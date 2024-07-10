ABD Başkanı Biden'dan NATO Zirvesi'nde Ukrayna vurgusu: Sonuna kadar savaşacak

10 Temmuz 2024 01:21 - Güncelleme : 10 Temmuz 2024 01:26

Biden'a bir darbe de Elon Musk'tan: ABD'de bir süredir başkan yok

Biden'a bir darbe de Elon Musk'tan: ABD'de bir süredir başkan yok

ABD Başkanı Joe Biden, NATO'nun kuruluşunun 75. yılında düzenlenen Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi'nde katılımcılara hitap etti.

Biden'ın yaptığı konuşmasında öne çıkan vurgular şöyle:

Ev sahipliği yapmak benim için büyük onur. Özgürlüğü Soğuk Savaş yıllarında beraber koruduk. Balkanlarda savaş çıktığı zaman dahil olduk ve barışı sağladık. Birimize yapılan saldırıyı hepimize yapılan saldırı saydık. Harika bir geçmişe sahibiz. Tehditlere karşı sürekli yenilik yaptık. NATO bugün her zaman dahakinden daha güçlü. Finlandiya ve İsveç bize katıldılar. Sadece liderler değil vatandaşları da istediği için katıldılar.

'UKRAYNA PUTİN'İ DURDURACAK'

Terör örgütleri hala saldırılarına devam ediyor. Putin'in Ukrayna'ya saldırıları da devam ediyor. Ukrayna'yı haritadan silmek istiyorlar. Biliyoruz ki Ukrayna'da durmayacaklar. Şunu biliyoruz Ukrayna Putin'i durduracak.

'UKRAYNA SONUNA KADAR SAVAŞACAK'

Bugün tarihi bir bağışta bulunduk. Ukrayna'ya 5 stratejik hava savunma sistemi daha verilecek. Taktiksel hava savunma sistemleri de sağlanacak. ABD bunları verdiği zaman Ukrayna sonuna kadar savaşacaktır. Bu desteği herkesten önce alacaklar.

2 senedir Putin'in isteğiyle başlayan savaş yavaşlamakta. 1 milyondan fazla kişi Rusya'dan ayrıldı. Rusya'da gelecek görmüyorlar. Putin'in dediğine göre 'Kiev 5 günde düşecek'. 2,5 yıl oldu ama hala düşmedi. Savaş sona erdiğinde Ukrayna özgür bir ülke olarak kalmaya devam edecek.