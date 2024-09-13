Almanya ile Çin arasında Tayvan Boğazı gerilimi: 22 yıl sonra ilk!

13 Eylül 2024 14:37 - Güncelleme : 13 Eylül 2024 14:37

Almanya, Tayvan Boğazı ile ilgili Çin'in itirazına rağmen gerginliğe yol açacak bir adım atıyor. Alman donanmasına ait iki gemi, Tayvan Boğazı'ndan geçecek. Gemiler en güvenli rota gerekçesiyle 22 yıl sonra ilki gerçekleştirecek.

Çin ve ABD​ arasında büyük gerginliğe sebep gösterilen Tayvan Boğazı​ krizi sürüyor. ABD​ ile Çin gerilim içindeyken Almanya’dan tepkiye yola açacak bir adıma imza attı. Alman donanmasına ait iki geminin Çin'in itirazlarına rağmen Tayvan Boğazı​'ndan geçeceği bildirildi.

Almanya​ Savunma Bakanı Boris Pistorius​, Berlin'de Litvanyalı mevkidaşı Laurynas Kasciunas ile düzenlenen ortak basın toplantısında konuştu.

EN GÜVENLİ ROTA GEREKÇESİ

Pistorius, Alman donanmasına ait iki geminin Çin'in itirazlarına rağmen Tayvan Boğazı​ rotasından geçeceğini doğrulayarak, "Her zaman savunduğumuz ve benim de her zaman savunduğum çok basit bir şey var: Uluslararası sular, uluslararası sulardır. Bu, en kısa rota. Hava koşulları göz önüne alındığında en güvenli rota bu ve burası uluslararası sular, bu yüzden geçiyoruz." dedi.

Basın toplantısı sonrası ise Almanya​ ile Litvanya arasında savunma işbirliği anlaşması imzalandı.

22 YIL SONRA İLK KEZ

Alman donanmasına ait "Baden-Württemberg" ve görev gücü ikmal gemisi "Frankfurt am Main"in Güney Kore'den Filipinler'e gerçekleştireceği yolculuk için Tayvan Boğazı​'ndan geçiş yapması bekleniyor. Alman donanmasına ait gemiler, 22 yıl sonra ilk kez Tayvan Boğazı​'ndan geçmiş olacak.

Çin Dışişleri Bakanlığı, Tayvan Boğazı​'ndan geçecek olası gemilere karşı uyarıda bulunarak, "seyrüsefer özgürlüğü" kisvesi altında ilgili devletler tarafından ülkenin egemenliğine ve güvenliğine yönelik provokasyon ve tehditleri reddettiğini açıklamıştı.