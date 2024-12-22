Dünya çapında hiç ordusu bulunmayan ülkeler var! Askeri güce ihtiyaç duymayan 10 ülke

22 Aralık 2024 15:38 - Güncelleme : 22 Aralık 2024 15:39

Dünya çapında hiç ordusu bulunmayan ülkeler var. Askeri güce ihtiyaç duymadan da güvenliklerini sağlayan bu ülkeler, askeri gücün yerine diplomasi, ittifaklar ve güçlü uluslararası ilişkilerle güvenliklerini koruma altına alıyor. Ordusu bulunmayan ve farklı güvenlik stratejileriyle dikkat çeken 10 ülkeyi sizler için derledik.

Orta Doğu'nun en güçlü orduları yeniden gündemde! İlk 10 ülke sıralandı: Türkiye'nin sırası belli oldu

Orta Doğu'nun en güçlü orduları yeniden gündemde! İlk 10 ülke sıralandı: Türkiye'nin sırası belli oldu

Ordusu olmayan ülkeler listesinde yer alan ülkeler barışçıl dış politika ile güvenliklerini uluslararası ittifaklar ve diplomasi sayesinde sağlıyorlar. Bu sayede savunma alanına ayırmaları gereken bütçeleri, eğitim, sağlık ve altyapı gibi refah artırıcı alanlara yönlendirebiliyorlar. Askeri harcamalardan tasarruf ettikleri bu kaynakları daha etkili bir şekilde kullanarak kalkınma hedeflerine ulaşmayı amaçlıyorlar.

BU ÜLKELER GÜVENLİKLERİNİ NASIL SAĞLIYOR?

Bu ülkelerde askeri gücün yerini, güçlü ittifaklar ve anlaşmalar alıyor. Uluslararası kuruluşlarla iş birliği yapan bu ülkeler, bölgesel barışı destekleyip, askeri müdahalelere başvurmadan güvenliklerini garanti altına alıyorlar.

İşte, ordusu olmayan o 10 ülke;

10- İZLANDA

Askeri gücü olmayan İzlanda'nın savunması NATO (özellikle ABD, Norveç ve Danimarka) tarafından sağlanıyor.

9- ANDORRA

Andora'nın güvenliği Fransa ve İspanya'nın sorumluluğunda bulunuyor.

8- GRÖNLAND

Grönland'in ordusu 1983'te dağıtıldı. Bu nedenle askeri gücü ve güvenliği olmayan ülkenin savunmasını Karayip Bölgesel Güvenlik Sistemi (RSS) sağlıyor.

7- KOSTA RİKA

Kosta Rika 1948’de vatandaşların askerlik görevini kaldırdı. Ülkenin güvenliğini ise ABD ve Kolombiya'nın eğittiği polis birimleri sağlıyor.

6- PANAMA

Panama'nın ise 1990’da ordusu feshedilirken, 1994'te tamamen dağıtıldı. Paramiliter güçler sınırlandırıldı.

5- SAMOA

Güney Büyük Okyanus'unda yer alan Polinezya'da bulunan, adalar topluluğundan oluşan Samoa ya da resmi adıyla Bağımsız Samoa Devleti'nin savunması Yeni Zelanda'nın sorumluluğundadır.

4-PORTO RİKO

ABD'ye bağlı fakat içişlerinde bağımsız özerk ülke olan Porto Riko'nun savunması bağlı olduğu ülke ABD tarafından sağlanıyor.

3- HONG KONG

Hong Kong'un savunması, Çin'in sorumluluğundadır.

2- MONAKO

Avrupa'nın bağımsız bir şehir devleti olan Monako'nun savunması Fransa'nın sorumluluğundadır.

1- SAN MARİNO

Avrupa'nın mikrodevleti olan San Marino'nun savunması İtalya'nın sorumluluğundadır.