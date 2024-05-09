Biden'ın tehdidi Netanyahu'yu durdurmadı! Refah'a havadan karadan saldırı

09 May 2024 09:14 - Güncelleme : 09 May 2024 09:15

09.05.2024 08:48

İSRAİL, REFAH'I HAVADAN VE KARADAN VURUYOR

İsrail ordusunun, evleri, yolları ve boş arazileri hedef alan ve çok sayıda Filistinlinin hayatını kaybetmesine yol açan yoğun hava saldırıları eşliğinde Gazze kentinin güneyindeki Tel el-Heva, ez-Zeytun ve es-Sabra mahallelerine kara saldırısı düzenlediği bildirildi.

09.05.2024 07:25

HAMAS ATEŞKES KARARINA SADIK

Hamas Siyasi Büro Üyesi İzzet El-Reşik, Perşembe günü yaptığı açıklamada, Hamas'ın ateşkes teklifine yönelik tutumunda kararlılığını sürdürdüğünü ve bu öneriyi onaylamaya sadık kaldığını söyledi.

09.05.2024 06:50

BIDEN'DAN NETANYAHU'YA ÇAĞRI

ABD Başkanı Joe Biden, Başbakan Benjamin Netanyahu'yu savaştan sonra Gazze'yi kimin yöneteceğine dair planlama yapmaya çağırarak, ABD ile çökebilecekleri endişesi nedeniyle konuyla ilgili kapsamlı kabine görüşmeleri yapmayı reddeden başbakan arasındaki acı çekişme noktasına dikkat çekti.

09.05.2024 06:20

CIA BAŞKANI, NETANYAHU İLE GÖRÜŞECEK

CNN International'ın haberine göre, CIA Direktörü Bill Burns, Çarşamba günü Mossad şefi David Barnea ve Başbakan Benjamin Netanyahu ile görüştükten sonra Kahire'ye dönecek. Burns, İsrail ile Hamas arasındaki ateşkes anlaşmasını desteklemek için geçen hafta sonu Kahire'ye geldi ve o günden bu yana günlerini Doha, Kudüs ve Kahire arasında mekik dokuyarak geçirdi.

09.05.2024 02:22

BIDEN: İSRAİL, REFAH'A GİRERSE SİLAH GÖNDERMEYİZ

ABD Başkanı Joe Biden, İsrail'in Refah'a geniş çaplı bir saldırıyla girmesi durumunda bu ülkeye silah göndermeyi durduracağını söyledi.

09.05.2024 01:48

HAMAS: İSRAİL ANLAŞMAYA VARMADA CİDDİ DEĞİL

Hamas Hareketi Siyasi Büro Üyesi İzzet er-Rişk, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun "müzakerelerden kaçınmak için bahaneler oluşturmaya" çalıştığını belirterek, Gazze Şeridi'nde ateşkes sağlanması konusundan ciddi olmadığını kaydetti.

09.05.2024 00:24

GAZZE'DE TAŞ ÜZERİNDE TAŞ KALMADI!

Birleşmiş Milletler (BM) Batı Asya Ekonomik ve Sosyal Komisyonu (ESCWA), Gazze Şeridi'ndeki 360 bin yapının kısmen zarar gördüğünü veya tamamen yıkıldığını ifade etti.