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Hong Kong'da bir ilk! 145 milyon yaşında dinozor fosili bulundu

Editör: Berkay Alptekin / Kaynak: Anadolu Ajansı
24 Ekim 2024 16:21 - Güncelleme : 24 Ekim 2024 16:31

Çin'in Hong Kong Özel İdari Bölgesi'nde ilk kez dinozor fosili keşfedildi. Yetkililerden edinilen bilgiye göre, UNESCO Küresel Jeoparkı içindeki Port Adası'nda keşfedilen dinozor fosiline ilk defa rastlandığı ve Kretase döneminde yaşadığının tespit edildiği belirtildi.

Yetkililer, UNESCO Küresel Jeoparkı içindeki Port Adası'nda keşfedilen dinozor fosiline ilişkin açıklamada bulundu. Açıklamada, Hong Kong​'da ilk defa rastlanan dinozor fosilinin 66 ile 145 milyon yıl önce, Kretase döneminde yaşamış bir dinozora ait olduğu belirtildi.

Dinozorun türünün belirlenmesi için daha fazla araştırma yapılması gerektiği ifade edilen açıklamada, saha çalışmaları için uzmanların görevlendirildiği bilgisi verildi.

Hong Kong'da bir ilk! 145 milyon yaşında dinozor fosili bulundu - 1. Resim

ADA KAMUYA KAPATILDI

Hükümet, gerekli kazı ve çalışmaların yapılabilmesi için adanın bir sonraki duyuruya kadar kamuya kapatıldığını duyurdu.

Kalkınma Bakanı Bernadette Linn Hon-ho, bu keşfin büyük önem taşıdığına ve Hong Kong'daki paleoekoloji araştırmaları için yeni kanıtlar sağladığına işaret etti.

Fosilin, 25 Ekim'den itibaren Tsim Sha Tsui bölgesinde bulunan tarih müzesinde sergileneceği kaydedildi.

Hong Kong'da bir ilk! 145 milyon yaşında dinozor fosili bulundu - 2. Resim

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Kaynak: Anadolu Ajansı
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