'Ateş topu' geceyi gündüze çevirdi

Japonya, izleyenlere görsel şölen yaşatan bir hava olayına sahne oldu. "Ateş topu" olarak bilinen parlak bir meteor, dün yerel saatle 23.08’de Kagoshima ve Miyazaki eyaletleri başta olmak üzere farklı bölgelerden gözlendi. Ortaya çıkan kuvvetli ışık, geceyi gündüze çevirdi.

Yaşanan hava olayının uzaydaki toz veya kaya parçalarının atmosfere girdikten sonra yanmasıyla oluşan bir "ateş topu" olduğunu değerlendiren uzmanlar, meteorun okyanusa düşmüş olabileceğini belirtti.