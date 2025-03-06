Menü Kapat
TGRT Haber
Kategoriler
Son Dakika Gündem Özel Haber Politika Ekonomi Spor Dünya Magazin Yaşam Medya Aktüel Sağlık Teknoloji Kültür - Sanat
Çözen Kazanır Canlı Yayın Programlar Yayın Akışı Yazarlar Ramazan Videolu Haber Biyografi Eğitim Otomobil Namaz Vakitleri Hava Durumu Oyunlar
UYGULAMALAR
Google PlayGoogle Play App StoreApp Store
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk. Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni
TGRT Haber
YAZARLAR GÜNDEM EKONOMİ DÜNYA POLİTİKA SPOR MAGAZİN OYUNLAR
Menu İkon
Arama Kapat
Canlı Yayın
CANLI YAYIN
Hava Durumu
İstanbul
Adana
Adıyaman
Afyonkarahisar
Ağrı
Amasya
Ankara
Antalya
Artvin
Aydın
Balikesir
Bilecik
Bingöl
Bitlis
Bolu
Burdur
Bursa
Çanakkale
Çankırı
Çorum
Denizli
Diyarbakır
Edirne
Elazığ
Erzincan
Erzurum
Eskişehir
Gaziantep
Giresun
Gümüşhane
Hakkari
Hatay
Isparta
Mersin
İstanbul
İzmir
Kars
Kastamonu
Kayseri
Kırklareli
Kırsehir
Kocaeli
Konya
Kütahya
Malatya
Manisa
Kahramanmaraş
Mardin
Muğla
Muş
Nevşehir
Niğde
Ordu
Rize
Sakarya
Samsun
Siirt
Sinop
Sivas
Tekirdağ
Tokat
Trabzon
Tunceli
Şanlıurfa
Uşak
Van
Yozgat
Zonguldak
Aksaray
Bayburt
Karaman
Kırıkkale
Batman
Şırnak
Bartın
Ardahan
Iğdır
Yalova
Karabük
Kilis
Osmaniye
Düzce
12°
SON DAKİKA!
TÜMÜTümü
Dünya
Avatar
Editor
 | Murat Makas

Çin'den ABD ve Rusya'ya Ukrayna uyarısı: Avrupa'nın dahil olması gerekiyor

Rusya ile Ukrayna arasındaki savaşın son bulması için ABD'nin hamlelerini değerlendiren Çin'den Avrupa'ya mesaj geldi. Çin'in Avrupa İşleri Özel Temsilcisi Lu Şayı, ABD ve Rusya'nın Ukrayna'da Avrupa'yı dışlayan bir barışı dayatmaması gerektiğini belirtti.

PaylaşHaberi Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş Paylaş +Aa-
Çin'den ABD ve Rusya'ya Ukrayna uyarısı: Avrupa'nın dahil olması gerekiyor
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
06.03.2025
saat ikonu 18:28
|
GÜNCELLEME:
06.03.2025
saat ikonu 18:28

Rusya-Ukrayna arasındaki savaşın son bulması için ABD’den kritik hamleler geliyor. Vladimir Putin savaşa yönelik görüşmelere olumlu yaklaşırken Donald Trump’ın Vladimir Zelenskiy ile tartışması halen gündemde yerini koruyor. Çin ise ABD’nin Rusya ile Ukrayna arasındaki arabuluculuğuna ilişkin açıklama yaptı.

ÇİN, AVRUPA'YI HATIRLATTI

South China Morning Post gazetesinin haberine göre Çin'in Avrupa İşleri Özel Temsilcisi Lu Şayı, Çin Ulusal Halk Danışma Konferansının (ÇUHDK) Pekin'deki genel kurul toplantısı kapsamında düzenlenen büyükelçiler paneline katıldı.

Ukrayna konusunda farklı barış önerilerinin eşit olarak tartışılması, bir azınlık tarafından dikte edilmemesi gerektiğini ifade eden Lu, "ABD ve Rusya Ukrayna'daki barışa tek başlarına karar vermemeli. Özellikle de diplomatik manevralarla köşeye itildiklerini düşünen Avrupa ülkeleri bu konudaki endişelerini dile getiriyorken." dedi.

TRUMP'I KIZDIRACAK AÇIKLAMA

Lu, ABD Başkanı Donald Trump'ın Avrupa'ya karşı "küstah" ve "despotça" bir politika uyguladığı değerlendirmesinde bulunarak, "Müttefiklerine bu şekilde davranması, açıkçası, Avrupa perspektifinden çok ürkütücü bir durum." ifadesini kullandı.

Avrupa'nın Washington yönetiminin yaklaşımına bakarak son yıllarda Çin ile ilişkilerinin neden kötüye gittiğini düşünmesi gerektiğini kaydeden Lu, şu şekilde konuştu:

"Avrupalı dostlarımız Trump yönetiminin politikaları ile Çin hükümetinin politikalarını kıyaslarsa Çin'in diplomatik yaklaşımının barışa, dostluğa, iyi niyete ve kazan-kazan işbirliğine dayalı olduğunu görecektir."

"HALA ÇİN'İN RUSYA'YA YAKIN DURDUĞUNU DÜŞÜNEN VAR MI?"

Lu, Ukrayna'daki savaşın başlangıcından itibaren Avrupalıların Çin'i Rusya'ya yakın durmakla ve destek vermekle suçladığını hatırlatarak, "Hala Çin'in Rusya'ya yakın durduğunu düşünen var mı? Eğer öyle düşünüyorlarsa ABD'yi de suçlamaları gerek. ABD yalnızca Rusya'ya yakın durmuyor, aynı zamanda onu destekliyor." yorumunu yaptı.

Transatlantik ilişkilerinin mevcut durumunun Çin'e Avrupa ile ilişkilerini geliştirme fırsatı sağladığı görüşüne karşı çıkan Lu, şunları kaydetti:

"Çin'in dış ilişkileri ABD'nin müttefiklerini ondan uzaklaştırmaya odaklanmıyor. Biz paylaşılan çıkarlara dayalı gerçek ortaklıklar kurmak istiyoruz. ABD'nin Avrupa'ya karşı politikaları ne olursa olsun, Çin Avrupa ülkelerine karşı barış, dostluk ve kazan-kazan işbirliğine dayalı yaklaşımını ve olumlu duruşunu sürdürecek."

İlgili Haber İLGİLİ HABERLER
Donald Trump'a sinirlenen Kanadalılardan ilginç tepki: Americano'yu listeden çıkarıp attılar
Ukraynalı lider Zelenskiy'e bir kez daha AB kucak açtı: Brüksel'de olağanüstü zirve
ETİKETLER
#Dünya
YorumYORUM YAZ
Uyarı
Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
TGRT Haber
KURUMSAL
Hakkımızda Künye İletişim Frekans Bilgileri Çerez Politikası Saklm. poltk.
Kullanım Şartları Gizlilik İlkeleri Privacy Policy Bilgi Topl. Hiz Veri Politikası Aydnlt. Metni KVKK Başv. Frm.
UYGULAMALAR
Google Play Google Play App StoreApp Store
Aktüel Canlı Borsa Canlı Haber Döviz Dünya Eğitim Ekonomi Emlak Gündem Hava Durumu
İletişim Kültür-Sanat Kripto Para Künye Magazin Mavi Kadın Medya Namaz Vakitleri Otomobil Politika
Programlar Ramazan Sağlık Seçim Sonuçları Son Dakika Haberleri Spor Teknoloji Yayın Akışı Yazarlar Yemek Tarifleri
© 2025 TGRT | Tüm Hakları Saklıdır.