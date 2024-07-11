ABD'nin çıkmayan kravatı Donald Trump'ın yeni korkusu Türkiye'nin gücü! "3. dünya savaşı sinyalleri"

11 Temmuz 2024 16:32 - Güncelleme : 11 Temmuz 2024 17:01

Ne altın ne petrol! 3. Dünya Savaşı bu yüzden başlayacak: Yüz yılın keşfi lityum

Ne altın ne petrol! 3. Dünya Savaşı bu yüzden başlayacak: Yüz yılın keşfi lityum

5 Kasım 2024'te ABD'de yapılacak olan başkanlık seçimlerinde Joe Biden ve Donald Trump aday olarak çıktı. Sadece iki ismin aday çıkması ise Amerika da birçok vatandaşı seçimlere karşı küstürdü. Yönetimsel olarak kabul görmeyen iki isimden Donald Trump daha önce ABD'de başkanlık görevini üstlenmişti.

İkinci kez aday olması ise memnuniyetle karşılanmasa da Trump'ın, Biden'a karşı kozları daha güçlü olduğundan seçilme ihtimali yükseldi. Siyasal İletişim uzmanı Nur Tuğba Aktay, seçim atmosferi ve seçim sonrası yaşanma ihtimali olan durumları tgrthaber.com'un özel haber şefi Zehra Maslak'a değerlendirdi. Trump'ta 3. dünya savaşı sinyalleri var.

ABD'NİN ÇIKMAYAN KRAVATI DONALD TRUMP!

Donald Trump, Joe Biden'a kaptırdığı başkanlık koltuğu için kolları sıvadı. Halkın çoğunluğu da sandık başına gitmeyi protesto ettiği için eli güçlenen Trump'ın 2024 seçimlerinde başkan olması öngörülüyor.

Konuya ilişkin değerlendirme yapan Siyasal iletişim uzmanı Nur Tuğba Aktay, Cumhuriyetçilerin sandıkta Biden yerine Trump'ı seçeceği hemen hemen tüm dünya tarafından kabul edildi. Ancak buna rağmen halen süreç devam ediyor. Trump başkanlık yaptığı yıllarda oldukça çelişkili bir siyasi harita sergiledi.

Suudilerle her masaya oturan Trump Çin'e ve Rusya'ya göz dağı vermekten kaçınmadı. Öte yandan Orta Doğu2daki karışıklığı seven Trump ABD askerlerinin yanı sıra bölgede karışıklık çıkartmayı istedi. Bunun en büyük örneği ise İsrail'e destek vererek Filistin'e karşı kışkırttı. Ancak öte yandan da bazı konuşmalarında İsrail'in tutumlarını beğenmediğini ifade etti" dedi.

TÜRKİYE'NİN ORTA DOĞU'DAKİ GÜCÜ

Trump'ın Orta Doğu2daki etkisini hatırlatan Aktay, günümüzde en çok merak edilen 3. dünya savaşını hatırlattı. Trump'ın bu konu da özellikle İran ve Çin üzerinde uygulayacağı kışkırtmaların bunu tetikleyeceğini belirtti.

Körfez ülkelerindeki karışıklığı hatırlatan Aktay, şu ifadeleri kullandı:

"Körfez ülkeleri Trump'ı hem bir başkan hem de iş adamı olarak görüyor. İran'ı düşman olarak gördükleri için her koşulda Trump'a destek verecekler. Çünkü dünyada bir ekonomik ve gıda krizi var. Ülkeler bu riskleri yaşamamak için güçlünün yanında durmak isterler. İlk Başkanlık döneminde olduğu gibi Trump ikincide de seçilirse Körfez ülkeleriyle iyi anlaşmayı hedefliyor. Trump'ın en korktuğu durum ise Türkiye. Özellikle Suriye'de sınır güvenliğini sağlayan Türkiye'nin Orta Doğu'da güçlü olmasına dayanamayan Trump'ın seçim sonrası ilişkileri oldukça merak ediliyor. Türkiye'nin savunma sanayideki gücünün artması kendi silahlarını uçaklarını üretmesi ve savaşları bitirmede etkili olmasına Trump'ın mecburi bir diplomasi sergileme ihtimalini de yükseltiyor. "

3. DÜNYA SAVAŞI SİNYALLERİ

Dışişleri Hakan Fidan, dünyada 3. dünya savaşının başladığını ve Türkiye'nin buna hazır olduğu ifadelerinden sonra Trump Türkiye'yi bölgede oldukça güçlü buluyor. Ancak krizlerin kapıda olacağı yıllar yaklaştıkça Türkiye'nin dünyada bu kadar etki olması karşısında Trump'ın tavrı ve tutumu merak edilirken izleyeceği politikaların ise Joe Biden'in bıraktıklarıyla aynı olması bekleniyor. Aktay, "Türkiye'nin özellikle Kuzey Suriye'deki etkinliği ve Suriye ile son zamanlarda iyi bir izlenim sergilemesinin olumlu, ancak kolay adımlar olmayacağının da altını çizdi. Çünkü Trump'ın başkanlık dönemlerinde dış ilişkilerdeki fiyaskosu birçok ülkenin başını ağrıtmıştı. Akabinde Rusya ve Ukrayna savaşı, İsrail'in Filistin'deki kontrolsüz katliamı aslında Trump'ın neden olduğu yanlış politikalardan kaynaklı olduğunu söyleyebiliriz" dedi.