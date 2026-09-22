ABD'den Körfez’e 5 milyar dolarlık teklif

HEDEF 10 MİLYAR DOLARLIK YATIRIM FONU

WSJ'nin haberine göre ABD, söz konusu teklifi Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) dahil çeşitli Orta Doğu ülkeleriyle görüşüyor. Washington yönetiminin, 8 Orta Doğu ülkesinden kendi teklifine eşdeğer miktarda katkı talep etmeyi planladığı iddia edildi. Böylece ABD'nin sağlayacağı 5 milyar dolara bölge ülkelerinin katkısının da eklenmesiyle toplam 10 milyar dolarlık yatırım fonu oluşturulması hedefleniyor.

Fonun, ABD/İsrail-İran savaşında zarar gören enerji tesislerinin onarılması ve bölgedeki petrol ile doğal gaz sevkiyatının daha güvenli hale getirilmesi için kullanılması öngörülüyor.