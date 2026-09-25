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Editor
 | Fuat İğci
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
25.09.2026
saat ikonu 09:31
|
GÜNCELLEME:
25.09.2026
saat ikonu 09:31

Turhan Mildon kimdir, mesleği ne, aslen nereli? Trump’un eski danışmanıyla evleniyor

ABD Başkanı Donald Trump’ın geçtiğimiz yıllarda danışmanlığını yaptığı Alina Habba ile Türk işinsanı Turhan Mildon dünya evine giriyor. Hafta sonu New York’ta düzenlenecek törene Trump’ında katılabileceği iddia edilirken ikilinin yaklaşık bir yıldır evli olduğu biliniyor. Turhan Mildon’un evleneceği, Alina Habba 2021-2024 yılları arasında 3 yıl boyunca ABD Başkanı Trump’ın danışmanlığını yapmıştı. Seçimin kaybedilmesinin ardından Jersye Bölgesi geçiçi federal başsavcılığına getirilen Habba, atamanın hukuka aykırı gerçekleşmesi nedeniyle görevinden alınmıştı. Peki Turhan Mildon kimdir, ne iş yapıyor ve aslen nereli? İşte, hayatına ilişkin bilinenler…

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Editor
 Fuat İğci
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Turhan Mildon kimdir, mesleği ne, aslen nereli? Trump’un eski danışmanıyla evleniyor
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
25.09.2026
saat ikonu 09:31
|
GÜNCELLEME:
25.09.2026
saat ikonu 09:31

ABD Başkanı ’ın eski danışmanı ve avukatıyla evlilik hazırlığında olan Turhan Mildon, 2026-2027 sezonunda Süper Lig’e yükselen ’da asbaşkanlık görevini yürütüyor. , Venezuela gibi birçok farklı ülkede çeşitli faaliyet gösteren Miller Holding’in CEO’su olan Turhan Mildon, başarılı kariyeriyle öne çıkıyor. Mildon özellikle iş dünyasında Afrika’daki büyük altyapı, inşaat ve kamu yatırımlarıyla biliniyor. Uluslararası yaptığı yatırımlarla dikkat çeken Mildon’un hayatı ise evlilik kararının ardından mercek altına alındı. Genç yaştan itibaren aile şirketlerinde farklı görevler üstlenen Mildon, yatırım yönetimi, stratejik ortaklıklar alanlarında çalışlığı ifade ediliyor. Peki Turhan Mildon serveti ne kadar, mesleği ne? İşte, Turhan Mildon’un hayatı ve biyografisi…

TURHAN MİLDON KİMDİR?

Özellikle ABD Başkanı Donald Trump’ın eski avukatı ve danışmanıyla evlilik kararı aldıktan sonra Turhan Mildon’un hayatı mercek altına alındı.

29 yaşında olduğu bilinen Türk işinsanı, aile şirketi Miller Holding’in CEO’su olarak görev yapıyor.

Turhan Mildon kimdir, mesleği ne, aslen nereli? Trump’un eski danışmanıyla evleniyor

2021 yılından itibaren yaklaşık 1 milyar dolarlık inşaat projelerini üstlenen şirkette Kinşasa Finans Merkezi ve spor kompleksi önemli projeler bulunuyor.

Şirket Demokratik Kongo Cumhuriyeti’nden Venezuela’ya kadar geniş bir iş alanına sahipken Mildon’un görev aldığı şirket ülkedeki 10 çimento fabrikasının yeniden faaliyete geçirilmesi için Venezuela yönetimiyle el sıkıştı.

Turhan Mildon kimdir, mesleği ne, aslen nereli? Trump’un eski danışmanıyla evleniyor

Turhan Mildon evliliğinin yanı sıra bu sezon Süper Lig’de mücadele eden Çorum FK’nında asbaşkanlık görevini yapıyor.

 

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ETİKETLER
#Miller Holding
#donald trump
#demokratik Kongo Cumhuriyeti
#Çorum FK
#Turhan Mildon
#Biyografi
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