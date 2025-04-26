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 | Berkay Alptekin

Annesinden uyuşturucu için para istedi! İstediğini alamayınca evi ateşe verdi

Tayland'ın ücra bir köyünde akıllara durgunluk veren bir olay yaşandı. Annesinden uyuşturucu için para isteyen adam, istediğini alamayınca aile evini ateşe verdi.

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Annesinden uyuşturucu için para istedi! İstediğini alamayınca evi ateşe verdi
KAYNAK:
Berkay Alptekin
|
GİRİŞ:
26.04.2025
saat ikonu 17:10
|
GÜNCELLEME:
26.04.2025
saat ikonu 17:10

Tayland'ın Ban Kamp Hi adlı ücra bir köyünde polis, bir adamın annesinin uyuşturucu almak için para vermeyi reddetmesi veya verememesi üzerine annesinin evini ateşe verdiğini bildirdi.

Polis tarafından ismi açıklanmayan 30 yaşındaki adamın, annesiyle yaşadığı anlaşmazlık sonrasında aile evini ateşe verdiği ileri sürüldü. Yarısı beton, yarısı ahşaptan yapılmış iki katlı bir ev olan tüm mülk yandı ancak şans eseri kimse yaralanmadı.

Annesinden uyuşturucu için para istedi! İstediğini alamayınca evi ateşe verdi

Acil servis ekipleri, cuma günü yerel saatle 11.00 sıralarında güneybatı Tayland'daki kırsal ve ücra bir köy olan Ban Kamphi'ye büyük bir yangın ihbarı üzerine harekete geçti.

Annesinden uyuşturucu için para istedi! İstediğini alamayınca evi ateşe verdi

ANNE ŞANS ESERİ EVDE DEĞİLDİ

The Mirror'ın haberine göre, polis tarafından yürütülen soruşturmada, uyuşturucu yüzünden çıkan bir anlaşmazlığın ileri sürülen kundaklamaya yol açtığını tespit ederek adamı tutuklamayı başardı.

Polis, şans eseri annenin kavgadan sonra torunlarını köyde yürüyüşe çıkardığını ve yangın başladığında evde olmadığını söyledi.

Annesinden uyuşturucu için para istedi! İstediğini alamayınca evi ateşe verdi
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