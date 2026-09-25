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Dünya
Avatar
Editor
 | Murat Makas
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
25.09.2026
saat ikonu 16:12
|
GÜNCELLEME:
25.09.2026
saat ikonu 16:12

Gürcü patrikhanesinden tuhaf açıklama: Azerbaycan’daki restorasyona müdahale çağrısı

Gürcistan Patrikhanesi, Azerbaycan topraklarındaki Kürmük Aziz Georgi Kilisesi’nde yürütülen çalışmalarla ilgili tuhaf açıklama yaptı.

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Editor
 Murat Makas
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Gürcü patrikhanesinden tuhaf açıklama: Azerbaycan’daki restorasyona müdahale çağrısı
KAYNAK:
Haber Merkezi
|
GİRİŞ:
25.09.2026
saat ikonu 16:12
|
GÜNCELLEME:
25.09.2026
saat ikonu 16:12

topraklarındaki Kürmük Aziz Georgi Kilisesi’nde yürütülen çalışmalarla ilgili Patrikhanesinden tuhaf bir açıklama geldi. Patrikhane, başka bir ülkenin sınırları içindeki kilisede restorasyonun Gürcü tarafıyla mutabakat sağlanmadan yapılmasını eleştirdi.

Gürcü patrikhanesinden tuhaf açıklama: Azerbaycan’daki restorasyona müdahale çağrısı

Kilisenin Azerbaycan’da bulunduğunu kendi açıklamasında da kabul eden Patrikhane, buna rağmen Gürcistan devlet kurumlarını acilen devreye girmeye çağırdı. Patrikhane temsilcileriyle Gürcü uzmanların da konunun görüşülmesine dahil edilmesini istedi.

TARİHÎ BAĞ ÜZERİNDEN MUTABAKAT BEKLENTİSİ

Açıklamada kilisenin Gürcü tarihî ve manevi mirasının parçası olduğu savunuldu. Ancak Azerbaycan topraklarında yürütülen çalışmalar için Gürcü tarafıyla mutabakat sağlanması beklentisinin hangi anlaşmaya veya düzenlemeye dayandığı belirtilmedi.

Gürcü patrikhanesinden tuhaf açıklama: Azerbaycan’daki restorasyona müdahale çağrısı

Patrikhane, kültürel hassasiyet ve bilgi paylaşımı talebiyle sınırlı kalmayarak Azerbaycan’ın kendi topraklarındaki çalışmalarında Gürcü tarafının da söz sahibi olmasını istedi.

BİLGİSİ OLMADIĞINI BELİRTTİ, MUTABAKAT ARADI

Patrikhane, çalışmaların amacı ve kapsamı hakkında Azerbaycan’ın ilgili kurumlarından bilgi almadığını bildirdi. Buna karşın, ayrıntılarının açıklanmasını istediği çalışmaların Gürcü tarafıyla mutabakat sağlanmadan yürütülmesini eleştirdi. Açıklamada kilisenin zarar gördüğüne ilişkin somut bir teknik bulgu da paylaşılmadı.

İŞ BİRLİĞİ ÇAĞRISININ ÖTESİNDE BİR TALEP

İyi komşuluk ve iş birliği çağrısı yapan Patrikhanenin, Azerbaycan topraklarındaki çalışmalar için mutabakat beklemesi açıklamanın en tuhaf yönü oldu. Tarihî ve dinî bağ vurgusu, Azerbaycan’ın yetki alanındaki bir restorasyona dahil olma talebinin gerekçesi olarak sunuldu. Ancak bu bağın, çalışmalarda Gürcü tarafıyla mutabakat aranmasını neden gerekli kıldığı açıklanmadı.

Gürcü patrikhanesinden tuhaf açıklama: Azerbaycan’daki restorasyona müdahale çağrısı
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#Azerbaycan Devlet Kurumları
#Dünya
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