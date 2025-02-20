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 | Ömer Faruk Dogan

Elon Musk'ın SpaceX'i Polonya'da bir bahçeden çıktı! Gizemli olay 2. aşamaya işaret

Elon Musk'ın şirketi SpaceX'e ait bir roketin parçaları, Polonya'daki bir depo sahibinin bahçesine düştü. Sabah uyandığında çitinin yanında büyük bir metal parçası bulan Adam Borucki, gördükleri karşısında neye uğradığını şaşırdı. Yetkililer nesnenin Falcon 9 roketinin ikinci aşamasına ait olduğunu doğruladı. Peki bu parça nasıl oldu da Polonya'ya düştü?

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KAYNAK:
Daily Mail
|
GİRİŞ:
20.02.2025
saat ikonu 10:08
|
GÜNCELLEME:
20.02.2025
saat ikonu 10:09

Polonya'nın Poznań kenti yakınlarında yaşayan Adam Borucki, sabah bahçesine çıktığında büyük bir sürprizle karşılaştı. Çitinin yanında duran, yanık izleriyle kaplı devasa bir metal parçası, sıradan bir nesneye benzemiyordu. İlk şoku atlatan Borucki, hemen yetkililere haber verdi.

1,5 X 1 METRE BOYUTLARINDA BİR CİSİM

Borucki, yetkililerle temasa geçtikten sonra polis, bunun şubat ayının başlarında Kaliforniya'daki Vandenberg Hava Kuvvetleri Üssü'nden fırlatılan SpaceX Falcon 9 roketinin enkazı olabileceğini tespit etti. Polis sözcüsü Anna Klój, "Ev sahibi, binanın kilitli olmasına rağmen ortaya çıkan yaklaşık 1,5 x 1 metre boyutlarında büyük bir cisim olduğunu bildirdi" diye konuştu.

Polis sözcüsü Andrzej Borowiak ise, "Falcon roketinin ikinci aşamasının bu sabah Polonya üzerinde atmosfere girmesi beklendiği için Devlet Uzay Ajansı'na haber verdik. Nesnenin bu noktaya nasıl geldiğini araştırıyoruz. Ancak en önemlisi kimsenin zarar görmemiş olması" dedi.

Polonya Uzay Ajansı'nın Uzay Güvenliği Departmanı, internet sitesinde yaptığı açıklamada, "Falcon 9 roketinin ikinci aşamasının kontrolsüz yeniden girişi, 19 Şubat 2025'te yerel saatle 04.46 ile 04.48 arasında Polonya üzerinde gerçekleşti" ifadelerini kullandı. Ayrıca nesnenin "NORAD/COSPAR ID 62878/2025-022Y" olarak tanımlandığını ekledi.

Bilim gazetecisi Karol Wójcicki, "Bu, nesnenin kontrolsüz bir yörüngeden çıkış sürecinin parçası olduğunu, yani zamanla hızını ve irtifasını kaybederek kendi kendine atmosfere yeniden girdiğini gösteriyor. Sabah 04.49 civarında ikinci aşamanın Polonya üzerinden geçmesi planlanıyordu ve muhtemelen yaklaşık dört dakika önce yanarak yok oldu" bilgisini paylaştı.

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Sıkça Sorulan Sorular

Falcon 9 nedir?
Falcon 9, Kaliforniya'nın Hawthorne şehrinde olan SpaceX tarafından tasarlanıp geliştirilen yeniden kullanılabilir bir fırlatma araçları ailesi olarak faaliyet gösteriyor. Araç; Falcon 9 v1.0, Falcon 9 v1.1, Falcon 9-R'den oluşuyor.
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