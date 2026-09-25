Turhan Mildon kimdir, mesleği ne, aslen nereli? Trump’un eski danışmanıyla evleniyor

ABD Başkanı Donald Trump’ın eski danışmanı ve avukatıyla evlilik hazırlığında olan Turhan Mildon, 2026-2027 sezonunda Süper Lig’e yükselen Çorum FK’da asbaşkanlık görevini yürütüyor. Demokratik Kongo Cumhuriyeti, Venezuela gibi birçok farklı ülkede çeşitli faaliyet gösteren Miller Holding’in CEO’su olan Turhan Mildon, başarılı kariyeriyle öne çıkıyor. Mildon özellikle iş dünyasında Afrika’daki büyük altyapı, inşaat ve kamu yatırımlarıyla biliniyor. Uluslararası yaptığı yatırımlarla dikkat çeken Mildon’un hayatı ise evlilik kararının ardından mercek altına alındı. Genç yaştan itibaren aile şirketlerinde farklı görevler üstlenen Mildon, yatırım yönetimi, stratejik ortaklıklar alanlarında çalışlığı ifade ediliyor. Peki Turhan Mildon serveti ne kadar, mesleği ne? İşte, Turhan Mildon’un hayatı ve biyografisi…

TURHAN MİLDON KİMDİR?

Özellikle ABD Başkanı Donald Trump’ın eski avukatı ve danışmanıyla evlilik kararı aldıktan sonra Turhan Mildon’un hayatı mercek altına alındı.

29 yaşında olduğu bilinen Türk işinsanı, aile şirketi Miller Holding’in CEO’su olarak görev yapıyor.

2021 yılından itibaren yaklaşık 1 milyar dolarlık inşaat projelerini üstlenen şirkette Kinşasa Finans Merkezi ve spor kompleksi önemli projeler bulunuyor.

Şirket Demokratik Kongo Cumhuriyeti’nden Venezuela’ya kadar geniş bir iş alanına sahipken Mildon’un görev aldığı şirket ülkedeki 10 çimento fabrikasının yeniden faaliyete geçirilmesi için Venezuela yönetimiyle el sıkıştı.

Turhan Mildon evliliğinin yanı sıra bu sezon Süper Lig’de mücadele eden Çorum FK’nında asbaşkanlık görevini yapıyor.