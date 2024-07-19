Dolar kuru sabitlendi: Rekor yükseliş sonrası yeni fiyatlanma! 19 Temmuz döviz kurları
Editör: Suat Vilgen / Kaynak: tgrthaber.com
19 Temmuz 2024 08:23 - Güncelleme : 19 Temmuz 2024 09:03
Dolar kuru geçtiğimiz hafta yakaladığı çıkış trendinin ardından yeniden yatay seyre geçti. Altın fiyatlarında bugün yaşanan düşüşün ardından dolar kuru yatırımcıların dikkatli takibinde. Peki bugün dolar ne kadar oldu, euro, sterlin fiyatı ne? İşte 19 Temmuz döviz kurları...
Dolar kuru haftalar süren durağan seyrin ardından geçtiğimiz hafta yeniden harekete geçmiş ve 33 lira bandını aşarak yeni bir rekora imza atmıştı. Dolar fiyatı üzerinde "Daha ne kadar yükselebilir" soruları sorulmaya başlarken, bu haftaki piyasa verileri sonrası yatay bir seyir gözlemlendi.
Peki haftanın son işlem gününde dolar ne kadar oldu, euro sterlin fiyatı ne?
DOLAR NE KADAR OLDU?
Dolar/TL saat 08:15 itibarıyla serbest piyasada alış 33,09 TL'den satış ise 33,11 TL'den işlem görüyor.
Aynı saatlerde düşüşü gözlemlenen euro kuru alış 36,03 TL, satış ise 36,07 seviyesinde.
Son dönemde yükseliş trendi yakalayan sterlin kuru 42,80'den alınırken 42,84'ten satılıyor.
19 TEMMUZ DÖVİZ KURLARI
Kaynak: tgrthaber.com