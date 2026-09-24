Başına gelecekleri anladı, kız arkadaşını tembihledi! Evdeki işkence odası böyle bulundu

İspanya'nın Costa del Sol bölgesinde bir adam, bir evde biriyle buluşacağına dair kız arkadaşına bilgi verdi. Fakat kız arkadaşına, ''Benden 20 dakika içinde haber alamazsan polisi ara'' dedi. Aradan 40 dakika geçti ve kadın hala erkek arkadaşına ulaşamayınca polise adresi verdi.

''BİZİ ÖLDÜRMEK İSTİYORLAR''

İspanyol basınında yer alan haberlere göre, polis eve baskın düzenledi. Polislerin adrese girmesiyle beraber kanlar içinde bir adam binadan dışarı koştu ve ''Bizi öldürmek istiyorlar'' dedi.

Polis dairede arama yaptı ve ikinci bir adamı sandalyeye bağlanmış halde buldu. Evde işkence gördüğü anlaşılan iki kişi de kanlar içindeydi, çıplaktı ve vücutlarında gözle görülür yaralar vardı.

İŞKENCE ALETLERİ VE SİLAH

Evin zemininin ve duvarların plastik örtüyle kaplı haldeydi. Evde çekiç ve kerpeten gibi aletler vardı ve işkence için kullanılıyordu. Plastik serili bölgede ise sadece bir sandalye bulunuyordu. Aramalarda aletlerin yanı sıra AK-47 tipi iki kalaşnikof ile çok sayıda tabancaya da el konuldu. Soruşturmayı yürüten ekipler, odanın ağır işkenceler için kullanılmış olabileceği görüşünde.

UYUŞTURUCU HESAPLAŞMASI OLABİLİR

Şimdiye kadar toplanan bulgular, olayın suç örgütleri arasındaki bir hesaplaşmayla bağlantılı olabileceğine işaret ediyor. Polis, işkencenin arkasında uyuşturucu ticaretindeki anlaşmazlıkların, ödenmemiş borçların ya da kaybolan uyuşturucu maddelerin olup olmadığını araştırıyor. Soruşturma kapsamında Sırbistan vatandaşı 7 kişi gözaltına alındı. Başka şüphelileri bulma çalışmaları ise sürüyor.

Evde yaşananlar, Costa del Sol'daki organize suç sorununu bir kez daha gündeme getirdi. Marbella, Estepona ve Fuengirola gibi turistik kentleri barındıran bölge, uzun yıllardır uluslararası suç örgütlerinin sığınaklarından biri olarak tanınıyor.