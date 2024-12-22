Dünya çapında hiç ordusu bulunmayan ülkeler var! Askeri güce ihtiyaç duymayan 10 ülke
Dünya çapında hiç ordusu bulunmayan ülkeler var. Askeri güce ihtiyaç duymadan da güvenliklerini sağlayan bu ülkeler, askeri gücün yerine diplomasi, ittifaklar ve güçlü uluslararası ilişkilerle güvenliklerini koruma altına alıyor. Ordusu bulunmayan ve farklı güvenlik stratejileriyle dikkat çeken 10 ülkeyi sizler için derledik.
Ordusu olmayan ülkeler listesinde yer alan ülkeler barışçıl dış politika ile güvenliklerini uluslararası ittifaklar ve diplomasi sayesinde sağlıyorlar. Bu sayede savunma alanına ayırmaları gereken bütçeleri, eğitim, sağlık ve altyapı gibi refah artırıcı alanlara yönlendirebiliyorlar. Askeri harcamalardan tasarruf ettikleri bu kaynakları daha etkili bir şekilde kullanarak kalkınma hedeflerine ulaşmayı amaçlıyorlar.
BU ÜLKELER GÜVENLİKLERİNİ NASIL SAĞLIYOR?
Bu ülkelerde askeri gücün yerini, güçlü ittifaklar ve anlaşmalar alıyor. Uluslararası kuruluşlarla iş birliği yapan bu ülkeler, bölgesel barışı destekleyip, askeri müdahalelere başvurmadan güvenliklerini garanti altına alıyorlar.
İşte, ordusu olmayan o 10 ülke;
10- İZLANDA
Askeri gücü olmayan İzlanda'nın savunması NATO (özellikle ABD, Norveç ve Danimarka) tarafından sağlanıyor.
9- ANDORRA
Andora'nın güvenliği Fransa ve İspanya'nın sorumluluğunda bulunuyor.
8- GRÖNLAND
Grönland'in ordusu 1983'te dağıtıldı. Bu nedenle askeri gücü ve güvenliği olmayan ülkenin savunmasını Karayip Bölgesel Güvenlik Sistemi (RSS) sağlıyor.
7- KOSTA RİKA
Kosta Rika 1948’de vatandaşların askerlik görevini kaldırdı. Ülkenin güvenliğini ise ABD ve Kolombiya'nın eğittiği polis birimleri sağlıyor.
6- PANAMA
Panama'nın ise 1990’da ordusu feshedilirken, 1994'te tamamen dağıtıldı. Paramiliter güçler sınırlandırıldı.
5- SAMOA
Güney Büyük Okyanus'unda yer alan Polinezya'da bulunan, adalar topluluğundan oluşan Samoa ya da resmi adıyla Bağımsız Samoa Devleti'nin savunması Yeni Zelanda'nın sorumluluğundadır.
4-PORTO RİKO
ABD'ye bağlı fakat içişlerinde bağımsız özerk ülke olan Porto Riko'nun savunması bağlı olduğu ülke ABD tarafından sağlanıyor.
3- HONG KONG
Hong Kong'un savunması, Çin'in sorumluluğundadır.
2- MONAKO
Avrupa'nın bağımsız bir şehir devleti olan Monako'nun savunması Fransa'nın sorumluluğundadır.
1- SAN MARİNO
Avrupa'nın mikrodevleti olan San Marino'nun savunması İtalya'nın sorumluluğundadır.