8 saatte 6 farklı ameliyat! Hasta öldü, doktor ortadan kayboldu

04 Ekim 2024 03:58 - Güncelleme : 04 Ekim 2024 04:01

Brezilya'da 8 saatlik kozmetik ameliyat geçirdikten sonra hastaneye kaldırılan kadın, yaşamını yitirdi. Operasyon sonrası sağlığı bozularak karın enfeksiyonu ve kalp yetmezliği yaşayan kadın, kendini ameliyat eden estetik cerrahını internetten bulduğu ve daha fazla operasyon yaptırırsa indirim teklif ettiği ortaya çıktı. Polis, ölümü 'şüpheli' olarak soruşturuyor.

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Brezilya'nın Ceara eyaletindeki Sobral'da gerçekleştirilen 6 operasyon genç kadının sonu oldu. 31 Ağustos'ta meydana gelen olayda 24 yaşındaki Viviane Lira Monte, internetten bulduğu bir cerrah aracılığıyla tedavilere kayıt oldu. Dev operasyonda, ameliyatın ilk kısmı göğüs küçültme ve karın, kollar, sırt ve çene bölgesine liposuction içeriyordu.

Cerrah, liposuction ile aldığı yağı kalça büyütme için kalçasına geri koyarken, genç kadının ameliyatından sadece 15 saat sonra ameliyathaneden çıkmasına ve eve dönmesine izin verildi.

AMELİYAT SONRASI SAĞLIĞI BOZULDU

Monte'nin sağlığının hızla kötüleşmesi üzerine ailesi, onu şiddetli ağrılar içinde yerel bir hastaneye götürdü. Monte, başka bir hastaneye sevk edilerek burada yoğun bakıma alındı.

HAYATINI KAYBETTİ

Durumu giderek kötüleşmesi ve karnındaki enfeksiyonun kalp yetmezliğine yol açmasının ardından Viviane, 22 günlük yoğun bakım tedavisinin ardından 26 Eylül'de hayatını kaybetti.

Yerel medyada yer alan bilgilere göre, genç kadının ölümü şu anda Sobral'daki Belediye Polis Karakolu'ndaki Sivil Polis tarafından "şüpheli" olarak değerlendiriliyor.

"ONU YAVAŞ YAVAŞ ÖLÜRKEN GÖRDÜK"

Brezilya'daki gazetecilere konuşan genç kadının eşi Renan Santiago, şu açıklamalarda bulundu:

Kan kustu, iyileşti ama hiç stabil olmadı. Ameliyat nedeniyle çok fazla iltihaplanma ve enfeksiyon vardı. Nefes alamıyordu, ama yine de onu canlandırmayı başardılar ve entübe ettiler, ancak geri dönemedi.

Onu yavaş yavaş ölürken gördük. İyi haber olmadan 22 gün acı çekti. Her gün çok zayıf bir sesle ve nefes almakta güçlük çekerek bizimle konuşuyordu. Öldüğünü biliyordu.

DAHA FAZLA AMELİYAT İÇİN İNDİRİM TEKLİF ETMİŞ

Ölümcül komplikasyonlar için cerrahı suçlayan acılı eş, Viviane'yi başlangıçta istediğinden daha fazla ameliyat yaptırmaya ikna ettiklerini ve doktorun daha fazla ameliyat yaptırmak için indirim teklif ettiğini öne sürdü.

Renan Santiago, sürece ilişkin Brezilya medyasına şöyle konuştu:

Cerraha sadece meme ameliyatı ve karın liposuction'ı yaptırmak için gitti. Ama onu kollarına ve sırtına da liposuction yaptırması gerektiğini söyleyerek ikna etti.

Konsültasyondan döndüğünde, doktorun daha iyi bir fiyat verdiğini ve her şeyin yolunda gideceğini söylediği için daha fazla şey yapacağını söyledi.

CERRAH, HASTA YOĞUN BAKIMDAYKEN TATİLE ÇIKMIŞ

Kozmetik cerrahının Viviane'nin ölümünden sadece saatler önce yoğun bakımı ziyaret ettiğini belirten eş, nakit olarak 42.000 pound ödenen cerrahın, Viviane sorunlar yaşamaya başladığında ortadan kaybolduğunu iddia etti.

Santiago, cerraha ilişkin şu açıklamalarda bulundu:

Onun kötü durumda olduğunu gördü ama Rio de Janeiro'ya gitti. Onu terk etti ve destek vermedi.

Onunla iletişime geçtiğimde ve yoğun bakımda ciddi durumda olduğunu söylediğimde, iyi olacağını, sadece zaman meselesi olduğunu, düzeleceğini söyledi ve beni sakinleştirdi.

Öte yandan, yerel medya cerraha, Viviane'nin ölümü hakkında soru yönelttiğinde herhangi bir yanıt alamadığını kaydetti.