Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Benim Sayfam
Son Dakika Gündem Özel Haber Teyitli Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Savunma Teknolojileri Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Medya Otomobil Namaz Vakitleri Oyunlar Resmi İlanlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN RESMİ İLANLAR
Menu İkon
Arama Kapat
CANLI
YAYIN FREKANS
BİLGİSİ
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
21°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Çözen Kazanır

ABD'den Körfez’e 5 milyar dolarlık teklif

KAYNAK:
Serhat Yıldız
|
GİRİŞ:
22.09.2026
saat ikonu 11:15
|
GÜNCELLEME:
22.09.2026
saat ikonu 11:40
1
ABD'den Körfez’e 5 milyar dolarlık teklif

ABD'nin, Körfez ülkelerinin savaşta hasar gören enerji altyapılarını yeniden ayağa kaldırmak için harekete geçtiği iddia edildi. Wall Street Journal (WSJ) gazetesinin incelediği belgelere ve isimlerini açıklamadığı ABD'li ve Orta Doğulu yetkililere dayandırdığı haberine göre Washington, bölgedeki enerji tesislerinin yeniden inşası için kurulacak fona 5 milyar dolar aktarmayı önerdi. Planın yalnızca savaşın yol açtığı hasarı gidermekle sınırlı olmadığı belirtiliyor. ABD'nin, Körfez ülkelerinin petrol ve doğal gaz sevkiyatında Hürmüz Boğazı'na olan bağımlılığını azaltmayı da amaçladığı öne sürülüyor.

2
ABD'den Körfez’e 5 milyar dolarlık teklif

HEDEF 10 MİLYAR DOLARLIK YATIRIM FONU

WSJ'nin haberine göre ABD, söz konusu teklifi Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) dahil çeşitli Orta Doğu ülkeleriyle görüşüyor. Washington yönetiminin, 8 Orta Doğu ülkesinden kendi teklifine eşdeğer miktarda katkı talep etmeyi planladığı iddia edildi. Böylece ABD'nin sağlayacağı 5 milyar dolara bölge ülkelerinin katkısının da eklenmesiyle toplam 10 milyar dolarlık yatırım fonu oluşturulması hedefleniyor.

Fonun, ABD/İsrail-İran savaşında zarar gören enerji tesislerinin onarılması ve bölgedeki petrol ile doğal gaz sevkiyatının daha güvenli hale getirilmesi için kullanılması öngörülüyor.

3
ABD'den Körfez’e 5 milyar dolarlık teklif

HÜRMÜZ BOĞAZI'NA BAĞIMLILIĞIN AZALTILMASI PLANLANIYOR

Teklifin dikkat çeken bir diğer ayağını ise Körfez ülkelerinin enerji ihracatında Hürmüz Boğazı'na bağımlılığını azaltma hedefi oluşturuyor. Haberde, kurulması planlanan fonun hem hasar gören enerji altyapısının yeniden inşasına hem de petrol ve doğal gazın alternatif güzergâhlardan sevk edilmesine yönelik çalışmalara destek sağlamasının amaçlandığı belirtildi.

Öte yandan, planın henüz kesinleşmediği ifade ediliyor. WSJ'ye konuşan ABD'li yetkililer, fonun oluşturulmasına ilişkin görüşmelerin devam ettiğini ve anlaşmanın şartlarının süreç içinde değişebileceğini bildirdi.

TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2026 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.