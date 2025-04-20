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 | Berkay Alptekin

Ekvador 'yüksek alarm' durumuna geçti! Seçimle gelen Devlet Başkanı Noboa'ya suikast şüphesi

Ekvador'da 13 Nisan'da düzenlenen devlet başkanlığı ikinci tur seçimlerini kazanan Daniel Noboa'ya yönelik söylentiler ülkeyi alarma geçirdi. Noboa'ya yönelik olası bir suikast şüphesiyle tüm güvenlik protokolleri devreye alınırken, Başkanlıktan yapılan açıklamada "Tüm gücümüzle karşılık vereceğiz" denildi.

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Ekvador 'yüksek alarm' durumuna geçti! Seçimle gelen Devlet Başkanı Noboa'ya suikast şüphesi
KAYNAK:
AA
|
GİRİŞ:
20.04.2025
saat ikonu 11:24
|
GÜNCELLEME:
20.04.2025
saat ikonu 11:24

Ekvador'un seçilmiş Devlet Başkanı Daniel Noboa'ya yönelik suikast şüphesiyle güvenlik birimleri alarma geçti. Ekvador Devlet Başkanlığı Basın Birimi konuyla ilgili açıklamalarda bulundu.

Başkanlıktan yapılan açıklamada, "Devlet Başkanımızın, devlet yetkililerinin ve kamu görevlilerinin hayatına kasteden her türlü girişimi şiddetle kınıyor ve reddediyoruz. Suç yapılarının, seçimlerde yenilgiye uğrayan siyasi çevrelerle iş birliği yaparak şiddet, korku ve terör yoluyla kaos yaratma çabası içler acısı bir durumdur." ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada, tüm güvenlik protokollerinin devreye alındığı vurgulanarak, "Tüm gücümüzle karşılık vereceğiz. Kararlılığımızı test edecekler. Ölüm saçıyorlar, biz ise yaşamı, demokrasiyi ve özgürlüğü savunuyoruz." denildi.

Ekvador 'yüksek alarm' durumuna geçti! Seçimle gelen Devlet Başkanı Noboa'ya suikast şüphesi

SİLAHLI KUVVETLER KOMUTANLIĞI DOĞRULADI

Ekvador Silahlı Kuvvetler Komutanlığı da gelen istihbarat doğrultusunda, ülkenin stratejik noktalarına ve devlet dairelerine yönelik saldırı söylentilerini doğrulayarak, şiddete dönüşen gösteriler aracılığıyla sokakları karıştırmaya yönelik eylemler için planlamaların yapılmaya başlandığını bildirdi.

Ülkede 13 Nisan'da düzenlenen devlet başkanlığı ikinci tur seçimlerinde, Ulusal Seçim Konseyi'ne (CNE) göre mevcut Devlet Başkanı Noboa, oyların yüzde 56,13’ünü alarak seçimi kazanmıştı.

Muhalefetin solcu adayı Luisa Gonzalez ise seçimin hileli olduğunu belirterek, sonuçları tanımadıklarını duyurmuştu.

Ekvador 'yüksek alarm' durumuna geçti! Seçimle gelen Devlet Başkanı Noboa'ya suikast şüphesi
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