilgiler!
Geçtiğimiz günlerde sosyal medyada dış görünüşü ile eleştiri alan fenomen Tuğçe Yakar'a gelen eleştiriler sonrasında Dilan Polat desteğe koştu. Dış görünüşüne gelen eleştirilerin ardından Tuğçe Yakar'a Dilan Polat ufak estetikler yaptırdı. Yakar'ın sonraki hali ise beğeni topladı.
Sosyal medyada yaptığı paylaşımlar ile dikkat çeken fenomen Tuğçe Yakar'ın dış görünüşüne gelen eleştiriler sonrasında Dilan Polat, merkezinde estetik işlemleri yaptırdı. Estetik işlemleri sonrasında ise Yakar'ın son haline yorum yağdı. Yakar, Instagram'da yaptığı paylaşımlar ile hayatını sürdürüyor. Influencer olan isim hayatına dair paylaşımlarda bulunuyor.
Kısa süre önce sosyal medyada yaptığı paylaşımlara gelen kötü sözler sonrasında fenomen Tuğçe Yakar'a ilk koşan Dilan Polat oldu. Dilan Polat'ın destek olup estetik yaptırdığı Tuğçe Yakar'ın öncesi ve sonrası görüntüleri de dikkat çekti.