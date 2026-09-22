ABD'den Körfez’e 5 milyar dolarlık teklif

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İstanbul
ABD'nin, Körfez ülkelerinin savaşta hasar gören enerji altyapılarını yeniden ayağa kaldırmak için harekete geçtiği iddia edildi. Wall Street Journal (WSJ) gazetesinin incelediği belgelere ve isimlerini açıklamadığı ABD'li ve Orta Doğulu yetkililere dayandırdığı haberine göre Washington, bölgedeki enerji tesislerinin yeniden inşası için kurulacak fona 5 milyar dolar aktarmayı önerdi. Planın yalnızca savaşın yol açtığı hasarı gidermekle sınırlı olmadığı belirtiliyor. ABD'nin, Körfez ülkelerinin petrol ve doğal gaz sevkiyatında Hürmüz Boğazı'na olan bağımlılığını azaltmayı da amaçladığı öne sürülüyor.
WSJ'nin haberine göre ABD, söz konusu teklifi Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) dahil çeşitli Orta Doğu ülkeleriyle görüşüyor. Washington yönetiminin, 8 Orta Doğu ülkesinden kendi teklifine eşdeğer miktarda katkı talep etmeyi planladığı iddia edildi. Böylece ABD'nin sağlayacağı 5 milyar dolara bölge ülkelerinin katkısının da eklenmesiyle toplam 10 milyar dolarlık yatırım fonu oluşturulması hedefleniyor.
Fonun, ABD/İsrail-İran savaşında zarar gören enerji tesislerinin onarılması ve bölgedeki petrol ile doğal gaz sevkiyatının daha güvenli hale getirilmesi için kullanılması öngörülüyor.
Teklifin dikkat çeken bir diğer ayağını ise Körfez ülkelerinin enerji ihracatında Hürmüz Boğazı'na bağımlılığını azaltma hedefi oluşturuyor. Haberde, kurulması planlanan fonun hem hasar gören enerji altyapısının yeniden inşasına hem de petrol ve doğal gazın alternatif güzergâhlardan sevk edilmesine yönelik çalışmalara destek sağlamasının amaçlandığı belirtildi.
Öte yandan, planın henüz kesinleşmediği ifade ediliyor. WSJ'ye konuşan ABD'li yetkililer, fonun oluşturulmasına ilişkin görüşmelerin devam ettiğini ve anlaşmanın şartlarının süreç içinde değişebileceğini bildirdi.