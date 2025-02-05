Böylesi görülmemişti! Japonya'da rekor seviyede kar yağdı

05 Şubat 2025 05:15 - Güncelleme : 05 Şubat 2025 04:02

Japonya'nın kuzeyindeki Hokkaido bölgesinde tüm zamanların en yüksek seviyesinde kar yağdı. Bölgede acil durum ilan edilirken, vatandaşlara uyarı üstüne uyarı yapıldı.

Kamu yayıncısı NHK'nın Japonya Meteoroloji Ajansına (JMA) dayandırdığı habere göre, son 12 saatte yağan kar miktarı Hokkaido bölgesindeki Obihiro kentinde 120 santimetreye, Honbetsu kentinde ise 85 santimetreye ulaştı.

TÜM ZAMANLARIN EN YÜKSEK SEVİYESİ

Yetkililer, her iki kente yağan kar miktarının tüm zamanların en yüksek seviyesi olduğunu açıkladı.

Kar yağışı nedeniyle bölgede acil durum ilan edilirken, vatandaşlara fırtına ve tipi konusunda uyarıda bulunuldu.

GÜNLÜK HAYATI DA OLUMSUZ ETKİLEDİ

Hokkaido bölgesinde trafik durma noktasına gelirken, bölgedeki Obihiro ve Wakkanai havalimanlarındaki tüm uçuşlar da iptal edildi.

Yetkililer, bölgede elektrik kesintilerinin de yaşanabileceğini kaydetti. Bölgede soğuk havanın etkisinin sürmesi bekleniyor.