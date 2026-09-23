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Dünya
Avatar
Editor
 | Berrak Arıcan Baş
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
23.09.2026
saat ikonu 11:07
|
GÜNCELLEME:
23.09.2026
saat ikonu 11:07

İngiltere Başbakanı Burnham'dan İsrail'e Gazze tepkisi: Acılar artarken sessiz kalmayacağız

İngiltere Başbakanı Andy Burnham Birleşmiş Milletler (BM) 81. Genel Kurulu'nda Gazze'de yaşananlara seyirci kalmayacaklarını söyledi. İsrail'in E1 projesine de tepki gösteren Burnham, ''Batı Şeria'yı bölecek ve yaşayabilir bir Filistin devletini ulaşılmaz hale getirme tehlikesi oluşturacak.'' dedi.

Avatar
Editor
 Berrak Arıcan Baş
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İngiltere Başbakanı Burnham'dan İsrail'e Gazze tepkisi: Acılar artarken sessiz kalmayacağız
KAYNAK:
IHA
|
GİRİŞ:
23.09.2026
saat ikonu 11:07
|
GÜNCELLEME:
23.09.2026
saat ikonu 11:07

Başbakanı Andy Burnham, BM 81. Genel Kurulu'na hitap etti. Konuşmasına "Britanya'nın geri döndüğü" mesajıyla başlayan Başbakan Burnham, "İstikrarımızı yeniden sağlıyor, daha dinamik bir ekonomi inşa ediyoruz. Dünyayla ticaret yapmak ve karşı karşıya olduğumuz ortak sorunları birlikte çözmek isteyen bir ülkeyiz" dedi. 

İngiltere Başbakanı Burnham'dan İsrail'e Gazze tepkisi: Acılar artarken sessiz kalmayacağız

''RUSYA'NIN AKSİNE BİZ ÇATIŞMA ARAMIYORUZ''

Savunma yatırımlarının süreceğini, ancak ile karşılıklı gerilim politikası yürütülmeyeceğini de ifade eden Burnham, "Rusya'nın aksine biz, çatışma aramıyoruz. Hazırlıklı olacağız ama paniğe kapılmayacağız. Gerçekleri açıkça görecek, soğukkanlılığımızı koruyacağız" ifadelerini kullandı.

Rusya'nın oluşturduğu tehdit ve hibrit saldırılarına önemli yer ayırdığı konuşmasında Burnham, "Rusya'nın 2019'daki genel seçimlere müdahale etmeye çalıştığına dair delillerimiz var" dedi. Kremlin Sarayı'nın "bilgiyi manipüle etmek için her yıl yaklaşık 1.3 milyar sterlin harcadığını" söyleyen Burnham, İngiltere'de saldırıları tespit etmek, sorumlularını belirlemek ve faaliyetlerini önlemek için bir "Ulusal Bilgi Savunma Merkezi" kurulacağını duyurdu. 

Burnham, "Bugün İngiltere'deki güvenlik kurumlarımızın yöneticilerinden, yeni bir Ulusal Bilgi Savunma Merkezi için çalışmalara başlamalarını istiyorum" şeklinde konuştu.

İngiltere Başbakanı Burnham'dan İsrail'e Gazze tepkisi: Acılar artarken sessiz kalmayacağız

''SUDAN'DA SAVAŞLAR SONA ERDİRİLMELİ''

BM'nin yenilenmesi, küresel sağlık, salgınların önlenmesi, savaşların sona erdirilmesi ve iklim değişikliğiyle mücadele çağrılarına da yer veren Burnham, "Sudan'daki korkunç çatışma da dahil olmak üzere bunca acıya ve istikrarsızlığa yol açan savaşlar sona erdirilmeli" dedi.

''YAPAY ZEKA ODAĞIMIZ OLACAK''

Yapay zekanın sağlık, eğitim ve büyüme potansiyeline dikkat çektiği açıklamasında Burnham, "Bugün, kritik ulusal altyapımızı korumak için ABD ile yapay zeka alanında yeni bir savunma ortaklığı geliştirdiğimizi duyurmak istiyorum" ifadelerini kullandı. Burnham ayrıca yapay zekayı İngiltere'nin gelecek yılki G20 dönem başkanlığının da odağına yerleştireceklerini duyurdu.

RUSYA'YA ATEŞKES ÇAĞRISI

Ukrayna'nın başkenti Kiev'e gerçekleştirdiği ziyaretten bahseden ve kış öncesi Ukrayna'ya destek sözü veren Burnham, açıklamalarında ayrıca Rusya'ya ateşkes çağrısında bulundu. Burnham, "Rusya yarın farklı bir yol seçebilir, ateşkesi kabul edebilir, müzakere masasına oturabilir. Kendilerine bunu yapma çağrısında bulunuyorum. O zamana kadar, her zamankinden güçlü bir şekilde ve ne kadar sürerse sürsün Ukrayna'nın yanında yer almaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

İngiltere Başbakanı Burnham'dan İsrail'e Gazze tepkisi: Acılar artarken sessiz kalmayacağız

''GAZZE'DE SEYİRCİ KALMAYACAĞIZ''

İsrail'in 'ye yönelik saldırıları ve bölgedeki ağır duruma da değinen Burnham, "Aralarında çok sayıda çocuğun da bulunduğu çok fazla insan öldü. Bölgeye çok az yardım ulaşıyor. Bu durum, çok uzun süredir devam ediyor. Korkunç acılar giderek artarken ve her iki halk için barış ve istikrarın en güçlü umudu olan iki devletli çözüm ihtimali saldırı altındayken seyirci kalmayacağız" ifadelerini kullandı.

İngiltere Başbakanı Burnham'dan İsrail'e Gazze tepkisi: Acılar artarken sessiz kalmayacağız

"E1 PROJESİ BATI ŞERİA'YI BÖLECEK"

İsrail'in geçtiğimiz ay Batı Şeria'daki E1 adlı dev yasa dışı yerleşim projesinin inşası için ihaleler açtığını ifade eden Burnham, "Bu proje Batı Şeria'yı bölecek ve yaşayabilir bir Filistin devletini ulaşılmaz hale getirme tehlikesi oluşturacak. Bunun gerçekleşmesine izin verilemez. Bu nedenle yasa dışı yerleşimlerle mal ticaretini yasaklayarak İsrail'in Filistin topraklarındaki işgalinin hukuka aykırı olduğunu tanımak ve yasa dışı yerleşimlerin inşasına katılanlara yaptırım uygulamak üzere harekete geçtik. Acıların ve ölümlerin nihayet sona ermesini istiyoruz. İsraillilerin ve Filistinlilerin barış ve güvenlik içinde yan yana yaşamasını istiyoruz. Bu ihtimale duyulan umudu canlı tutmak için elimizden gelen her şeyi yapacağız" dedi.

İngiltere Başbakanı Burnham'dan İsrail'e Gazze tepkisi: Acılar artarken sessiz kalmayacağız
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#gazze
#rusya
#ingiltere
#Andy Burnham
#Bm 81 Genel Kurulu
#Dünya
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