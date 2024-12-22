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Dünya çapında hiç ordusu bulunmayan ülkeler var! Askeri güce ihtiyaç duymayan 10 ülke

Editör: Berkay Alptekin / Kaynak: tgrthaber.com
22 Aralık 2024 15:38 - Güncelleme : 22 Aralık 2024 15:39
Dünya çapında hiç ordusu bulunmayan ülkeler var! Askeri güce ihtiyaç duymayan 10 ülke

Dünya çapında hiç ordusu bulunmayan ülkeler var. Askeri güce ihtiyaç duymadan da güvenliklerini sağlayan bu ülkeler, askeri gücün yerine diplomasi, ittifaklar ve güçlü uluslararası ilişkilerle güvenliklerini koruma altına alıyor. Ordusu bulunmayan ve farklı güvenlik stratejileriyle dikkat çeken 10 ülkeyi sizler için derledik.

Ordusu olmayan ülkeler listesinde yer alan ülkeler barışçıl dış politika ile güvenliklerini uluslararası ittifaklar ve diplomasi sayesinde sağlıyorlar. Bu sayede savunma alanına ayırmaları gereken bütçeleri, eğitim, sağlık ve altyapı gibi refah artırıcı alanlara yönlendirebiliyorlar. Askeri harcamalardan tasarruf ettikleri bu kaynakları daha etkili bir şekilde kullanarak kalkınma hedeflerine ulaşmayı amaçlıyorlar.

Dünya çapında hiç ordusu bulunmayan ülkeler var! Askeri güce ihtiyaç duymayan 10 ülke - 1. Resim

BU ÜLKELER GÜVENLİKLERİNİ NASIL SAĞLIYOR?

Bu ülkelerde askeri gücün yerini, güçlü ittifaklar ve anlaşmalar alıyor. Uluslararası kuruluşlarla iş birliği yapan bu ülkeler, bölgesel barışı destekleyip, askeri müdahalelere başvurmadan güvenliklerini garanti altına alıyorlar.

İşte, ordusu olmayan o 10 ülke;

10- İZLANDA

Askeri gücü olmayan İzlanda'nın savunması NATO (özellikle ABD, Norveç ve Danimarka) tarafından sağlanıyor.

Dünya çapında hiç ordusu bulunmayan ülkeler var! Askeri güce ihtiyaç duymayan 10 ülke - 2. Resim

9- ANDORRA

Andora'nın güvenliği Fransa ve İspanya'nın sorumluluğunda bulunuyor.

Dünya çapında hiç ordusu bulunmayan ülkeler var! Askeri güce ihtiyaç duymayan 10 ülke - 3. Resim

8- GRÖNLAND

Grönland'in ordusu 1983'te dağıtıldı. Bu nedenle askeri gücü ve güvenliği olmayan ülkenin savunmasını Karayip Bölgesel Güvenlik Sistemi (RSS) sağlıyor.

Dünya çapında hiç ordusu bulunmayan ülkeler var! Askeri güce ihtiyaç duymayan 10 ülke - 4. Resim

7- KOSTA RİKA

Kosta Rika 1948’de vatandaşların askerlik görevini kaldırdı. Ülkenin güvenliğini ise ABD ve Kolombiya'nın eğittiği polis birimleri sağlıyor.

Dünya çapında hiç ordusu bulunmayan ülkeler var! Askeri güce ihtiyaç duymayan 10 ülke - 5. Resim

6- PANAMA

Panama'nın ise 1990’da ordusu feshedilirken, 1994'te tamamen dağıtıldı. Paramiliter güçler sınırlandırıldı.

Dünya çapında hiç ordusu bulunmayan ülkeler var! Askeri güce ihtiyaç duymayan 10 ülke - 6. Resim

5- SAMOA

Güney Büyük Okyanus'unda yer alan Polinezya'da bulunan, adalar topluluğundan oluşan Samoa ya da resmi adıyla Bağımsız Samoa Devleti'nin savunması Yeni Zelanda'nın sorumluluğundadır.

Dünya çapında hiç ordusu bulunmayan ülkeler var! Askeri güce ihtiyaç duymayan 10 ülke - 7. Resim

4-PORTO RİKO

ABD'ye bağlı fakat içişlerinde bağımsız özerk ülke olan Porto Riko'nun savunması bağlı olduğu ülke ABD tarafından sağlanıyor.

Dünya çapında hiç ordusu bulunmayan ülkeler var! Askeri güce ihtiyaç duymayan 10 ülke - 8. Resim

3- HONG KONG

Hong Kong'un savunması, Çin'in sorumluluğundadır.

Dünya çapında hiç ordusu bulunmayan ülkeler var! Askeri güce ihtiyaç duymayan 10 ülke - 9. Resim

2- MONAKO

Avrupa'nın bağımsız bir şehir devleti olan Monako'nun savunması Fransa'nın sorumluluğundadır.

Dünya çapında hiç ordusu bulunmayan ülkeler var! Askeri güce ihtiyaç duymayan 10 ülke - 10. Resim

1- SAN MARİNO

Avrupa'nın mikrodevleti olan San Marino'nun savunması İtalya'nın sorumluluğundadır.

Dünya çapında hiç ordusu bulunmayan ülkeler var! Askeri güce ihtiyaç duymayan 10 ülke - 11. Resim

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Kaynak: tgrthaber.com

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